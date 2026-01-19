Přeskočit na obsah
Tragédie na Vltavě. Dvě dívky se topily, dvě policejní auta havarovala. Jedna z dívek zemřela

Redakce Auto

Jedna z dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě u Litvínovic na Českobudějovicku, v noci na neděli zemřela v nemocnici. Lékařům se ji přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává hospitalizovaná. Dvě policejní auta kvůli ledovce na břehu havarovala, jedno skončilo na střeše. Policie nyní vyšetřuje okolnosti celé události.

Havarovaná policejní auta u Vltavy
Havarovaná policejní auta u VltavyFoto: Policie ČR
V sobotu večer se topily ve Vltavě u Trilčova jezu v Litvínovicích na Českobudějovicku dvě dívky mladší 18 let. V noci na neděli bohužel jedna z nich zemřela v nemocnici. Přes veškerou snahu lékařů se ji nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává nadále hospitalizovaná ve vážném stavu.

Oznámení o události bylo na tísňovou linku přijaté krátce před 19. hodinou. Na místo vyjely složky integrovaného záchranného systému. Zásah komplikovaly náročné podmínky v terénu, zejména silně zledovatělé příjezdové cesty na obou březích řeky.

Při jízdě k místu události došlo k dopravní nehodě dvou služebních vozidel, která skončila v korytě řeky. Jedno z aut končilo dokonce na střeše na kraji Vltavy. Bylo tak nutné ošetřit i zraněné policisty.

Mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková informovala, že v okamžiku příjezdu IZS už jedné osobě poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá osoba už byla rovněž na břehu, ale promočená a podchlazená. Následně byly obě transportovány do českobudějovické nemocnice. Jedna z nich však, bohužel, v nemocnici zemřela.

Policie nyní prověřuje veškeré okolnosti události. Případem se zabývají kriminalisté, zjišťují, jakým způsobem se dívky do řeky dostaly. U místa události byla nalezena láhev alkoholu.

Policie a záchranáři proto apelují na veřejnost, aby byla v blízkosti vodních toků, zejména v zimním období, kdy hrozí nebezpečí pádu do ledové vody, opatrná.

