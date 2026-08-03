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Pro řidiče

Zůstane jen Volvo s boulí na střeše. Revoluční technologie u švédského výrobce končí

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Měla to být jedna z konkurenčních výhod nových modelů Volvo. Lidar v základní výbavě, který měl dále zvýšit bezpečnost jízdy a pomoci se zaváděním pokročilých asistentů. Jenže pro švédskou automobilku to nakonec skončilo neúspěchem. Technologii totiž definitivně odpískala, některým už prodaným autům také zůstane zvláštní boule na střeše.

Jen maličká boule na střeše Volva ES90 prozrazuje přítomnost lidaru. Teď technologie definitivně končí.
Jen maličká boule na střeše Volva ES90 prozrazuje přítomnost lidaru. Teď technologie definitivně končí.Foto: Jan Matoušek
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Technologie lidaru v modelech Volvo je mrtvá. To, co se ještě před pár lety zdálo jako jasná konkurenční výhoda, která měla dále upevnit pozici Volva jako nejbezpečnější značky aut na světě, končí neúspěchem. Spoustě vyrobených aut zůstane „boule“ na střeše v místě, kde měla být technologie umístěná, fungovat ale nikdy nezačne. Informoval o tom norský magazín Motor.

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„V návaznosti na ukončení spolupráce s naším dodavatelem lidarové technologie již nebudou asistenční systémy modelů Volvo EX90 a ES90 využívat lidar. Toto rozhodnutí jsme přijali s cílem dlouhodobě zajistit kvalitu a robustnost těchto funkcí,“ potvrdila na dotaz Aktuálně.cz mluvčí českého zastoupení Volva Petra Doležalová.

Volvo nicméně odmítá, že by konec lidaru znamenal jakékoliv snížení bezpečnostního standardu jeho modelů. „Bezpečnostní a asistenční systémy vozu jsou založeny na spolupráci celé pokročilé sady senzorů a výkonného výpočetního systému, nikoli na jediném senzoru,“ podotýká Doležalová.

Přitom když koncem roku 2022 Volvo představilo velké elektrické SUV EX90, značilo to příchod nové éry značky. Poprvé mělo švédské auto 800V elektrickou architekturu, poprvé dostalo lidar: laserový radar, který sbírá pomocí infračervených vln detailní informace o okolí. Klidně i ve tmě. Ty pak auto předává asistenčním systémům a výrazně vylepšuje jejich fungování vytvářením 3D map okolí. Nová technologie měla doplňovat klasickou sadu kamer či senzorů.

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Technicky příbuzné velké elektromobily Volva - EX90 a ES90 - měly lidar v základní výbavě. Na jeho vývoji spolupracovala technologická firma Luminar, pro niž byla zakázka Volva zdaleka největší.

Jenže Volvo od začátku bojovalo s porodními bolestmi u EX90, což vedlo k postupnému odkládání jeho uvedení. Problémy byly i s lidarem a dodávkami technologie. Loni na podzim to došlo tak daleko, že tato technologie zmizela ze základní výbavy obou modelů a stala se příplatkovou položkou, Volvo zároveň vypovědělo kontrakt s Luminarem. Ten v polovině prosince loňského roku vyhlásil bankrot.

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Podle zahraničních médií to nebyl hezký rozchod a obě firmy na sebe dodnes ukazují prstem, kdo za celou situaci může.

Jak informuje magazín Motor, zákazníci v Norsku, kteří si už auto s lidarem koupili, ale nebudou ho moci používat, dostanou kompenzaci 18 tisíc norských korun, to je necelých 40 tisíc korun. Různé formy kompenzace čekají na majitele aut „s boulí“ i na dalších trzích.

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„Ke každému případu přistupujeme individuálně prostřednictvím naší autorizované prodejní a servisní sítě. Zákazníci se mohou obrátit na svého autorizovaného prodejce Volvo, kde získají informace o možnostech podpory a řešení odpovídajících jejich konkrétní situaci,“ říká k otázce kompenzací v Česku Doležalová.

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