Při pohledu na evropské ceny pohonných hmot nemají Češi mnoho důvodů ke stížnostem. Zatímco v Dánsku či Finsku se litr benzinu a nafty blíží šedesátikorunové hranici, v Česku se díky nižším daním a vládní regulaci drží výrazně pod unijním průměrem. Aktuální srovnání zemí EU ukazuje, kde se tankuje nejlevněji a co se může stát s cenami na přelomu roku.
Nejnovější statistika Evropské komise k 23. listopadu 2026 potvrzuje výrazné rozdíly v cenách pohonných hmot napříč Evropskou unií. Zatímco v některých členských státech se cena za litr paliva blíží šedesáti korunám, jinde řidiči tankují zhruba za polovinu. Česká republika se v tomto srovnání drží velmi dobře a řadí se mezi státy s nejdostupnějším tankováním v celé sedmadvacítce.
Průměrná cena benzinu s 95 oktany u nás dosahuje 38,32 Kč za litr, což je o více než pět korun méně, než činí vážený průměr Evropské unie na úrovni 43,44 Kč. Ještě výraznější je rozdíl u motorové nafty. V Česku vyjde litr v průměru na 43,38 Kč, zatímco unijní průměr se pohybuje na hodnotě 48,88 Kč a v zemích platících eurem dokonce přesahuje padesátikorunovou hranici.
Pohled na absolutní špičku a dno evropského žebříčku odhaluje propastné rozdíly. Nejdražší benzin v celé unii tankují motoristé v Dánsku, kde litr Naturalu 95 vychází v přepočtu na 57,76 Kč. S odstupem následují Nizozemsko s cenou 51,42 Kč a Finsko s 49,01 Kč za litr. V případě motorové nafty drží nelichotivé prvenství Finsko, kde litr stojí 58,47 Kč, těsně následované Dánskem s 57,21 Kč a Nizozemskem s 54,25 Kč.
Hlavním důvodem těchto extrémních částek v severských zemích a státech Beneluxu není samotná cena suroviny, ale především vysoké daňové zatížení. Tamní vlády uplatňují jedny z nejvyšších spotřebních daní a ekologických poplatků v Evropě, které tvoří podstatnou část konečné ceny na stojanu. Na opačném konci žebříčku se u benzinu drží Polsko s průměrnou cenou 31,97 Kč za litr, těsně před Maltou s 32,74 Kč a překvapivě také Švédskem, kde dočasné snížení přimíchávání biosložek a daňové úlevy stlačily cenu na 33,22 Kč. U motorové nafty je pak absolutně nejlevnější Malta s cenou 29,57 Kč za litr, následovaná Polskem s 39,73 Kč a Českou republikou, která obsadila třetí příčku.
Nízké ceny v některých státech však nejsou jen výsledkem tržní konkurence nebo nižších daní, ale také přímých zásahů státu. Typickým příkladem je Malta, kde vláda drží ceny benzinu i nafty pevně zafixované na stejné úrovni již od roku 2020 a rozdíl oproti tržním nákladům dotuje ze státního rozpočtu. Od 1. října přistoupila k přímé regulaci také Česká republika. Vláda obnovila denní vyhlašování maximálních přípustných cen benzinu a nafty ze strany ministerstva financí, přičemž obchodní marže čerpacích stanic zastropovala na 2,50 Kč za litr včetně DPH. Současně stát dočasně snížil spotřební daň z motorové nafty na evropské minimum, což motoristům šetří bezmála dvě koruny na každém litru. Právě kombinace této daňové úlevy a zastropovaných marží vynesla Česko na třetí místo v žebříčku nejlevnější nafty v EU.
Výhled na příští týdny ukazuje, že čeští motoristé zůstanou před výrazným zdražováním chráněni minimálně do konce letošního roku. Vláda totiž na konci listopadu rozhodla o prodloužení cenové regulace i snížené spotřební daně z nafty až do 31. prosince 2026. Pokud je neprodlouží, ceny nafty a benzinu mohou od Nového roku skokově vzrůst.
Příklad Polska však ukazuje, že to jde docela dobře i bez vládních zásahů. Marži pumpařů u našich severních sousedů nikdo nereguluje, přesto se tam nafta i benzin dá v současnosti koupit levněji než v Česku.
Průměrné ceny benzinu a nafty v EU27 k 23.11.2026
Země
Benzin 95 (Kč/l)
Nafta motorová (Kč/l)
Belgie
42,11
53,94
Bulharsko
36,26
44,46
Česká republika
38,32
43,38
Dánsko
57,76
57,21
Estonsko
41,76
48,89
Finsko
49,01
58,47
Francie
48,92
51,27
Chorvatsko
39,47
47,54
Irsko
46,15
50,59
Itálie
47,44
53,64
Kypr
38,95
47,97
Litva
41,96
52,63
Lotyšsko
42,00
48,07
Lucembursko
38,09
46,52
Maďarsko
38,00
45,45
Malta
32,74
29,57
Německo
47,99
51,92
Nizozemsko
51,42
54,25
Polsko
31,97
39,73
Portugalsko
45,35
49,85
Rakousko
38,36
48,53
Rumunsko
41,39
47,99
Řecko
46,99
48,75
Slovensko
38,39
45,30
Slovinsko
36,21
44,78
Španělsko
38,12
43,79
Švédsko
33,22
44,33
EU27 (vážený průměr)
43,44
48,88
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