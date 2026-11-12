Chystá se velká změna v kontrole dálničních známek. Pokuta přijde rovnou

Ministr dopravy Ivan Bednárik chce kontrolovat dálniční známky pomocí kamer a pokuty za jízdu bez zaplacení posílat automaticky. Nejprve potřebuje vyřešit, jak systém pozná vozidla, která jsou od poplatku osvobozena. Změny se mají dotknout i dalších služeb pro motoristy.
V Česku by mohly fungovat kamery, které automaticky odhalí auta na dálnici bez zaplacené známky a zašlou záznam do systému, odkud provozovateli vozu přijde pokuta. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika ale stát nejdřív musí vyřešit zdánlivě drobný problém: jak poznat vozidla, která jsou od poplatku osvobozena.
Ministr to řekl na debatě o trhu s ojetými vozy, kterou minulý týden pořádala Hospodářská komora, a svá slova pak rozvedl v krátkém rozhovoru pro web Aktuálně.cz.
„Celou metodiku informací a vymáhání digitalizujeme. Nejde přitom jen o dálniční známky, ale také o mýtné systémy a kontrolní vážení kamionů,“ uvedl Bednárik (za SPD). Ve všech těchto oblastech chce podle svých slov využít kamery a nové algoritmy a upravit také legislativu.
Problém jménem osvobozená vozidla
Největší překážkou totiž není technika, ale výjimky. Kamera podle ministra nepozná, kdo má ze zákona nárok známku nekupovat. A právě to by mohlo nastartovat vlnu sporů.
„Mohlo by se stát, že mnoho malých advokátských kanceláří bude poskytovat službu, jak se vypořádat s tím, že někdo jede bez známky,“ popsal Bednárik. Řidič by například tvrdil, že vezl osobu, která je od poplatku osvobozena. Policii přitom podle ministra nelze nutit, aby zastavovala každé auto bez zaplacené známky a prověřovala, zda se v něm nepřepravuje člověk s postižením.
Řešení hledá ministr v zahraničí. „Všechny okolní země to mají vyřešeno tak, že existují registry, kde si nahlásíte registraci vozidla, pokud jste osvobozený,“ řekl. Jeho zatím interní návrh počítá s tím, že by si osvobozený uživatel mohl vozidlo přihlásit sám, například na Portálu dopravy.
Stát by tak jasně evidoval, které vozidlo nárok na osvobození uplatňuje, a nemusel by při kontrole složitě zjišťovat, zda v něm skutečně cestuje osoba, na kterou se výjimka vztahuje.
Diskuse o změně podle Bednárika nebude jednoduchá. Současný stav totiž prý vyhovuje nejen řidičům, kteří se pokutám vyhýbají, ale i firmám, které na odvoláních vydělávají. „To byste se divila, kolik mi přijde odvolání, která vypadají jako copy-paste,“ popsal ministr. Podle něj jde často o texty advokátních kanceláří, které slibují, že pokutu pomohou zrušit nebo zpochybnit, a v nichž se opakují stejné věty i slovosled.
Na otázku, zda změnu stihne v tomto volebním období, odpověděl stručně: „Tohle musím zvládnout, protože pak nedokážu digitalizovat a Česko zůstane ve středověku,“ odtušil s nadsázkou.
Odkaz na „univerzity života“
V panelu ministr změnu zasadil do širšího kontextu. Podle něj se Češi a Slováci po desetiletích minulého režimu naučili, jak systém obejít. Označil to za univerzitu života. „Pravidla si dnes tedy musíme znovu osvojit a je to úkol nejen komory a ministerstev, ale celé společnosti,“ dodal.
Digitalizace sama podle něj není cílem, ale nástrojem, jak lidem ušetřit čas, aby si kvůli úřadům nemuseli brát dovolenou.
Co dalšího ministr slíbil
Bednárik na debatě představil i další změny, které se mají týkat motoristů. Podle jeho slov by se mohly začít uplatňovat od poloviny příštího roku, pokud projdou legislativním procesem.
V prvé řadě by se to mělo týkat doručování dokladů a značek. Řidičské průkazy a další doklady si lidé už dnes mohou nechat poslat do výdejních míst a boxů. Podle ministra bylo v pilotním provozu doručeno 98,8 procenta zásilek. Totéž chce stát zvládnout i s registračními značkami.
