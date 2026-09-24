Věhlasné značky zklamaly, barumky nic moc. Vyšel test 32 zimních pneumatik

Každoroční velký test zimních gum tentokrát přinesl víc rozčarování než v minulosti. Nepropadly v něm jen málo známé čínské značky, jak bývalo obvyklé, ale překvapivě i výrobci s tradicí a zkušenostmi. V Česku oblíbená a cenově dostupná pneumatika Barum Polaris 6 také patří k těm, které neoslnily.
Na trhu je mnoho zimních pneumatik, ale jen málo z nich je skutečně dobrých. Dokazuje to společný test německého, rakouského a švýcarského autoklubu, v němž se tentokrát ocitlo 16 pneumatik rozměru 185/65 R15 běžného zejména u malých vozů (typicky Škoda Fabia, VW Polo, Renault Clio, Hyundai i20) a také 16 pneumatik rozměru 225/50 R17, používaných převážně v autech střední třídy (VW Passat, Ford Mondeo, Škoda Superb).
Všechny prošly standardním postupem jízdních a brzdných testů na suchém, mokrém, zasněženém a zledovatělém povrchu. Do hodnocení byly zohledněny i faktory ovlivňující životní prostředí — na první pohled možná nepodstatný údaj, ve skutečnosti se však za ním skrývá rychlost opotřebení pneumatiky. Tedy kolik kilometrů zvládne, než se dezén sjede pod bezpečnou úroveň.
Výsledky ukázaly, že malé patnáctipalcové gumy nejsou pro výrobce tak důležité, jako ty s většími rozměry, konstatuje ADAC. Pouze dva produkty dosáhly na celkové hodnocení „dobrý“, přičemž vítězem této kategorie se stal Continental WinterContact TS 870 se známkou 2,2.
Pneumatika podle testerů prokázala vyvážený a konzistentně dobrý výkon na všech površích a také slušnou ekologickou stopu, tedy nízký otěr. Michelin Alpin 7 na druhém místě (celkové hodnocení 2,5) rovněž zaujala vyváženými vlastnostmi, vykazovala pouze drobné nedostatky v ovladatelnosti na sněhu.
„Skutečnost, že devět z 16 testovaných pneumatik pro malé automobily nelze doporučit, je však závažná,“ upozorňuje ADAC. Tři z nich — Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP a Rockblade Rock 868S — si z hlediska bezpečnosti jízdy vedly tak špatně, že z testu odcházejí dokonce se známkou „nedostatečný“.
Barum Polaris 6 mezi trojici nejhorších sice nepatří, autokluby však její volbu přesto nedoporučují. Výsledná známka 3,8 stačila jen na hodnocení „dostatečný“ což je zde, stejně jako ve škole, „za čtyři“.
Přitom v zimních podmínkách, při jízdě na sněhu a ledu, se barumka ukázala v tom nejlepším světle — v této disciplíně skončila se známkou 1,8 dokonce na prvním místě. Jenže na mokru už je to s ní slabší (3,1) a na suchém povrchu ještě horší (3,8). Navíc patří ke gumám s průměrnou trvanlivostí, podle propočtů ADAC by míra jejího opotřebení měla vystačit na ujetí 29 tisíc kilometrů.
Na podrobné výsledky odhadovaného nájezdu u všech testovaných 15" pneumatik se můžete ostatně podívat v samostatné tabulce níže.
Pokud jde o výsledky rozměru 225/50 R17, ten dopadl o něco lépe: Vítězem se stala Pirelli Cinturato Winter 3 s celkovým hodnocením 2,2. Italská pneumatika podala obzvláště dobrý výkon na mokré vozovce a přiblížila se nejvyššímu hodnocení „velmi dobrá“ — to však nakonec v testu nezískal vůbec nikdo.
V těsném závěsu za Pirelli skončil Continental WinterContact TS 870 (celkové hodnocení 2,3), s rovněž velmi dobrým hodnocením odcházejí z testu pneumatiky od Goodyearu a Michelinu.
Nicméně i mezi 17" pneumatikami se bohužel našla spousta slabých kusů, rovnou šest z testovaných 16 gum si zde vysloužilo nedostatečnou. Jejich společnou slabinou je nevyváženost jednotlivých disciplín.
Alespoň v jedné z nich totiž podaly tak špatný výkon, že ji testeři museli označit za bezpečnostní problém. Takto markantní nevyváženost je obzvláště patrná zejména u některých dostupnějších modelů: dobrý výkon na jednom povrchu vozovky je někdy vyvážen vážnými nedostatky na jiných površích.
