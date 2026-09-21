Česká dálniční známka jako past. Před překupníky varují i ti, kteří sami mají „máslo na hlavě“

V zahraničí si po čase opět všimli problémů s českými podvodníky. Tentokrát v Polsku znovu varují před podvodnými stránkami s dálničními známkami, kde může řidič přeplatit oficiální cenu o desítky či stovky korun. Není to ale problém jen Česka, stejný trik používají nepoctiví prodejci i v dalších zemích.
Česká média o tom opakovaně píšou, pravidelně na to upozorňuje i ministerstvo dopravy či policie. Přesto se pořád najde spousta lidí, kteří podvodným prodejcům s dálničními známkami naletí. Třeba v červenci policie informovala o případu ženy, která na internetu nakoupila známku přes podvodný web nápadně připomínající ten oficiální. Místo roční známky za 2570 korun přišla žena přibližně o 38 tisíc. A kupon musela kupovat znovu.
Na vině je nepozornost i zobrazování internetových stránek třeba ve vyhledávači Google. Když do něj totiž zadáte například „dálniční známka Česko“, první čtyři odkazy vedou na neoficiální prodejce známek. Až pátý odkaz uživatele nasměruje na stránku edalnice.gov.cz, tedy oficiální internetový prodejní kanál.
Vedle něj lze využít k nákupu i pobočky České pošty, popřípadě síť čerpacích stanic EuroOil nebo Robin Oil. Na hranicích a několika dalších místech jsou i oficiální samoobslužné kiosky.
Problému si teď opět po čase všimli i v Polsku a před českými podvodníky varují. Tamní magazín Auto Swiat věnoval nákupu dálničních známek (nejen) v Česku celý článek s titulkem „Kupujete dálniční známku tímto způsobem? Ani nevíte, jak moc ji přeplácíte“.
„Dálniční známku můžete nakoupit různě. V případě České republiky jsou to oficiální prodejní místa (vybrané čerpací stanice a pošty), samoobslužné kiosky na hranicích nebo online obchod. Každý způsob s sebou nese určité riziko, že zaplatíte více, než je požadováno. Platí to pro neautorizované fyzické prodejny a především online nákupy. V obou případech může důvěřivý cizinec padnout do rukou překupníků, kteří si přidají tučný poplatek za poskytnutí služby,“ píše zmíněný magazín.
Ten zmiňuje problém s vyhledáváním, který se podle něj nevztahuje jen na češtinu nebo polštinu, ale také angličtinu. V každém z jazyků Google nabídne výše neoficiální internetové prodejce a až po nich toho oficiálního.
„A neplatí to jen pro Českou republiku. Když zadáte jméno jakékoliv jiné země, která tímto způsobem prodává známky, výsledek bude vždy stejný,“ dodávají polští novináři.
Co je zajímavé, že v Polsku nabízí českou elektronickou dálniční známku i tamní oficiální automotoklub PZM, ale rovněž za vyšší cenu než oficiální český prodej. Roční kupon stojí 2570 korun, v přepočtu asi 459,5 zlotých. Automotoklub ji prodává za 502 zlotých. Třicetidenní kupon vyjde na 480 korun, asi 86 zlotých, ale automotoklub ji prodává za 114 zlotých.
Stejná je situace i o desetidenního kuponu za 300 korun a nejlevnějšího jednodenního kuponu za 230 korun, asi 41 zlotých. Online obchod PZM ji prodává za 60 zlotých. Na stejném webu přitom mohou Poláci zakoupit elektronické známky i pro další země včetně Slovenska, Slovinka nebo Maďarska.
Dodejme, že na českých dálnicích mají slevu auta s pohonem na biometan a CNG či LNG, která platí polovinu, plug-in hybridy s emisemi do 50 g CO2/km zaplatí čtvrtinu a elektromobily a auta na vodík jsou od placení za dálnice osvobozeny úplně. Platí to ale jen pro v Česku registrované vozy, ty zahraniční musí podat žádost.
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