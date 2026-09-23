Vémolovo Géčko za 4,5 milionu nikdo nechce. Cena spadla o celý milion

Kolik je na trhu ojetin ochoten zaplatit kupec za slavného předchozího majitele? Karlos „Terminátor“ Vémola to letos testuje hned na dvou autech. Lamborghini Huracán Spyder zmizelo z nabídky za 17 dní, jeho Mercedes-AMG G 63 naopak po týdnech čekání zlevnil o rovný milion. Vysvětlení přitom není jen v samotném jménu Terminátora.
Na trhu ojetých aut se občas dá v přímém přenosu sledovat, jakou cenu má slavný předchozí majitel. Karlos Vémola k tomu letos poskytl zajímavý experiment. Jeho Lamborghini Huracán Spyder zmizelo zkraje roku z nabídky za pouhých 17 dní a skončilo u známých internetových tváří. A tak to vypadalo, že obraz „bijce“ má pro mnohé fanoušky velkou hodnotu.
Teď se prodává další z jeho výrazných aut, Mercedes-AMG G 63. Ale zatímco Lamborghini našlo nové majitele téměř okamžitě, u géčka se po týdnech čekání na kupce, který nepřichází, musela cenovka seříznout o rovný milion.
Černý Mercedes se původně nabízel za 4 499 999 korun. Teď je v nabídce Autobazaru Čestice za 3 499 999 korun. Na tachometru mu svítí přes 262 tisíc kilometrů.
Případ Lamborghini
U Lamba se novými majiteli stali youtuber Vladimír Kadlec alias VladaVideos a podnikatel Adam Bórik, zakladatel JabkoLevně. Ti se koupí následně pochlubili na YouTube. Pro nové majitele ale nebylo Lamborghini pouze autem, Bórik později vysvětloval, že v něm viděli marketingový potenciál.
Auto po známém zápasníkovi, které díky jeho příběhu přitahovalo pozornost médií i sociálních sítí, pro ně zkrátka mělo větší hodnotu než jen samotný vůz. Vémolovo jméno pomohlo dostat auto (a tedy i je samotné) do dalších titulků.
Mercedes-Benz G 63 AMG z roku 2021 se do nabídky dostal letos v srpnu. A nejde o obyčejné auto. Má paket ve stylu Brabusu, upravený výfuk, 23palcová kola, zakázkový osvětlený strop, výrazné úpravy karoserie a podle prodejce také úpravu motoru. V inzerátu se navíc samozřejmě neztrácí informace, že vůz patřil Vémolovi, a to i s do očí bijící gramatickou chybou.
Spolu s tím dostává potenciální kupující i něco, co je u ojetého auta poněkud méně sexy než jméno slavného majitele: onen extrémní nájezd přes čtvrt milionu. Kdo hledá G 63 za několik milionů, má totiž na výběr i jiné možnosti a u takového auta je to asi mnohem důležitější než to, kdo s ním jezdil před ním.
A k tomu ta samotná povaha úprav. Je černé, nápadné, upravené, s červeným interiérem a hvězdným nebem na stropě. Odráží velmi konkrétní vkus předchozího majitele. A u auta za 3,5 milionu už nemusí být snadné najít člověka, pro kterého bude vše výše zmíněné vlastně plus.
Slavné jméno samo nestačí
Že historie a jméno předchozího majitele mohou hodnotu auta výrazně ovlivnit, potvrdil v tomto článku i Pavel Kočí z Retro Garáže. U sběratelských automobilů podle něj příběh prodává a slavný majitel může cenu posunout výrazně výš. Jako příklad uvádí Alfu Romeo 2000 GT Veloce spojenou s Karlem Gottem, která se před dvěma lety vydražila za 1,18 milionu korun.
„Její příběh byl doložený dobovými dokumenty a fotografiemi a vůz měl pro sběratele hodnotu jako konkrétní historický artefakt,“ dodává Kočí.
V případě černého géčka je zajímavým střípkem v jeho historii i fakt, že byl v souvislosti s Vémolovým trestním případem předmětem policejního zájmu a média o něm informovala právě v tomto kontextu.
To může být pro část potenciálních kupujících možná další důvod, proč se mu vyhnout. Zkrátka: najít kupce ochotného dát několik milionů za výrazně upravenou Třídu G s nájezdem přes 260 tisíc kilometrů je samo o sobě těžké.
Rozdíl mezi Lamborghini a „géčkem“ je, zdá se, větší, než si současný majitel a také autobazar mysleli. U Huracánu si dva noví majitelé mohli Vémolův příběh okamžitě přivlastnit a využít ho ve vlastním marketingu. Jeho předchozí majitel pro ně nebyl problém, ale součást produktu.
U géčka by potenciální kupující musel především chtít právě tohle konkrétní auto a Vémolovo jméno je bonus.
Vémola zlevňuje
Černý Mercedes-Benz G navíc není jediným vozem, u kterého šla cenovka dolů. Podle informací eXtra.cz zlevnil také bílý Mercedes-Benz G 400 AMG, který měl Terminátor pořídit pro svou bývalou partnerku Lelu, a to ze tří milionů na 2,6 milionu korun. Dolů šla podle stejného zdroje také cena BMW X7 M50d, z 1,9 milionu na 1,6 milionu korun.
Celkem se tak z nabídkových cen těchto tří aut aktuálně odepsalo 1,7 milionu korun. Největší zásah přitom dostalo právě černé géčko. Trh tedy ukazuje, že Vémolovo jméno má hodnotu, ale rozhodně ne pevně danou.
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