Při výběru zimních pneumatik by nicméně řidiči měli zvážit své vlastní potřeby a styl jízdy, radí ADAC. Pokud například v zimě málo jezdí, nemusí nutně hledat pneumatiku, která se nejméně opotřebovává a má tedy nejvyšší předpokládaný nájezd.
Naopak ti s vysokým předpokládaným počtem najetých kilometrů by toto kritérium zohlednit měli, v každém případě by však měli dbát na to, aby guma byla ve všech možných situacích bezpečně použitelná. Německý autoklub radí zimní pneumatiky vyměnit tehdy, když jsou buď příliš staré (doporučovaná životnost je maximálně osm let), nebo když je sjetý dezén. Jeho hloubka by neměla klesnout pod čtyři milimetry.
Jak ADAC známkuje
V následujících tabulkách najdete dílčí a konečné známky pro jednotlivé pneumatiky. Platí, že čím nižší známka, tím lepší výsledek. Pro hodnocení „velmi dobrá“ je třeba známka v rozmezí 0,6 až 1,5. Pro hodnocení „dobrá“ platí rozmezí 1,6 až 2,5.
Pro hodnocení „uspokojivá“ je rozmezí bodů 2,6 až 3,5. Za „dostatečné“ je považováno rozmezí 3,6 až 4,5. Pokud v některé z disciplín vykáže pneumatika nebezpečné vlastnosti, dostane automaticky „nedostatečnou“ s bodovým ohodnocením mezi 4,6 až 5,5. Jízdní vlastnosti pneumatiky mají na konečném výsledku váhu 70 procent, ekologické hledisko (otěr gumy) 30 procent.
Výsledky testu pro pneu 185/65 R15
Značka, typ
Jízda
Ekologie
Celkem
Hodnocení
Continental
2,0
2,8
2,2
Dobrá
Michelin
2,3
2,9
2,5
Dobrá
Hankook
2,9
3,4
3,1
Uspokojivá
Linglong
3,1
3,2
3,1
Uspokojivá
Optimo
3,1
3,5
3,2
Uspokojivá
Goodyear
3,4
3,0
3,3
Uspokojivá
GT
3,5
3,4
3,5
Uspokojivá
Bridgestone
3,2
3,8
3,8
Dostatečná
Nokian Tyres
3,8
3,1
3,8
Dostatečná
Vredestein
3,8
3,3
3,8
Dostatečná
Barum
3,8
3,5
3,8
Dostatečná
Kumho
3,9
3,0
3,9
Dostatečná
Viking
3,9
3,6
3,9
Dostatečná
Sunny
4,8
2,9
4,8
Nedostatečná
Atlas
5,5
2,7
5,5
Nedostatečná
Rockblade
5,5
3,1
5,5
Nedostatečná
Výsledky testu pro pneu 225/50 R17
Značka, typ
Jízda
Ekologie
Celkem
Hodnocení
Pirelli
2,1
2,5
2,2
Dobrá
Continental
2,2
2,5
2,3
Dobrá
GoodYear
2,6
2,0
2,4
Dobrá
Michelin
2,6
2,3
2,5
Dobrá
Bridgestone
2,6
2,6
2,6
Uspokojivá
Hankook
2,6
2,8
2,7
Uspokojivá
ESA+TECAR
2,9
2,2
2,7
Uspokojivá
Dunlop
3,4
1,8
2,9
Uspokojivá
Yokohama
3,1
3,1
3,1
Uspokojivá
Vredestein
3,1
3,2
3,1
Uspokojivá
Falken
4,8
3,4
4,8
Nedostatečná
Toyo Tires
5,3
2,3
5,3
Nedostatečná
Tracmax
5,4
2,9
5,4
Nedostatečná
Aptany
5,4
3,1
5,4
Nedostatečná
Royal Black
5,5
2,1
5,5
Nedostatečná
Sunwide
5,5
3,1
5,5
Nedostatečná
Kolik kilometrů ujedou pneu 185/65 R15
Značka, typ
Předpokládaný nájezd (km)
Kumho
40 000
Atlas
35 800
Sunny
35 300
Continental
34 300
Michelin
33 100
Goodyear
32 000
Nokian Tyres
30 700
Rockblade
30 500
GT Radial
29 800
Viking
29 500
Barum
29 000
Linglong
29 000
Vredestein
28 300
Optimo
28 200
Hankook
27 300
Bridgestone
22 400
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