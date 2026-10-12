Vlivní politici bijí na poplach. Naděje pro spalovací motory v Evropě opět ožívá

Drahý benzin žene prodeje elektromobilů napříč Evropou nahoru, strašák zákazu spalovacích motorů ale nad automobilkami pořád visí. A řada europoslanců se proto snaží zmírnit pravidla pro rok 2035 a dále dokonce více, než bylo schváleno loni před koncem roku. Teď zdá se, že by jejich snaha nakonec mohla přinést ovoce.
V prosinci to bude rok od chvíle, kdy Evropská komise schválila plán na zmírnění zákazu spalovacích motorů. Ačkoliv dotažený není, podle návrhu by automobilky v roce 2035 musely snížit průměrné emise nikoliv o 100, ale „jen“ 90 procent. To znamená, že by nadále mohly prodávat určité množství aut se spalovacími motory, pravděpodobně ve formě minimálně hybridů, ale spíše plug-in hybridů nebo benzinových prodlužovačů dojezdu.
Má to jeden háček, těch deset procent by výrobci museli kompenzovat použitím nízkouhlíkové oceli vyrobené v Evropské unii nebo pomocí syntetických paliv a biopaliv. Zároveň by ani snížení o deset procent mnoha výrobcům nic nepřineslo, znamenalo by to prodej řádově několika desítek tisíc spalovacích aut za rok.
Dnes už bývalý člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který je teď prodejním ředitelem VW, to v červnovém rozhovoru pro Hospodářské noviny komentoval jasně: „Pro automobilku jako Škoda není rozdíl, jestli to bude 90, nebo 100 procent. Ten podíl spalovacích motorů je tak nízký, že už se vám nevyplatí vyrábět třeba Octavii, když jich prodáte 10 tisíc za rok. Může se to vyplatit značce, která dělá drahé sportovní vozy, ale ne Škodě Auto.“ Aby se české značce vyplatilo zachovat spalovací motory, mluvil tehdy Jahn o snížení emisí maximálně asi o 70 procent.
Už od loňského prosince proto návrh Evropské komise vyvolává spíše rozpaky a třeba Německo (které podporují i další státy) deklarovalo snahu zmírnění předpisů pro rok 2035 ještě dále překopat. Automobilový průmysl je pro jeho ekonomiku mimořádně důležitý a tamním automobilkám se přechod na elektromobilitu zatím tolik nedaří. Podle informací, s nimiž teď přišel oborový magazín Automobilwoche, by se nakonec zákulisní snaha politiků i zástupců automobilek mohla vyplatit.
Německý europoslanec Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany EPP (to je největší skupina v europarlamentu, jejíž členkou je i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová) se měl podle magazínu ve středu 7. října potkat na neformální úrovni s Olou Käleniusem. Ten je předsedou Evropského sdružení automobilových výrobců ACEA a také šéfem Mercedesu.
Následně zamířil Weber na setkání s vlivnými německými a francouzskými odbory. Jak píše Automobilwoche, důvodem obou setkání je blížící se rozhodnutí Evropského parlamentu o možném zmírnění zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Padnout má do konce roku.
„Směr se zdá být jasný, faktický zákaz spalovacích motorů v roce 2035 bude zmírněn ještě více, než bylo v původním plánu Evropské komise navrženém koncem roku 2025,“ popisuje německý magazín. Zmírnění se mají dočkat i emisní cíle do roku 2035, na čemž se prý německá vláda shodne dokonce s Francouzi.
Jak moc by se měly původní pravidla zmírnit, zatím jasné není. Server Politico ale píše, že vlastní návrh EPP obsahuje snížení emisí o 73 procent místo původních 90 procent a větší kompenzace použitím syntetických paliv a zelené oceli. To už je na úrovni zmiňované Jahnem. Jak se ale nakonec strany dohodnou, je otázka.
Protože ačkoliv jedna část politického spektra bojuje za zmínění zákazu, druhá se naopak ke zrušení zákazu spalovacích motorů staví skepticky. Řeč je o druhé největší politické skupině v europarlamentu, kterou je po EPP Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů S&D.
Sociální demokraté už dříve nesouhlasili třeba s možností uznat syntetická paliva jako bezemisní zdroj energie i po roce 2035 nebo se zmírněním předpisů pro plug-in hybridy. A právě proto se Weber vedle Käleniuse potkal i s odboráři.
Odbory totiž mají tradičně k politické frakci S&D blízko. Europoslanec se jim tak prý snažil prodat myšlenku, že zachováním původních emisních cílů, nebo jen jejich nepatrným zmírněním, jsou v ohrožení desítky tisíc pracovních míst. Naopak technologická otevřenost a výraznější zmírnění cílů by je mohly zachránit.
Lidová strana by navíc ráda, aby se na emisních cílech shodla většina Evropského parlamentu. Jenže bez sociálnědemokratické frakce takový kompromis nebude možný. Jak píše Automobilwoche, i proto by EPP ráda ukázala rozhodnost a schopnost jednání nejen s dalšími stranami, ale právě i odbory. „Skutečný vzkaz je ale ještě malinko jiný: Drazí odboráři, přiveďte sociální demokraty k rozumu,“ uzavírá německý magazín.
Podle Politica pak Evropská komise dostala ještě před jednáním se zástupci automobilek v lednu 2025 doporučení, aby zákaz spalovacích motorů neměnila. Interní dokument, na nějž se Politico odvolává, dále píše, že Evropská komise označila emisní cíle pro rok 2035 za nesplnitelné příliš brzy. Zároveň nabádá politiky, že změna pravidel by vyslala negativní signál těm, kdo už investovali miliardy eur do elektromobility.
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