Řidič, který schválně vybrzdí jiné auto, vytlačí ho z pruhu nebo nebezpečně ohrožuje ostatní, by mohl nově skončit za mřížemi, i když nedošlo k nehodě. Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která má agresivní chování za volantem postihovat přísněji.
Zhruba před měsícem policie zveřejnila video, na kterém řidička projížděla zúženým úsekem rozestavěné D6 na Rakovnicku, dodržovala předepsanou rychlost, ale jiný řidič ženu vybrzdil a následně agresivně napadl. Celý incident přitom na telefon natáčela její osmiletá dcera.
Tento muž stojí před soudem už potřetí za podobný incident a hrozí mu až tři roky vězení, jak jsme psali zde.
Vláda nyní oznámila, že chce zpřísnit postihy pro takovéto jednání. Nově by mohlo být trestným činem i úmyslné nebezpečné chování v silničním provozu, při kterém sice nikdo neutrpí zranění, ale řidič vědomě ohrozí život nebo zdraví ostatních.
Novelu trestního zákoníku předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). V pondělí ji schválila vláda, na přípravě se podílela také ministerstva vnitra a dopravy.
Návrh zavádí nový trestný čin ohrožení v silničním provozu. Má postihovat zejména tři druhy jednání. Řidiče, kteří úmyslně brzdí před jiným autem nebo ho při předjíždění tlačí z jízdního pruhu, dále ty, kteří ujíždějí policistům či jiným osobám oprávněným dávat pokyn k zastavení, a účastníky a pořadatele nepovolených závodů na veřejných komunikacích.
Podle důvodové zprávy se současné trestní právo s podobným jednáním často dokáže vypořádat až ve chvíli, kdy se stane nehoda nebo nastanou další závažné okolnosti. Nově by mohl být řidič trestně stíhán už za samotné úmyslné ohrožení.
Podle kritiků je ale takový paragraf zbytečný, protože podobné jednání lze postihovat i podle současných zákonů. „Většina zmiňovaných věcí, pokud vede k ohrožení života nebo zdraví lidí, je už dnes trestná podle obecných právních předpisů a není potřeba zavádět speciální paragrafy,“ řekl v září Hospodářským novinám dnes již bývalý prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Ministr Tejc argumentuje tím, že závažné chování na silnicích už nelze řešit pouze přestupkovým právem.
Ne každé nebezpečné manévrování bude trestné
Nová úprava má mířit na úmyslné a bezohledné jednání, nikoli na situace, kdy řidič nebezpečný manévr provede z nutnosti. Tejc podle Novy zdůraznil, že zákon nemá postihovat například člověka, který se snaží vyhnout zvěři a při tom nechtěně ohrozí jiné vozidlo.
Jiná situace nastane, když někdo úmyslně předjíždí přes plnou čáru a ohrozí protijedoucí auta, najíždí na ostatní řidiče nebo je nebezpečně vytlačuje z jízdního pruhu. Podle ministra přitom není nutné, aby někdo skutečně utrpěl zranění. „Stačí ono ohrožení,“ uvedl.
Až rok vězení, zákaz řízení i propadnutí auta
Základní trestní sazba má dosahovat až jednoho roku vězení. Soud může uložit také zákaz řízení nebo propadnutí vozidla, pokud pachatel svým jednáním ohrozí život či zdraví.
Pokud způsobí nehodu, někomu ublíží na zdraví nebo čin spáchá při řízení hromadného dopravního prostředku, má sazba činit šest měsíců až tři roky.
Novela zároveň zpřísňuje postihy za řízení pod vlivem alkoholu či drog v případech, kdy řidič způsobí závažné následky. Sazby se mají odstupňovat podle počtu zraněných, závažnosti újmy a případného úmrtí.
Pokud dojde k ublížení na zdraví dvou a více osob, hrozí jeden až pět let vězení, při těžké újmě na zdraví je sazba dva až šest let a při těžké újmě na zdraví u dvou a více lidí nebo smrti je trest tři až deset let.
O auto může přijít i ten, kdo ho nevlastní
Novela počítá také s rozšířením možnosti zabavit vozidlo, kterým pachatel spáchal úmyslný trestný čin. Dosavadní pravidla jsou podle ministerstva problematická mimo jiné proto, že agresivní nebo opakovaně opilí řidiči často jezdí v autech, která jim nepatří.
Vozidla si půjčují od příbuzných, známých nebo leasingových společností. Pokud by se úprava schválila, za určitých podmínek by mohl stát zabavit i vůz, jehož vlastníkem není samotný pachatel.
Ministr Tejc nicméně v rozhovoru pro stanici Nova řekl, že opatření nemá dopadat na nevinné majitele. Auto by nemělo propadnout například sousedovi, který ho půjčil v dobré víře a nemohl předvídat, že s ním někdo spáchá trestný čin.
Jiná situace by podle ministra nastala, kdyby rodina účelově přepsala automobil na jiného člena, aby se opakovaně nebezpečný řidič vyhnul jeho zabavení. Podobně by se měla posuzovat i vozidla, která si pachatel půjčuje od leasingových společností.
Ministerstvo dopravy ovšem podle původního podkladu upozorňuje na problematickou dokazovací stránku věci: bude potřeba prokázat, že vlastník mohl zneužití vozidla předpokládat.
Ministr Tejc neočekává, že novela zatíží policii, státní zastupitelství nebo soudy. Resort počítá s nárůstem případů přibližně o 600 až tisíc ročně, což podle něj současné kapacity zvládnou. Vyjádření Policie ČR zjišťujeme.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) při obhajobě návrhu připomněl, že agresivní jízda podle statistik stála za posledních pět let na českých silnicích život 125 lidí. Nejde podle něj o běžné přestupky, ale o záměrné ohrožování ostatních.
Ministerstvo spravedlnosti počítá s tím, že by novela mohla nabýt účinnosti od ledna 2028. Návrh ale ještě musí projít Parlamentem a následně ho musí podepsat prezident.
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