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Pro řidiče

Věhlasné značky zklamaly, barumky nic moc. Vyšel test 32 zimních pneumatik

Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
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Každoroční velký test zimních gum tentokrát přinesl víc rozčarování než v minulosti. Nepropadly v něm jen málo známé čínské značky, jak bývalo obvyklé, ale překvapivě i výrobci s tradicí a zkušenostmi. V Česku oblíbená a cenově dostupná pneumatika Barum Polaris 6 také patří k těm, které neoslnily.

Test zimních pneumatik ADAC 2026
Špatné vysvědčení si letos z testu odneslo mimořádně velké množství testovaných plášťů.Foto: ADAC – Marc Wittkowski
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Na trhu je mnoho zimních pneumatik, ale jen málo z nich je skutečně dobrých. Dokazuje to společný test německého, rakouského a švýcarského autoklubu, v němž se tentokrát ocitlo 16 pneumatik rozměru 185/65 R15 běžného zejména u malých vozů (typicky Škoda Fabia, VW Polo, Renault Clio, Hyundai i20) a také 16 pneumatik rozměru 225/50 R17, používaných převážně v autech střední třídy (VW Passat, Ford Mondeo, Škoda Superb).

Všechny prošly standardním postupem jízdních a brzdných testů na suchém, mokrém, zasněženém a zledovatělém povrchu. Do hodnocení byly zohledněny i faktory ovlivňující životní prostředí — na první pohled možná nepodstatný údaj, ve skutečnosti se však za ním skrývá rychlost opotřebení pneumatiky. Tedy kolik kilometrů zvládne, než se dezén sjede pod bezpečnou úroveň.

Výsledky ukázaly, že malé patnáctipalcové gumy nejsou pro výrobce tak důležité, jako ty s většími rozměry, konstatuje ADAC. Pouze dva produkty dosáhly na celkové hodnocení „dobrý“, přičemž vítězem této kategorie se stal Continental WinterContact TS 870 se známkou 2,2.

Pneumatika podle testerů prokázala vyvážený a konzistentně dobrý výkon na všech površích a také slušnou ekologickou stopu, tedy nízký otěr. Michelin Alpin 7 na druhém místě (celkové hodnocení 2,5) rovněž zaujala vyváženými vlastnostmi, vykazovala pouze drobné nedostatky v ovladatelnosti na sněhu.

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„Skutečnost, že devět z 16 testovaných pneumatik pro malé automobily nelze doporučit, je však závažná,“ upozorňuje ADAC. Tři z nich — Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP a Rockblade Rock 868S — si z hlediska bezpečnosti jízdy vedly tak špatně, že z testu odcházejí dokonce se známkou „nedostatečný“.

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Barum Polaris 6 mezi trojici nejhorších sice nepatří, autokluby však její volbu přesto nedoporučují. Výsledná známka 3,8 stačila jen na hodnocení „dostatečný“ což je zde, stejně jako ve škole, „za čtyři“.

Přitom v zimních podmínkách, při jízdě na sněhu a ledu, se barumka ukázala v tom nejlepším světle — v této disciplíně skončila se známkou 1,8 dokonce na prvním místě. Jenže na mokru už je to s ní slabší (3,1) a na suchém povrchu ještě horší (3,8). Navíc patří ke gumám s průměrnou trvanlivostí, podle propočtů ADAC by míra jejího opotřebení měla vystačit na ujetí 29 tisíc kilometrů.

Na podrobné výsledky odhadovaného nájezdu u všech testovaných 15" pneumatik se můžete ostatně podívat v samostatné tabulce níže.

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Pokud jde o výsledky rozměru 225/50 R17, ten dopadl o něco lépe: Vítězem se stala Pirelli Cinturato Winter 3 s celkovým hodnocením 2,2. Italská pneumatika podala obzvláště dobrý výkon na mokré vozovce a přiblížila se nejvyššímu hodnocení „velmi dobrá“ — to však nakonec v testu nezískal vůbec nikdo.

V těsném závěsu za Pirelli skončil Continental WinterContact TS 870 (celkové hodnocení 2,3), s rovněž velmi dobrým hodnocením odcházejí z testu pneumatiky od Goodyearu a Michelinu.

Nicméně i mezi 17" pneumatikami se bohužel našla spousta slabých kusů, rovnou šest z testovaných 16 gum si zde vysloužilo nedostatečnou. Jejich společnou slabinou je nevyváženost jednotlivých disciplín.

Alespoň v jedné z nich totiž podaly tak špatný výkon, že ji testeři museli označit za bezpečnostní problém. Takto markantní nevyváženost je obzvláště patrná zejména u některých dostupnějších modelů: dobrý výkon na jednom povrchu vozovky je někdy vyvážen vážnými nedostatky na jiných površích.

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Při výběru zimních pneumatik by nicméně řidiči měli zvážit své vlastní potřeby a styl jízdy, radí ADAC. Pokud například v zimě málo jezdí, nemusí nutně hledat pneumatiku, která se nejméně opotřebovává a má tedy nejvyšší předpokládaný nájezd.

