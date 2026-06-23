„Už není bezpečno ani v kempech.“ Němci nabádají k ostražitosti při cestě do Švédska

Únik před letními vedry a rozvolněná pravidla pro parkování obytných aut ve volné přírodě jsou jedním z důvodů, proč se Švédsko řadí k oblíbeným cílům letní dovolené. Jenže pokud v minulosti platilo, že se na severu Evropy nekrade a je tam celkově bezpečno, minimálně v posledních letech to neplatí.
Švédsko coby ráj moderních nomádů dlouhá léta působilo takřka idylicky: Zastavit na odpočívadle, vybalit kempingové příslušenství, ohřát jídlo na vařiči a poklábosit si se stejně „postiženými“ dovolenkáři patřilo k samozřejmým a úřady tolerovaným kratochvílím. Zdánlivě se na tom vůbec nic nezměnilo, až na to, že k bezstarostnosti má dovolená ve Švédsku v současnosti poměrně daleko.
Německé ministerstvo zahraničí vydalo pro cesty do této země několik dobře míněných rad, které jsou určeny právě pro majitele obytňáků, na něž zde mají políčeno specializované gangy. „Vykrádání aut a loupeže zaměřené na majitele karavanů a obytných vozů nejsou neobvyklé, a to ani v oficiálních kempech,“ píše se na stránkách úřadu.
Němci karavanistům radí, aby svá dočasná obydlí alespoň lépe zabezpečili, neboť standardní zámky dveří zločinci snadno překonají a zpravidla jim vůbec nevadí, že v autě zrovna někdo spí.
Ze zkušeností vyplývá, že nebezpečno je hlavně kolem frekventované silnice E6 táhnoucí se kolem západního pobřeží a pokračující na sever přes celé Norsko. Ale také ve velkých městech, jako je Stockholm či Göteborg.
Švédská policie loni upozornila na sérii nočních vloupání do obytných vozů a karavanů, která zasáhla regiony Fyrbodal, Älvsborg a oblast Göteborgu. Pachatelé se zaměřovali na kempy a odpočívadla, přičemž do vozidel vnikali tak, že překonali zámek u předních dveří. Jejich cílem byly cennosti jako mobilní telefony, chytré hodinky a hotovost.
Úřady proto radí upřednostnit bezhotovostní platby a doklady uchovávat tak, aby nebyly pro zloděje snadno dostupné. S tím souvisí i výslovné upozornění, že drobná kriminalita, jako jsou kapesní krádeže, je běžná. Zejména v centrech měst, turistických oblastech a všude tam, kde se nachází velké množství lidí, například na trajektech nebo letištích. Krádeže osobních věcí, zejména kabelek, se vyskytují také v hotelech.
„Ve větších městech je rozšířená kriminalita spojená s gangy – někdy zahrnující násilné konfrontace,“ upozorňuje dále ministerstvo a současně varuje, že ve Švédsku přetrvá i hrozba teroristických útoků.
Stejně jako v Česku platí také ve Švédsku povinnost celodenního svícení a nulová tolerance jízdy pod vlivem alkoholu, který se navíc nedoporučuje popíjet na veřejnosti. Zakázáno je mít při sobě pepřový sprej, za porušení tohoto nařízení hrozí ve Švédsku dokonce vězení. Totéž platí i pro nošení nožů, kapesní skládací nože jsou však tolerovány.
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