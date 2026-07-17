Radarům odzvonilo. Itálie přes noc vypnula tisíce měřičů rychlosti. „Okrádání skončilo,“ prohlásil ministr

Tažení italských úřadů proti necertifikovaným radarům umístěným na sporných místech nabralo na obrátkách. Většina z nich musela ze dne na den skončit.
Od džungle čítající více než 10 tisíc radarů – často skrytých a umístěných těsně za sebou – k 3150 řádným a legitimním zařízením. Konec falešných radarů, které představovaly pouhou skrytou daň pro miliony pracujících a s bezpečností silničního provozu neměly nic společného. Přecházíme od slov k činům.“ Tak uvedl svůj příspěvek na síti X italský ministr dopravy Matteo Salvini.
Apeninský poloostrov prochází v těchto dnech zásadní reformou v oblasti bezpečnosti silničního provozu a výběru pokut. Nová vyhláška ministerstva dopravy totiž zavedla přísnou regulaci schvalování a používání kamer měřících rychlost. V noci na neděli tak většina z nich musela skončit.
Nová ministerská vyhláška vlastně neříká nic nového. Jen navazuje na silniční zákon platný od roku 1992, který říká, že rychlostní kamery používané k výběru pokut musí mít certifikát. Prováděcí vyhláška k zákonu až dosud chyběla, přichází tedy se zpožděním 34 let.
Dopady vládního dekretu se projevily okamžitě, počínaje velkými městy, jako je Milán. Tam byla podle serveru Automoto administrativa nucena vypnout většinu svých zařízení. „V hlavním městě Lombardie bylo deset ze sedmnácti rychlostních kamer označeno za nelegální a okamžitě deaktivováno. Mezi systémy uvedenými do pohotovostního režimu byly detektory na Viale Monte Ceneri i na nedalekých Viali Serra a Fermi, a dále zařízení umístěná na Viale Famagosta, Via dei Missaglia a Via Parri,“ píše server.
Jako křiklavý příklad státem posvěceného predátorství uvádí Automoto obec Monastir s necelými pěti tisíci obyvateli. Ta každým rokem do obecní kasy vybírá dva miliony eur na dopravních pokutách, což ji řadí na první místo na celé Sardinii, hned za hlavní město Cagliari.
Vzhledem k těmto praktikám nyní nová italská legislativa zavádí extrémně přísné požadavky na transparentnost a zakazuje umisťování zařízení na úsecích silnic, kde jsou rychlostní limity sníženy účelově. Tím se má zabránit tomu, aby zařízení nefungovala jen jako skrytý výběr daní, ale skutečně sloužila svému účelu zvýšit bezpečnost na silnicích.
Nová pravidla pro radary si berou na mušku i jejich technické parametry: Rychlostní kamery musí napříště rozmazat obličeje řidiče i všech cestujících v autě a současně musí mít toleranci přesnosti měření menší než tři procenta při rychlostech nad 100 km/h.
Ceny průmyslových výrobců dál rostou a v zemědělství naopak dál klesají
Ceny průmyslových výrobců meziročně dál rostou, v červnu ale jejich růst zpomalil na 1,3 procenta. V zemědělství ceny od loňského prosince klesají, přičemž v červnu se pokles mírně prohloubil na 13,5 procenta. U stavebních prací ceny meziročně stouply o 4,1 procenta a u tržních služeb pro podniky o 3,2 procenta.
„Nepochopitelné. Chtělo se mi brečet.“ Nosková dál fascinuje svět, gesto už řeší i komici
Od finálového triumfu Lindy Noskové na Wimbledonu už uplynul téměř týden, přesto tenisový svět stále žije strhujícím finišem ženské dvouhry nejslavnějšího turnaje. Vycházející česká hvězda vyvolala globální pozornost svým mentálním nastavením i nevídaným gestem. Další a další ohlasy proudí z Velké Británie, USA i Austrálie.
Finále bude rozhodovat Slovinec, který byl u zatím poslední porážky Argentiny na MS
Nedělní finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou odřídí slovinský rozhodčí Slavko Vinčič.
Bouře v Německu si vyžádaly oběť, hasiči řešili zaplavené ulice i popadané stromy
Jihozápad Německa postihly ve čtvrtek večer a v noci na pátek silné bouře, které si vyžádaly jednu oběť a několik zraněných. S odvoláním na policii a meteorology o tom v pátek informovala agentura DPA. V Karlsruhe u francouzské hranice zabil muže padající strom.
ŽIVĚ Americké útoky na Írán pokračují, Teherán znovu udeřil na státy Perského zálivu
Americká armáda v pátek brzy ráno SELČ oznámila, že dokončila další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu, v nichž pokračovala již šestou noc v řadě. Podle íránských státních médií při nich bylo zasaženo mimo jiné pět mostů v jižním Íránu, zahynulo při tom sedm lidí. Odvetným vzdušným útokům Teheránu v noci čelily Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar, informovaly agentury s odvoláním na tamní úřady.