Trest pro formulového fantoma neplatí. V rozhodnutí jsou nedostatky, řekl úřad

Středočeský krajský úřad zrušil trest řidiči za loňskou jízdu formulí po D4 na Příbramsku. V rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami shledal nedostatky, věcí se tak budou znovu zabývat úředníci příbramské radnice. ČTK to dnes řekla mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
O posunu v případu informovala také Česká televize (ČT) na síti X. Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na nich, nemají registrační značku ani směrová světla.
O trestu pro řidiče nedávno rozhodl příbramský městský úřad. Výši nezveřejnil, protože se řidič proti rozhodnutí odvolal a to tedy pravomocně neskončilo. Podle televize Nova úřad muži uložil pokutu 10 tisíc korun a půlroční zákaz řízení. Postih hrozí i mladíkovi z doprovodného vozidla.
Krajský úřad rozhodnutí příbramských úředníků zrušil a věc vrátil k novému projednání. „Spis byl vrácen k přepracování za účelem odstranění nedostatků ve vydaném rozhodnutí,“ řekla ČTK Žídková. Konkrétní výhrady neuvedla. Rozhodnutí krajského úřadu podle ní nabylo právní moci 24. května.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po D4, dostala policie loni 7. září. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.
Podle policie muž řídil vozidlo bez registrační značky schválené pro provoz na pozemních komunikacích a byl podezřelý i z dalších přestupků kvůli jízdě vozidla. Za nejzávažnější mu hrozila pokuta od 4000 do 10 000 korun, zákaz řízení na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů. Policie městskému úřadu oznámila i přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel. Podle televize Nova šlo o mladíka, který formuli táhl bez patřičného označení na laně za jiným vozem. Nova uvedla, že šlo o syna majitele formule.
Mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová ČTK už dříve potvrdila, že městský úřad obdržel od policie v případu dvě oznámení o podezření ze spáchání přestupku, a to vůči dvěma různým podezřelým. V obou případech městský úřad rozhodl. Oba obvinění se odvolali.
Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. Ke správnímu orgánu se nyní kauza dostala podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je situace jiná, policisté zjistili totožnost řidiče při zastavení auta.