Naopak ti s vysokým předpokládaným počtem najetých kilometrů by toto kritérium zohlednit měli, v každém případě by však měli dbát na to, aby guma byla ve všech možných situacích bezpečně použitelná. Německý autoklub radí zimní pneumatiky vyměnit tehdy, když jsou buď příliš staré (doporučovaná životnost je maximálně osm let), nebo když je sjetý dezén. Jeho hloubka by neměla klesnout pod čtyři milimetry.

Jak ADAC známkuje

V následujících tabulkách najdete dílčí a konečné známky pro jednotlivé pneumatiky. Platí, že čím nižší známka, tím lepší výsledek. Pro hodnocení „velmi dobrá“ je třeba známka v rozmezí 0,6 až 1,5. Pro hodnocení „dobrá“ platí rozmezí 1,6 až 2,5.

Pro hodnocení „uspokojivá“ je rozmezí bodů 2,6 až 3,5. Za „dostatečné“ je považováno rozmezí 3,6 až 4,5. Pokud v některé z disciplín vykáže pneumatika nebezpečné vlastnosti, dostane automaticky „nedostatečnou“ s bodovým ohodnocením mezi 4,6 až 5,5. Jízdní vlastnosti pneumatiky mají na konečném výsledku váhu 70 procent, ekologické hledisko (otěr gumy) 30 procent.

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Výsledky testu pro pneu 185/65 R15

Značka, typ

Jízda

Ekologie

Celkem

Hodnocení

Continental
WinterContact
TS870

2,0

2,8

2,2

Dobrá

Michelin
Alpin 7

2,3

2,9

2,5

Dobrá

Hankook
Winter I*cept
RS3

2,9

3,4

3,1

Uspokojivá

Linglong
SportMaster
Winter

3,1

3,2

3,1

Uspokojivá

Optimo
Winter Touring
OW41

3,1

3,5

3,2

Uspokojivá

Goodyear
UltraGrip
Performance 3

3,4

3,0

3,3

Uspokojivá

GT
Radial Winter-
Pro2 Evo

3,5

3,4

3,5

Uspokojivá

Bridgestone
Blizzak
LM005

3,2

3,8

3,8

Dostatečná

Nokian Tyres
Snowproof 2

3,8

3,1

3,8

Dostatečná

Vredestein
Wintrac

3,8

3,3

3,8

Dostatečná

Barum
Polaris 6

3,8

3,5

3,8

Dostatečná

Kumho
WinterCraft
WP52+

3,9

3,0

3,9

Dostatečná

Viking
WinTech
NewGen

3,9

3,6

3,9

Dostatečná

Sunny
Winter-max
NW611

4,8

2,9

4,8

Nedostatečná

Atlas
Polarbear HP

5,5

2,7

5,5

Nedostatečná

Rockblade
Rock 868S

5,5

3,1

5,5

Nedostatečná

Výsledky testu pro pneu 225/50 R17

Značka, typ

Jízda

Ekologie

Celkem

Hodnocení

Pirelli
Cinturato
Winter 3

2,1

2,5

2,2

Dobrá

Continental
WinterContact
TS870

2,2

2,5

2,3

Dobrá

GoodYear
UltraGrip
Performance 3

2,6

2,0

2,4

Dobrá

Michelin
Alpin 7

2,6

2,3

2,5

Dobrá

Bridgestone
Blizzak 6

2,6

2,6

2,6

Uspokojivá

Hankook
Winter I*cept
RS3

2,6

2,8

2,7

Uspokojivá

ESA+TECAR
Supergrip Pro2

2,9

2,2

2,7

Uspokojivá

Dunlop
Winter

3,4

1,8

2,9

Uspokojivá

Yokohama
BluEarth
Winter V906

3,1

3,1

3,1

Uspokojivá

Vredestein
Wintrac Pro+

3,1

3,2

3,1

Uspokojivá

Falken
Eurowinter
HS 02 Pro

4,8

3,4

4,8

Nedostatečná

Toyo Tires
Observe EWS1

5,3

2,3

5,3

Nedostatečná

Tracmax
Ice-Plus S210

5,4

2,9

5,4

Nedostatečná

Aptany
RW211

5,4

3,1

5,4

Nedostatečná

Royal Black
Royalwinter
UHP

5,5

2,1

5,5

Nedostatečná

Sunwide
Snowide

5,5

3,1

5,5

Nedostatečná

Kolik kilometrů ujedou pneu 185/65 R15

Značka, typ

Předpokládaný nájezd (km)

Kumho
WinterCraft
WP52+

40 000

Atlas
Polarbear HP

35 800

Sunny
Winter-max
NW611

35 300

Continental
WinterContact
TS870

34 300

Michelin
Alpin 7

33 100

Goodyear
UltraGrip
Performance 3

32 000

Nokian Tyres
Snowproof 2

30 700

Rockblade
Rock 868S

30 500

GT Radial
WinterPro 2 Evo

29 800

Viking
WinTech
NewGen

29 500

Barum
Polaris 6

29 000

Linglong
SportMaster
Winter

29 000

Vredestein
Wintrac

28 300

Optimo
Winter Touring
OW41

28 200

Hankook
Winter I*cept
RS3

27 300

Bridgestone
Blizzak
LM 005

22 400

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