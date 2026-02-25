Test letních pneu pro Yetiho a Octavii Scout: Nejdražší uprostřed pole, nejlevnější propadly úplně

Šestnáct modelů letních pneumatik prošlo aktuálním testem autoklubů ADAC a ÖAMTC z Německa a Rakouska. Všechny o rozměru 225/50 R 17, který obouvají například Škoda Yeti, Octavia Scout, ale také Audi A4, Mercedes třídy C nebo Seat Alhambra a Volkswagen Sharan. Vítěz musel prokázat vyvážené chování na suchu, mokru i dlouhou výdrž, malé opotřebení a nízkou spotřebu.
Pneumatiky jsou jediným kontaktem auta s vozovkou. Důkladný výběr a správná investice přispívá k bezpečnosti posádky. „Pokud nebudete šetřit, dostanete navíc většinou i pneumatiky s delší životností,“ říká technik rakouského ÖAMTC Steffan Kerbl. Přinášíme jeden z prvních letošních testů letních gum pro nadcházející sezonu.
Moderní kvalitní pneumatiky by měly nabídnout více než skvělou přilnavost na suchu i mokru, důležité je i malé opotřebení a nízký valivý odpor, který znamená příznivou spotřebu paliva. „Tyto parametry nejsou relevantní jen pro životní prostředí, ale i pro domácí rozpočet motoristů,“ říká Kerbl.
Čínské propadáky
V testu se ukázalo, že vyvážit všechna kritéria může být problém. Důkaz se najde hned na posledním místě žebříčku. Pneumatiky Linglong Sport Master jsou skvělé na mokrém asfaltu a v testu si za chování na něm vysloužily nejlepší známku.
Naprosto ale propadly na suchu, kde byly naopak nejhorší a velice špatně dopadlo i hodnocení ekologických kritérií. Linglongy mají tak vysoké opotřebení, že ADAC očekává, že je budete přezouvat po ujetí pouhých 26 100 kilometrů.
Linglong Sport Master nejsou jediné čínské pneumatiky, které žebříček uzavírají. Na konci jsou rovněž Leao Nova-Force Acro. Jedná se mimochodem o značku stejného koncernu, oproti Linglongu se ale má jednat o dostupnější pláště. To potvrzuje i cena, která se na českých e-shopech pohybuje okolo 1500 korun a Leaa jsou tak o nějakou padesátikorunu levnější než zmíněné Linglongy.
Jízdní vlastnosti mají ale ještě horší. Na suchu jsou druhé nejhorší, a mizerně se předvedly i na mokru, kde se dělí o nejhorší výsledek s korejskými Hankooky. Ani ekologická kritéria nedopadla nejlépe, ADAC u nich očekává nájezd pouhých 27 700 kilometrů.
Linglongy a Leaa dostaly společně s pneumatikami turecké značky Lassa celkově „nedostatečnou“. Poslední čínský zástupce v testu, model Greentrac Quest-X, skončil s celkovou známkou 3,1, je tedy „uspokojivý“. Ani on neoslní jízdními vlastnostmi, vykazuje ale daleko přijatelnější opotřebení.
Výhodný Firestone
U Greeentracu ale mizí výhoda nízké ceny. Vyjde na 2200 korun a za takové peníze pořídíte daleko kvalitnější pneumatiky. Ze střední třídy v testu překvapil Firestone Roadhawk 2 za 2177 korun/kus.
Nabízí podobné jízdní vlastnosti jako o sedm set korun dražší prémiová a celkově lépe hodnocená pneu Goodyear EfficientGrip Performance 2, ale svůj celkový výsledek sráží vyšším opotřebením. Jeho očekávaná životnost je 36 700 kilometrů.
Zajímavé je, že Firestone v testu porazil i model Turanza 6 mateřské značky Bridgestone. Ten je na tom přesně opačně: hodně vydrží, ale postrádá jízdní vlastnosti levnějších Firestonů.
Ještě o něco horší jízdní vlastnosti vykázala absolutně nejdražší pneumatika v testu, Michelin Primacy 5. Ani tu nezachránily tradiční silné stránky francouzského výrobce, tedy dlouhá výdrž a nízký valivý odpor.
Podle Kerbla ale platí, že pneumatiky značek Firestone, Bridgestone, Michelin a spolu s nimi ještě Falken, Maxxis a Kumho patří k jakémusi silnému středu výsledkové listiny. „Každá z těchto pneumatik vykázala nějakou drobnou slabinu. Jedna v chování na mokru, další v opotřebení a tak dále,“ vysvětluje.
Další pneumatiky s hodnocením „uspokojivý“, tedy zmíněný Greentrac a spolu s ním BF Goodrich, Hankook a Vredestein, už mají slabiny o něco výraznější.
Vítězný Continental
Pokud je Firestone volbou pro ty, kteří chtějí kvalitní pneumatiku za dobré peníze a kvůli nízkému nájezdu je tolik nezajímá životnost, pro ty, kteří nechtějí kompromisy, je tu jasný vítěz: Continental Premium Contact 7.
Continentaly jsou nejlepší na suchu, druhé nejlepší na mokru, snad jen opotřebení by mohlo být o něco lepší. Ujet by na nich mělo jít spíš průměrných 44 700 kilometrů. PremiumContacty navíc stojí 2730 korun za kus, a tak v testu ani zdaleka nepatří mezi nejdražší.
Přesto všechno si Continental nevysloužil hodnocení „velice dobrá“ ale jen „dobrá“. Stejnou celkovou známku mají i Pirelli Cinturato C3 a Goodyear EfficientGrip Performance 2.
Zejména Pirelli jsou vyváženou volbou s dobrými jízdními vlastnostmi a dlouhou výdrží. Pneumatiky značky Goodyear jsou rekordmany v nízkém opotřebení (očekávaný nájezd 57 800 kilometrů), ale jejich jízdní vlastnosti již za Contientaly zaostávají o trochu výrazněji.
