Test celoročních pneu na Fabii a spol.: Slavný Bridgestone propadl, nedařilo se ani Dunlopu

Celoroční pneumatiky nabývají na popularitě. Podle údajů německého svazu výrobců a prodejců pneumatik prý loni dokonce poprvé ovládly prodejní žebříčky. Není divu, jde o ekonomické řešení a dosavadní nezávislé testy potvrzovaly rostoucí kvalitu nabízených výrobků. Letos si proto německý a rakouský autoklub posvítily na pneumatiky pro malá auta, jako je třeba Škoda Fabia nebo VW Polo.
Celoroční pneumatiky dávají dost možná největší smysl u malých aut typu Škoda Fabia nebo Volkswagen Polo. Často se totiž jedná o druhá auta v rodině, se kterými v zimě na hory nebo v létě k moři nepojedete. Vyhnete se tak největším extrémům: hlubokému sněhu a ledu i rozpálenému asfaltu. Do takových podmínek je vždy lepší specializovaná letní nebo zimní pneumatika.
Přesto však německý autoklub ADAC v tiskové zprávě konstatuje, že se k testovanému rozměru 185/65 R15 někteří výrobci chovají macešsky. Takový Bridgestone a Michelin již mají na trhu nové modely, ale v rozměrech, které jsou vhodné spíše pro větší vozy. K testu se tak hlásily starší typy.
Autokluby pneumatiky testují v širokém spektru situací, s nimiž se celoroční pneumatika musí popasovat: na suchu, mokru i sněhu. Navíc se hodnotí i ekologicko-ekonomické parametry, jako je hlučnost, předpokládaná výdrž a valivý odpor, který přímo ovlivňuje spotřebu paliva.
Vítězem se tak logicky stává pneumatika, která si se všemi podmínkami dokáže poradit dobře. V žádném kritériu nemusí být vysloveně špičková, ale její vlastnosti musí být vyvážené. Tak abyste se na ni mohli spolehnout za všech okolností.
V případě Bridgestone se technologická zastaralost modelu Weather Control A005-Evo bohužel jen potvrdila. Předvedl sice druhý nejlepší výsledek na mokru, ale byl slabý na suchu a zcela propadl na sněhu. To ho zařadilo po bok pneumatik neznámých značek, jako jsou Norauto, Mastersteel, Roadhog nebo Tomason.
Vysloužil si známku nedoporučujeme. „Nástupnický model Bridgestone Turanza All Season 6 už vykazuje lepší výsledky napříč nejrůznějšími podmínkami,“ uvádí rakouský autoklub ÖAMTC.
Bridgestone není jedinou prémiovou značkou pneumatik, které se v testu nedařilo. Neslavně dopadl také Dunlop. Jeho model All Season 2 sice funguje nejlépe na sněhu, ale na mokru a obzvlášť na suchu byl podprůměrný. S výslednou známkou 3,7 si vysloužil hodnocení dostatečná a autokluby jeho nákup nedoporučují. Zařadil se tak po bok pneumatik značek Nexen a Milever.
Tři pneumatiky se známkou dostatečná a pět nedostatečných dávají dohromady osm modelů, jejichž nákup autokluby nedoporučují. Celkově přitom testovaly 16 typů; ke koupi se ale vyplatí zvážit jen polovinu.
Jasnou volbou bez ohledu na cenu jsou přitom Continental All Season Contact 2, které jako jediné získaly známku dobrá. Nabízejí totiž vyvážené chování na suchu, mokru i sněhu a k tomu získaly i rozumné ekologické hodnocení. Cena za kus bohužel přesahuje 1800 korun a řadí je tak mezi nejdražší testované modely.
O něco levněji se dají pořídit celoroční Pirelli Cinturato All Season SF3. Společně s dražším Michelinem CrossClimate 2 se jedná o nejlepší pneumatiky se známkou uspokojivá. U těchto pneumatik nicméně musíte zapomenout na vyváženost Continentalů: Pirelli jsou slabší na sněhu, Micheliny na mokru.
Slabší výsledky na některém typu povrchu ostatně vykazují všechny „uspokojivé“ pneumatiky. Vredestein, Hankook a GT Radial jsou horší na sněhu, Goodyear a Nokian zase na suchu.
Výsledek je tak jasný: pokud se na celoroční pneumatiky chcete spolehnout skutečně za všech okolností, nešetřete a zvolte Continental. U dalších pneumatik je nutné zvážit, kdy, kde a za jakých podmínek jezdíte.
„Řidiči, kteří volí celoroční pneumatiky, se často se sněhem nepotkají. Důležitější a relevantnější jsou proto výsledky na suché a mokré vozovce,“ shrnuje téma expert autoklubu ÖAMTC Steffan Kerbl.
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