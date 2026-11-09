Zásadní změna pravidel pro dálniční známky na jeden den. Řidiče potěší ještě jiná věc

Řidiče, kteří si v Česku kupují dálniční známku jen na jednu cestu, čeká od ledna příjemná změna. Dosud totiž jednodenní kupon platil pouze do půlnoci bez ohledu na to, kdy ho pořídili. Nově budou mít k dispozici celých 24 hodin. Stát na podzim zároveň zastavil i automatické každoroční zdražování známek.
Kdo si dnes koupí jednodenní dálniční známku například v osm večer, může ji využívat už jen čtyři hodiny. O půlnoci její platnost končí, přestože za ni zaplatil plnou cenu. Pokud se řidič rozhodne pokračovat v cestě i po půlnoci, musí si pořídit další kupon.
Právě proto se od 1. ledna příštího roku pravidla mění. Jednodenní dálniční známka bude 24hodinová. Rozhodující už nebude konec kalendářního dne, ale okamžik, od kterého si řidič platnost nastaví.
Konec půlnočního paradoxu
Dosavadní systém znevýhodňoval především řidiče, kteří vyjíždějí večer nebo cestují přes půlnoc. Typickým příkladem je cesta na dovolenou, při níž člověk vyrazí pozdě večer a na dálnici pokračuje ještě následující den.
Zapomenout na novou známku i po půlnoci se přitom může prodražit. Za jízdu po zpoplatněné dálnici bez platného kuponu hrozí pokuta až 5000 korun na místě, ve správním řízení může dosáhnout 20 tisíc korun.
Návrh na prodloužení platnosti jednodenní známky původně předložila skupina senátorů. Později se ale jeho obsah dostal také do vládní novely zákona o pozemních komunikacích, která měla původně především zastavit automatické zdražování dálničních známek.
Zákon podepsal prezident Petr Pavel první listopadový týden. Nová pravidla mají začít platit prvním lednem příštího roku.
Ceny zůstanou stejné
Druhou důležitou změnou je totiž konec automatické valorizace dálničních známek. Jejich cena se dosud odvíjela od inflace. Nově se tento mechanismus ruší a konkrétní sazby zůstávají stanovené přímo v zákoně.
Řidiči tak v příštím roce zaplatí stejně jako letos. Roční známka bude stát 2570 korun, třicetidenní 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní, nově 24hodinová, 230 korun.
Typ známky
Cena pro rok 2027
Roční
2570 Kč
30denní
480 Kč
10denní
300 Kč
24hodinová
230 Kč
Zvýhodnění zůstává zachováno také pro některá vozidla s alternativním pohonem. Elektromobily a auta na vodík jsou od poplatku osvobozené. Plug-in hybridy s emisemi CO₂ do 50 g/km mají čtvrtinovou sazbu, vozidla na zemní plyn a biometan platí polovinu běžné ceny. LPG do zvýhodněné kategorie nepatří.
Elektronické dálniční známky se kupují prostřednictvím oficiálního státního e-shopu edalnice.gov.cz, případně na pumpách sítě Euro Oil či na pobočkách České pošty.
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