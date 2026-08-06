Zvláštní dopravní značka mate i zkušené řidiče. Na dálnici přitom ušetří klidně desítky minut

Vypadá zvláštně, jako kdyby si z řidičů chtěl někdo vystřelit. Na německých dálnicích se objevuje velká bílá tabule s oranžovou šipkou. Její význam často uniká i místním řidičům, přitom v některých případech zvládne ušetřit klidně několik desítek minut.
Možná jste se s ní letos v létě setkali v Německu i vy. Velká bílá tabule s černým rámečkem a oranžovou šipkou uprostřed. Oficiálně značka číslo 467, která je určená jen pro dálnice. Není nová, spousta řidičů ale její význam nezná.
„Myslel jsem si, že to může být něco vojenského,“ napsal loni jeden z řidičů pod anketu rádia SWR3 na Instagramu, v níž měli lidé hádat význam právě této značky. „Myslela jsem si, že je to rakev,“ odpovídala jiná řidička.
Značka 467 ve skutečnosti řidičům radí, jakou ideální trasu zvolit v případě, že se před nimi tvoří kolona. Obvykle se objevuje při navádění ke vzdálenějším městům, byť je její použití závislé na provázanosti a hustotě německé dálniční sítě.
Teoreticky tak v dopravní špičce nebo třeba v důsledku nehody dokáže leckomu ušetřit desítky minut čekání, třebaže většinou znamená nájezd o něco větší porce kilometrů. Často ale právě proto, že je průjezdná, nabídne rychlejší spojení s cílovou destinací.
Je to tak svým způsobem značka objízdné trasy, kterou řidiči mohou, ale nemusí využít. Jak vysvětluje třeba web Bussgeldkatalog, neexistuje žádný předpis, který by řidiče trestal za to, že oranžovou šipku nenásledovali. Je samozřejmě otázka, jestli v době online navigací v podstatě v každém chytrém telefonu má taková značka na dálnicích využití. Němci si ale zjevně myslí, že ano.
Konec náhradní trasy pak značí stejná značka s oranžovou šipkou, jen přeškrtnutá.
Před pár lety způsobila rovněž v Německu pozdvižení kruhová dopravní značka s trojúhelníky v černé a bílé barvě. Ta je určená autonomním autům a funguje pro ně jako orientační bod toho, kde se zrovna nachází.
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