V Rakousku přitvrdí za volantem. Zvýšením pokut chtějí zalátat díry v rozpočtu, zní kritika

Rakouská vláda chce od příštího ledna zpřísnit pokuty za dopravní přestupky. Změny zdůvodňuje vyšší nehodovostí. Autoklub ÖAMTC ale tvrdí, že kabinet si chce novými sazbami pomoci i k lepšímu rozpočtu. Ekologická organizace Verkehrsclub Österreich naopak říká, že navržené postihy jsou stále příliš mírné.
„Počet dopravních nehod a osob usmrcených na silnicích loni v Rakousku výrazně vzrostl,“ začíná tisková správa spolkového ministerstva dopravy. Vláda proto chce novelizovat tamní zákon o provozu na pozemních komunikacích a od prvního ledna příštího roku zvýšit pokuty, především ty za překročení nejvyšší povolené rychlosti.
„Bezpečnost na silnicích patří mezi základní priority této vlády. Aktuální statistiky nehodovosti jasně ukazují, že máme ještě na čem pracovat. Ti, kteří nedodržují pravidla, neohrožují jen sami sebe, ale i další účastníky silničního provozu,“ prohlásil rakouský ministr dopravy a sociální demokrat Peter Hanke.
U nejzávažnějších případů překročení rychlosti mají vzrůst minimální sazby. Za jízdu o více než 30 km/h nad limit má nově hrozit nejméně 200 eur namísto dosavadních 150. Při překročení o 40 km/h v obci nebo o 50 km/h mimo obec má minimální pokuta stoupnout ze 300 na 400 eur. Maximální postih se měnit nemá a zůstane na 5000 eurech.
Ministerstvo zároveň chce sjednotit sazby za různé přestupky. O jejich výši dosud v řadě případů rozhodovaly jednotlivé spolkové země, nově by měly být stejné po celém Rakousku. Třeba za nepuštění chodce na přechodu je postih stanovený pevně na 85 eur, za špatné parkování 60, za přejetí plné čáry 95 a ignorování zákazu vjezdu 110 eur.
Výhodou systému je předvídatelnost, nevýhodou je to, že třeba v případě rychlosti pokuty vzrostly. Podle Der Standard se například za překročení rychlosti mimo obec o 10 km/h nově má platit 50 eur, o 10–20 km/h pak 80 eur.
V druhém jmenovaném případě přitom dosud pokuta podle německého autoklubu ADAC startovala na 60 eurech. Stejná částka má být od prvního ledna stanovená za překročení rychlosti o 10 km/h v obci.
Plánované pokuty za překročení rychlosti (zdroj: Der Standard)
Překročení rychlosti
V obci
Mimo obec
do 10 km/h
60 eur
50 eur
od 10 do 15 km/h
80 eur
80 eur
od 15 do 20 km/h
105 eur
80 eur
od 20 do 25 km/h
Neudáno
95 eur
od 25 km/h do 30 km/h
Neudáno
120 eur
Právě růst těchto sazeb kritizuje autoklub ÖAMTC nejvíc. V některých případech vzrostly tyto pokuty o 50 procent, tvrdí. Vrchní právník autoklubu Martin Hoffer sice schvaluje vytvoření katalogu pokut platného po celé zemi, zároveň ale považuje jejich navýšení za nepřiměřené; podle něj neodpovídá inflaci.
Autoklub navíc kritizuje to, že novela je přilepená k zákonům týkajícím se rozpočtu. „Není realistické ani slušné lepit díry v rozpočtu pokutami za dopravní přestupky. Pokud vláda zároveň zdůrazňuje to, že cílem je zvýšit bezpečnost a nevydělat další peníze, jen to snižuje důvěryhodnost změn v pravidlech provozu,“ dodává Hoffer s tím, že sjednocení výše pokut nemusí znamenat jejich současný nárůst.
Rakousko přitom podle Der Standard již letos plánuje na pokutách vybrat necelých 250 milionů eur (asi 6 miliard korun), které si rozdělí ministerstva dopravy a vnitra a tamní správce silniční sítě ASFINAG.
S ÖAMTC nesouhlasí Verkehrsclub Österreich (Rakouská dopravní a ekologická organizace, která prosazuje bezpečnější a udržitelnější dopravu, pozn. red.). Ta dokonce bojuje za zavedení pokut, které se odvíjejí od výdělku daného řidiče, a zařazení výraznějších porušení rychlosti do bodového systému. Zejména nově zvýšené minimální sazby za překročení rychlosti o 30 nebo 40 km/h jsou podle expertů VCÖ nedostatečné.
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