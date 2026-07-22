Už to není, co bývalo. Německo trápí špatný stav dálničních odpočívadel

Mnozí dodnes vzpomínají na kulturní šok, když se Češi mohli po sametové revoluci vydat na zapovězený Západ. Jeho nositelem bylo zejména Německo, které je přivítalo čistými záchody s tekoucí vodou, na kterých byl k dispozici dokonce i toaletní papír. Jenže od té doby uplynul nějaký čas a situace rozhodně není stejná.
Přesně po čtyřech letech se autoklub ADAC rozhodl znovu otestovat úroveň německých dálničních odpočívadel. Vrátil se dokonce na stejnou padesátku míst, které jeho inspektoři navštívili v roce 2022. A s lítostí konstatoval, že kvalita mezitím výrazně upadla.
Pokud jde o přesná čísla, 64 procent zařízení si vedlo hůře než minule, zatímco zlepšení inspektoři zaznamenali pouze u osmi procent. Zatímco v roce 2022 dostalo hodnocení „dobré“ plných 40 procent odpočívek, letos to nebyla ani každá pátá (přesně 18 procent). Na tomto místě je třeba zdůraznit, že se ve všech uváděných případech jedná o odpočívadla bez stálého personálu, tedy mimo infrastrukturu benzinových pump nebo restauračních zařízení.
Negativního trendu si podle autoklubu všímají i řidiči. ADAC na toto téma podnikl vlastní průzkum, přičemž 42 procent dotázaných vyjádřilo nespokojenost s podmínkami na odpočívkách, zatímco spokojeno bylo jen 28 procent respondentů. Každý třetí oslovený prý navíc vyjádřil názor, že čistota i vzhled se v posledních letech zhoršily.
Hlavním důvodem celkově špatného výsledku testu jsou samotné toalety. 62 procent testovaných zařízení získalo v této kategorii hodnocení „nedostatečné“ nebo dokonce „velmi nedostatečné“. Obzvláště zarážející byl fakt, že toalety byly na několika odpočívadlech uzavřeny, přestože na dálničních návěstidlech se tvářily, jako by byly v provozu. Často neexistovalo ani žádné upozornění přímo na místě, natož třeba alternativa v podobě přenosných WC.
Ale i na toaletách, které byly otevřené, testeři zjistili mnoho nedostatků: Často chyběly dávkovače mýdla, vysoušeče rukou nebo toaletní papír. V některých případech byly rozbité vodovodní kohoutky nebo kabinky nebylo možné uzamknout.
Mnohem lépe než samotná hygienická zařízení dopadly odpočívky s parkováním a organizací dopravy. Tady inspektoři hodnotili dvě třetiny z nich jako „dobré“ nebo „velmi dobré“. Na mnoha místech však postrádali parkovací místa pro obytňáky nebo auta s přívěsem. K vlastnímu překvapení zaznamenali také nový trend: Na osmi zastávkách se setkali s vraky aut.
Autoklub zároveň konstatoval, že většina německých odpočívadel nesplňuje svou relaxační funkci, protože skutečný odpočinek pro řidiče a posádku auta nabídnout nedokáže. Venkovní zařízení odpočívek totiž dostalo v průměru pouze hodnocení „dostatečné“: Pouze dvě z padesátky testovaných mají dětské hřiště (odpočívka Oberfeld na dálnici A5 a Linsenbühl na A6), druhá uvedená si navíc testery získala i oplocenou travnatou plochou určenou pro venčení psů.
Ani v kategorii „bezpečnost osob“ to není na německých odpočívkách zrovna růžové, celkové průměrné hodnocení bylo v této kategorii sotva „dostatečné“. Jako pozitivum hodnotí klub fakt, že na všech místech byl k zachycení mobilní signál a všechny toalety byly v noci osvětlené. Čtyřicet z padesáti odpočívadel má rovněž tlačítko pro nouzové přivolání pomoci, i když často není umístěné poblíž toalet. Horší je to už s osvícením parkovací plochy, 54 procent parkovacích míst zeje v noci ve tmě.
Velkým problémem je podle autoklubu také bující vandalismus: 48 z 50 zařízení bylo posprejováno, polepeno samolepkami nebo mělo poškozená zařízení. Pouze dvě odpočívadla byla prozatím vandalů ušetřena: Jedno testeři našli na dálnici A81 u Neckarblicku, zatím nepoškozená zůstává i odpočívka Riedbruch Süd na A20.
Za zády má agresivní Čínu. Japonsko zvažuje krok, který by od něj nikdo nečekal
„Ačkoli je pro Japonsko z historických důvodů obtížné o tomto tématu diskutovat, debatě o jaderných zbraních se nevyhneme,“ prohlásil ministr obrany Šindžiró Koizumi a odpálil tím pomyslnou atomovou bombu. Země se dosud držela takzvaných tří nejaderných principů, podle nichž Japonsko nebude tento typ zbraní vyrábět, vlastnit ani dovolovat jejich umístění na svém území. Tomu je ale nyní konec.
Další tvrdý zásah do svobody Rusů. Kreml chystá návrat opatření z dob komunismu
Rusům se už brzy může zkomplikovat cestování do zahraničí. Letenka a platný pas jim totiž nemusí stačit. Kreml podle médií zvažuje návrat systému výjezdních doložek známého i ze socialistického Československa. Do členských zemí NATO by navíc Rusové mohli cestovat pouze organizovaně a po předem schválené trase.
Papoušci nepapouškují. Nové zjištění mění vše, co jsme si o nich mysleli
Papoušci opakující slova a zvuky nejsou žádná rarita, naopak právě proto je lidé rádi chovají. Jak se teď ovšem zjistilo, opeření domácí mazlíčci toho možná umí víc, než jsme si celá staletí mysleli. Na první pohled náhodně vykřiknuté slovo totiž mohou myslet smrtelně vážně.