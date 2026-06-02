Za jízdu v kolonách peníze zpět. Italské dálnice nově vracejí řidičům mýtné

Jízda po italských autostrádách není levnou záležitostí, v některých případech ale může být zcela zdarma. Poradíme, za jakých okolností máte nárok na vrácení peněz za mýtné a jak to v praxi udělat.
Od 1. června je v Itálii možné získat finanční kompenzaci za dopravní zácpy způsobené stavebními pracemi. Opatření se zatím vztahuje na úsek dálnice ve vlastnictví jednoho provozovatele, od 1. prosince 2026 pak vznikne nárok na kompenzaci i v případě, že konkrétní dálnici provozuje více společností.
Výše vratky je rozpočítána na minuty a ujeté kilometry, rozhoduje tedy délka trasy a čas, který na dálnici strávíte. Největší provozovatel italských dálnic, Autostrade per l'Italia, udává pro představu jeden konkrétní případ: Na vrácení 75 procent poplatku za mýtné máte právo tehdy, pokud dojde k čtyřicetiminutovému zpoždění na devadesátikilometrovém úseku dálnice. V případě vyšší moci, jako jsou nehody, demonstrace, špatné počasí nebo nenadálé události vyžadující okamžitý stavební zásah, se nárok na vrácení peněz nevztahuje. Podrobný přehled o časech, kilometrech a výši kompenzace najdete v přehledných tabulkách ZDE.
Podle obchodních podmínek společnosti Autostrade per l'Italia je vrácení peněz dostupné jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Pro využití služby je nutné splnit některou z následujících podmínek:
Využívat elektronický mýtný systém (Telepass) a mít uhrazené všechny faktury. Nebo mít doklad o zaplacení mýtného, které bylo uhrazeno v hotovosti či platební kartou. Anebo být vlastníkem vozu s italskými registračními značkami, které je v systému dálnic registrováno a mýtné bylo zaplaceno jednou z výše uvedených metod. V případě aut s českou registrační značkou tedy připadá v úvahu první, ale jistě častěji hlavně druhá možnost.
Ofocený doklad o zaplacení mýtného je nutné nahrát do formuláře na stránkách Cashback Autostrade per l'Italia, který je dostupný i neregistrovaným uživatelům. Avšak pozor – stránky také nabízejí možnost stažení aplikace Muovy Cashback, která však vyžaduje italské daňové číslo. To je sice teoreticky možné získat, avšak lidem přijíždějícím do Itálie pouze na dovolenou k ničemu jinému užitečné není.
Český turista tak k úspěšnému vrácení peněz potřebuje pouze účtenku, číslo bankovního konta a vlastní e-mailovou adresu, na kterou mu provozovatel dálnice pošle jedinečný kód. S ním si pak může kdykoliv ověřit, jak vyřízení jeho žádosti postupuje.
Opatření s vracením peněz není kavalírskou akcí provozovatelů dálnic, ale vynuceným krokem, za kterým stojí úřady v Římě. Ty se tímto způsobem snaží provozovatele přinutit, aby dálnice opravovali co nejrychleji a pokud možno mimo letní sezónu, kdy je doprava nejhustší.
Vrácení mýtného je pouze jednou částí zásadní reformy dálničních poplatků, kterou má na starosti italský úřad pro regulaci silničního provozu (Autorità di regolazione dei trasporti). V budoucnu by měl platit i jednotný postup při výpočtu mýtného, více navázaný na skutečné investice do dálniční sítě. Dosud je totiž běžné, že společnosti každoročně navyšují mýtné bez ohledu na to, zda jim náklady na údržbu dálnice skutečně vzrostly.
Cílem italských úřadů je ceny za jízdu po dálnici naopak o něco snížit. K tomu by měly pomoci i variabilní tarify, jejichž výše by se lišila podle intenzity provozu v průběhu dne.
Varování před "jinou" válkou, která nemá hranice. Čína útočí, KLDR krade bitcoiny
Kyberútoky nejsou jen problémem firem, ale také přímou hrozbou pro státy. Japonsko otevřeně ukazuje na aktéry z Číny i Severní Koreje. Popisuje i rostoucí dopady od krádeží kryptoměn až po ochromení průmyslu. Národní ředitel pro kybernetiku Iida Jóiči v rozhovoru pro Aktuálně.cz popsal, jak se rozplývá hranice mezi mírem a válkou a zda japonský kyberprostor ovlivnil i konflikt na Ukrajině.
Babiš jako „diletant Trump a mimoplanetární Erdogan“. Ekonom mu vystavil drsné hodnocení
Vládní utrácení na dluh jako klíč k prosperitě, anebo cesta do dluhového pekla, která přinese další masivní vlnu zdražování a tvrdě dolehne na příští generace? Vlivní ekonomové se v hodnocení vládní strategie neshodnou. Někteří před dluhy varují, jiní vládě dávají vládě zelenou s tím, že vyšší dluh nás naopak může dostat z potíží.
„Němci si o to koledovali.“ Bagr rozryl popraviště české Srebrenice, na místě masakru budou byty
Postoloprty, místo jednoho z největších protiněmeckých běsnění po skončení druhé světové války. Odhady mluví až o tisícovkách zabitých, exhumace dosud objevily ostatky asi 763 lidí. Středobodem masakru byla místní kasárna, která už několik let neexistuje. Krvavé řádění nicméně nyní znovu ožívá, majitelé lokality totiž na místě zahájili stavbu velkého developerského projektu.
Radim Fiala z SPD bude v dozorčí radě ČEZ, končí hejtman Půta
Akcionáři ČEZ na valné hromadě zvolili pět nových členů dozorčí rady a čtyři odvolali. Jedno místo bylo neobsazené. Novým členem se stal například poslanec za SPD Radim Fiala či vrchní ředitel sekce státního rozpočtu na ministerstvu financí Karel Tyll. Odvolán byl naopak například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Evropský parlament a členské státy se dohodly na zpřísnění migrační politiky
Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se v pondělí shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky EU, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně.