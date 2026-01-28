Už žádní mrtví na silnicích. Norsko zvažuje snížit rychlost aut na tempo hlemýždě

Strategie úřadů počítá se snížením maximální povolené rychlosti na silnicích mimo obec. Limity v Norsku jsou přitom už teď jedny z nejnižších v Evropě, záměr proto mezi tamními motoristy vyvolává nevoli.
„Bezvýhradně podporujeme vizi, podle které by na norských silnicích neměl nikdo zemřít nebo být vážně zraněn. Nicméně se důrazně ohrazujeme proti jednomu konkrétnímu opatření, které se podle nás s tímto cílem míjí,“ uvedl ve svém prohlášení největší norský autoklub NAF.
Rozruch vyvolal text Národního akčního plánu pro bezpečnost silničního provozu, který chce snížit maximální povolenou rychlost mimo obec na 70 km/h. V současnosti se zde smí jezdit nejvýš 80 km/h, na dálnicích platí 90 nebo 110 km/h. Ve městě pak obvyklá padesátka.
Poradce autoklubu Jan Harry Svendsen k tomu říká, že Norsko patří k zemím s nejvyšší úrovní bezpečnosti na silnicích nejen v Evropě, ale i na celém světě. Problém, že na nich stále umírají lidé, ale podle něj snížení rychlosti nevyřeší. „Za většinou nehod stojí lidé, kteří riskují zcela vědomě, ať už jde o rychlou jízdu mimo současné limity, nebo vliv alkoholu.“ Častou příčinou je podle Svendsena také nepozornost.
„Těm, kteří se rozhodnou překročit povolenou rychlost, řídit opilí nebo si hrát s telefonem, je úplně jedno, jaké číslo je na dopravní značce. Toto opatření se dotkne jenom těch, kteří povolenou rychlost dodržují,“ je přesvědčen Svendsen.
Pozornost úřadů by se podle NAF měla daleko spíš zaměřit na vymáhání práva. Policie v Norsku totiž rychlost podle autoklubu prakticky nekontroluje. „Statisticky připadá jedno měření rychlosti na 75 tisíc ujetých kilometrů,“ šokuje autoklub.
„V materiálech se můžeme dočíst, že snížení rychlostního limitu může znamenat prodloužení doby cestování. Skutečnost, že to také negativně ovlivní potěšení z jízdy, pravděpodobně není vědecky relevantní a zpráva se o tom nezmiňuje,“ posteskl si časopis Motor a dovolil si trochu ironie: „Pokud snížení rychlosti z 80 na 70 kilometrů za hodinu zachraňuje životy, proč se zastavit právě tam? Nehoda při rychlosti 60 kilometrů za hodinu by byla výrazně bezpečnější.“
V roce 2025 přišlo na silnicích v Norsku o život 111 lidí, což je o 24 víc než předloni. Česká republika, která má přibližně dvakrát tolik obyvatel, v počtu úmrtí přečíslila Norsko takřka čtyřnásobně. Fakt, že loni u nás při dopravních nehodách zahynulo 427 lidí, lze prý navíc podle policie považovat za úspěch. Jde totiž o nejnižší číslo od roku 1961, kdy se tato statistika vede.
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
Americký prezident budí emoce a vyvolává nejistotu nejen u svých nepřátel, ale i u spojenců a partnerů. Každý den plní média. Jak rozumět tomu, co chce? A jaký vlastně je?
Policie v Plzni prověřuje vyhrožování nožem mezi žáky základní školy
Plzeňští kriminalisté se zabývají oznámením o možném vyhrožování mezi žáky jedné ze základních škol ve městě, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Zveřejnění nočních textových zpráv Petra Macinky, jimiž častoval prezidentova poradce Petra Koláře, oživilo kauzu L-159. Tedy nepředání čtyř letounů z výzbroje české armády Kyjevu, který je potřebuje k likvidaci ruských dronů. I když Macinka v textovkách tvrdí, že by dokázal k souhlasu s darováním bitevníků ukrajinské armádě přemluvit Tomia Okamuru, ten se teď proti slovům ministra ohradil.
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.