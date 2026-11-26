Poláci letos několikrát zpřísnili silniční předpisy a postihy za jejich porušení. Teprve před pár dny třeba výrazně zpřísnili postihy pro řidiče na železničních přejezdech. Policie teď za některé prohřešky může dokonce na místě odebrat řidičák až na tři měsíce. A první dny platnosti těchto předpisů ukazují, že benevolentní zřejmě policisté moc nebudou.
Na videu zveřejněném policií z polského města Radom je vidět modrá Škoda Octavia Combi druhé generace. 28letá řidička čeká na přejezdu zabezpečeném závorami až do průjezdu vlaku. Závory se zvedají, červená světelná signalizace ale dále svítí. Řidička ale reaguje jen na závory, nikoliv na světla, a vjíždí na přejezd. O kousek dál už ale čekají policisté, řidičku zastaví a na místě jí seberou řidičský průkaz. A ještě dostane pokutu.
Celé je to důsledek nových silničních předpisů, která v Polsku platí od 21. listopadu. Změny se zaměřily výhradně na železniční přejezdy. Za zvlášť závažný přestupek teď řidič dostane pokutu dva tisíce zlotých (skoro 11 tisíc korun), 15 trestných bodů a především na tři měsíce přijde o řidičák.
Jak je patrné i z přiloženého videa, mezi závažné přestupky se počítá třeba vjezd na přejezd pod červenou světelnou signalizací, při sklápění závor nebo když naopak závory ještě nejsou úplně zvedlé. Dále třeba objíždění závor nebo také vjezd na přejezd ve chvíli, kdy za ním není dostatečné místo na zastavení. Řidič tak zůstane stát na kolejích.
Policisté navíc nemusejí být v blízkosti železničního přejezdu, řada z nich je totiž v Polsku opatřena bezpečnostními kamerami. To stačí k tomu, aby byl řidič z přestupku usvědčen a následně mu byl udělen poměrně drakonický trest.
Přestupek ve videu na začátku článku se stal 23. listopadu a řidička Octavie patřila mezi první, kteří poznali účinnost nových pravidel. Hlášení o ztrátě řidičského průkazu za porušení pravidel na přejezdech se nicméně objevují napříč celým Polskem.
Třeba hned v sobotu 21. listopadu, pár hodin po začátku platnosti pravidel, o řidičák přišli dva muži v Rzeszówě. Dokonce stejná hlídka zastavila řidiče Volkswagenu a po chvíli i BMW za to, že na přejezd vjeli pod červenou světelnou signalizací.
Poláci k výraznému zpřísnění pravidel nepřistoupili náhodou. V roce 2024 totiž na přejezdech v autě zemřelo 23 lidí, v roce 2025 27 lidí a letos do konce října už 19 lidí. Roste také celkový počet nehod.
V Česku jsou sice nehody na železničních přejezdech také problém, ostatně jen loni jich bylo 131 a zemřelo při nich 32 lidí, pravidla ale zatím tak přísná nejsou. Řidiči, který vjede na přejezd pod červenými výstražnými světly, ve chvíli, kdy se závora sklápí nebo naopak není úplně zdvihnutá, nebo když není možné za přejezdem pokračovat v jízdě, hrozí bloková pokuta 4500 až 5500 korun. Ve správním řízení je to dokonce sedm až 25 tisíc korun. K tomu dostane také šest bodů.