Úředníci jdou po elektroautech. Přijít mají o další vymoženost, připomíná to vařenou žábu

Dlouho se zdálo, že pokud jde o elektromobily, v Číně není nic nemožné. Auta tam mohou plavat, poskakovat, jezdit do strany „krabím pohybem“ a třeba se i úplně zbavit tlačítek. Vše ve jménu pokroku a snahy stát se světovým lídrem. Poslední měsíce ale naopak začínají čínské úřady jít na výrobce (nejen) elektromobilů metodou vařené žáby. Nejnověji totiž chtějí zakázat sedadla s relaxační polohou.
Takzvaná sedadla s nulovou gravitací (v angličtině zero gravity seats) mají za cíl zpříjemnit cestujícím jízdu autem. Snaží se o správnou polohu páteře a oproti klasickým sedačkám mají odlišnou konstrukci a tvar. Zároveň jdou také, oproti normálním sedadlům, výrazně sklopit, takže spolujezdec i během jízdy může prakticky ležet a „relaxovat“. Není úplně neobvyklé, že během jízdy i usne.
Jenže to se teď stalo trnem v oku čínským úřadům, a jak informuje mimo jiné agentura Reuters, tamní ministerstvo průmyslu a informačních technologií už vytáhlo do boje proti tomuto typu sedadel. „Pokud jsou sedadla v částečně sklopené poloze, bezpečnost cestujících při nárazu nemusí být zajištěná,“ cituje agentura prohlášení čínského ministerstva. Zkrátka když člověk v autě skoro leží, správné fungování pásu i airbagu je velmi diskutabilní.
Tento typ sedadel se v Číně objevuje především u elektromobilů, zahraniční média to tak dávají do souvislosti s dalšími trendy spojenými hlavně s auty do zásuvky, proti nimž začala čínská vláda v poslední době bojovat. Samozřejmě se ale neobjevují výlučně jen u elektroaut.
Prvním takovým trendem byly elektricky výsuvné kliky dveří, které napomáhají lepší aerodynamice, a tím pádem snižují spotřebu a zvyšují dojezd. Jenže po sérii vážných nehod, kde se právě výsuvné kliky kvůli odpojení elektrického proudu ukázaly být problémem kvůli otevření auta při záchraně cestujících, sáhla čínská vláda k jejich zákazu. Platný bude od začátku příštího roku. Týká se i elektrických vnitřních klik dveří, vždy bude zkrátka nutné, aby auto bylo možné otevřít manuálně i bez přísunu proudu.
Tím to ale nekončí. Od července 2027 budou úřady u nových aut vyžadovat fyzická tlačítka pro bezpečnostní a základní funkce: mimo jiné blinkry, stěrače, aktivaci pokročilých asistenčních systémů, stahování oken nebo odmrazování či odmlžování skel. Ušetřeny nezůstanou ani voliče převodovky, u nichž nebude stačit jen „slider“ na dotykové obrazovce.
Po letech, kdy Tesla a následně čínské značky dotáhly interiérový minimalismus k dokonalosti a prakticky vůbec nic už se nedalo ovládat jinak než přes dotykovou obrazovku uprostřed palubní desky, se tak vrátí alespoň nějaká tlačítka. Cílem je, aby klíčové ovládací prvky vozu řidič našel „i po slepu“ a nemusel lovit v různých podmenu palubního systému.
Tlačítka by pak měla mít předepsanou velikost, fixní pozici, haptickou nebo zvukovou odezvu a možnost používání, i když auto ztratí přísun elektrického proudu.
Čína v tlaku na návrat tlačítek pro nejdůležitější bezpečnostní funkce navíc není sama. Euro NCAP od letošního roku zavádí přísnější metodiku hodnocení bezpečnosti a jednou ze součástí je i hodnocení jednoduchosti ovládání klíčových funkcí, včetně právě přístupu ke klasickým tlačítkům. Organizace se také zaměřila na bezpečnost po nehodě, která zahrnuje mimo jiné fungování elektricky výsuvných klik dveří.
Zpátky ale do čínské reality, která je, co se skepticismu k moderním prvkům týče, ještě výraznější. Úřadům se příliš nelíbí ani takzvané beraní rohy, tedy „půlvolant“ známý třeba z Tesly. Nedávno s ním přišel i Mercedes u omlazené elektrické limuzíny EQS. V čínských elektromobilech se pak poslední dobou stal také poměrně běžnou záležitostí. Zatím došlo jen „k vyjádření znepokojení“ nad bezpečností ovládání auta ale třeba i nafukování airbagu. Dá se však očekávat, že zákaz na sebe nenechá dlouho čekat.
Třeba aktivaci jednopedálového ovládání už je od letošního roku potřeba vědomě potvrdit, v Číně nemůže jít o výchozí režim ovládání auta. Podle webu InsideEVs existuje i návrh, který by omezoval schopnost elektromobilů zrychlovat z 0 na 100 km/h za méně než pět vteřin. Pokud by řidič chtěl lepší dynamiku, musel by to v autě potvrdit, nicméně výchozí nastavení by už brzy mohlo bez ohledu na množství výkonu omezovat dynamiku elektromobilů.
Zpátky k polohovatelným sedačkám, protože návrh na jejich zákaz je teď v připomínkovém řízení. To trvá do 25. července, pak by tedy mohlo dojít k definitivnímu schválení časového horizontu, kdy už tato sedadla nebudou v nových autech povolená.