V plánu jsou také přenositelné značky a virtuální depozit. Při odhlášení vozidla, například motocyklu nebo traktoru mimo sezonu, si má majitel značku uchovat ve „virtuálním elektronickém depozitu“. Nemusel by ji tak složitě znovu získávat. A také by rád zavedl elektronický převod vlastnictví. Obě strany obchodu by mohly vlastnictví převést online, bez návštěvy přepážky a hodin čekání.
Každé třetí auto stočené
Debata pořádaná Hospodářskou komorou se týkala hlavně trhu s ojetinami. Ten je podle zástupkyně největšího obchodníka s ojetými vozy v Česku AAA Auto Karolíny Topolové zhruba třikrát a půl větší než trh s novými auty: ročně se prodá okolo 850 tisíc ojetých vozů proti 230 až 250 tisícům nových.
Podle dat prověřovací společnosti Cebia, na které se Topolová odvolávala, má stočený tachometr 30 až 40 procent ojetin. „Průměrné stočení činí 100 až 115 tisíc kilometrů. Zhruba 60 procent aut má za sebou nějakou nehodu nebo poškození, což ale zahrnuje i drobné škody,“ uvedla.
Minimálně polovina z nich ale podle dat prošla více než jednou nehodou. „Prodejci na inzertních portálech přitom havárii přiznávají u méně než půl procenta aut,“ dodala Topolová. Firma při výkupu odmítne dle jejích slov 65 procent nabízených vozů.
Bednárik připomněl, že problém má i daňový rozměr. „Někteří „pseudopodnikatelé“ prodávají týdně desítky aut, ale tváří se, že nepodnikají. Digitalizace by tak mohla umožnit takové případy snáze odhalit a měl by se jimi zabývat správce daní,“ dodal.
STK: ministerstvo určuje jen metodiku
Panelisty zaujala i otázka, proč technické kontroly stočený tachometr běžně neřeší, když jde i o bezpečnostní problém. Ministr odmítl, že by za fungování stanic technické kontroly přímo odpovídal jeho resort.
Stát podle něj určuje metodiku, software a legislativní rámec, samotné kontroly ale provozují soukromí podnikatelé. Jejich počet je daný licenčním systémem.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Sebevědomí Rusové vyhrožují před hokejovým mistrovstvím Kanadě. Naznačili svůj plán B
Od Kanady nedostanou její hokejisté víza a těm, kteří už je mají, neumožní země javorového listu nastoupit. Sedm reprezentací proti nim odmítá na turnaji hrát. Přesto jsou Rusové před mistrovstvím světa do 20 let sebevědomí a přesvědčení, že se šampionátu zúčastní.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Panika po tragické smrti Lisy. Redakce Aktuálně mluvila s autorkou „poplachu“ o únosech
Je to tragédie, o které se v Česku moc nepsalo, ale mluví o ní celé Německo. Pátrání po 13leté vietnamské dívce Lise Ta z Berlína mělo smutný konec: vyšetřovatelé nalezli její tělo v Braniborsku, hlavní podezřelý zemřel v nemocnici. Případ otřásl vietnamskou komunitou v Česku, zároveň se v ní začala šířit poplašná zpráva o únosech. Aktuálně.cz mluvilo s její autorkou a věci se mají trochu jinak.
KVÍZ: Na tohle jsme jako děti chodili do cukrárny. Poznáte zákusky a domácí moučníky podle fotek?
Větrník, laskonka, punčový řez nebo buchty od babičky. Některé chutě si pamatujeme celý život, ale vybavíme si ještě jejich názvy? Vraťte se s námi do časů, kdy se před cukrárenskou vitrínou rozhodovalo o největším štěstí celého odpoledne a na nedělním stole nikdy nechybělo něco sladkého. Čeká vás 25 fotografií známých zákusků a moučníků. Poznáte všechny, nebo vás vlastní paměť překvapí?
Muži, styďte se, zuří Navrátilová. Důvod? Návrat boxerky, která spustila poprask
Olympijská vítězka Imán Chalífová se vrací do ringu. Boxerka, o jejíž biologické identitě se bouřlivě diskutuje už přes dva roky, absolvuje v polovině prosince v Paříži profesionální premiéru. Její domluvený duel přitom výrazně popudil tenisovou legendu Martinu Navrátilovou, která se sama profiluje jako bojovnice za integritu ženského sportu.