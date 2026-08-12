V oblíbené destinaci čeká na Čechy zásadní změna. Pokuty za rychlost mohou progresivně růst

Itálie chystá velkou reformu silničních předpisů. Ta zahrnuje úvahy o povinných helmách a řidičácích na elektrokola, řidičák pro sedmnáctileté nebo zkoumá možnost povolení předjíždění zprava. Především je ale na stole návrh radikální změny systému vybírání pokut za rychlost. Ty už nemají být fixní, ale progresivní. Za překročení rychlosti o 1 nebo 10 km/h tak řidič nezaplatí stejnou částku.
Dodržování rychlosti na italských silnicích se do centra zájmu dostalo docela nedávno. Tamní ministr dopravy a infrastruktury Matteo Salvini nechal vypnout tisíce radarů, podle nové vyhlášky totiž nesplnily podmínky k tomu, aby nadále aktivně měřily. Byly třeba často na sporných místech. Teď se v Itálii o rychlosti mluví znovu, ale v souvislosti s návrhem nového silničního zákona.
Ten počítá s mnoha změnami a jedním z obsažených návrhů je úprava systému vybírání pokut. Zatímco dnes jsou částky za překročení rychlosti fixní, v blízké budoucnosti by mohly progresivně narůstat. Co to znamená, vysvětluje třeba magazín Quattroruote.
Aktuálně je jedno, po jakém druhu silnice v Itálii jedete. Překročíte-li rychlost o 10 km/h nebo méně, dostanete pokutu 42 eur (asi 1018 Kč), pokud se porušení předpisů pohybujete v rozmezí 10 až 40 km/h, je pokuta 173 eur (asi 4194 Kč), mezi 40 až 60 km/h je to 543 eur (asi 13 165 Kč) a konečně o více než 60 km/h je to 845 eur (asi 20 487 Kč). K tomu řidiči dostávají trestné body a v posledních dvou případech také mohou přijít o řidičák až na jeden rok.
Podle připravovaného návrhu má ale dojít k zásadní změně a výše pokuty má být nejen postupně narůstat, ale lišit se i podle toho, kde zrovna řidič rychlost překročí. Zmíněný italský magazín dává ze všech druhů silnic dva příklady.
Jestliže řidič překročí na silnici, kde je omezení na 50 km/h, rychlost o 20 km/h nebo méně, dostane za každý km/h nad limit pokutu pět eur. Pokud však na té samé silnici překročí rychlost o 20 km/h a více, bude pokuta za každý km/h nad limit stát 10 eur. K tomu se přidávají také trestné body a při významném překročení rychlosti automatický zákaz řízení na 15 až 30 dnů.
Nový sazebník může teoreticky znamenat výraznou úsporu: třeba při rychlosti 65 km/h na „padesátce“ by dříve řidič zaplatil 173 eur a nově jen 75 eur. Nicméně třeba při rychlosti 85 km/h by dříve zaplatil 173 eur a podle návrhu 350 eur. Někdy tak nové pokuty peníze ušetří, jindy přesně naopak.
Odlišné to má být na dálnicích s nejvyšší povolenou rychlostí 130 km/h. Vždy by měl řidič platit 10 eur za každý km/h nad uvedený limit. Podle výše překročení rychlosti ale budou policisté rozdávat body od čtyř do osmi a především automatické zákazy řízení. Pokud na dálnici pojede řidič 170 až 190 km/h, přijde o řidičák na 30 dnů. Pokud překročí 190 km/h dostane vedle tučné pokuty a osmi bodů i zákaz řízení na 90 dnů.
Podobně jako u překročení rychlosti na „padesátce“ platí, že v některých případech by mohl řidič výrazně ušetřit – třeba při rychlosti 195 km/h aktuálně zaplatí 845 eur a nově by to bylo jen 650 eur –, jindy se to ale pořádně prodraží. Třeba při 165 km/h je to dnes pokuta 173 eur, ale v budoucnu by mohla být až 350 eur, spočítal magazín Quattroruote.
Aktuálně prochází návrh novely silničního zákona připomínkovým kolečkem a veřejnou konzultací, která by měla pokračovat zhruba do poloviny září. Teprve pak může dojít k jeho schválení a výsledná podoba reformy pokut se ještě může změnit.
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