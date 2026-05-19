Tahle chyba stojí 920 eur. Co nikdy nedělat na chorvatské mýtnici

Něco takového se může stát každému: Přijíždíte k mýtné bráně, čekáte, že se závora otevře, ale ono nic. Stoupli jste si totiž do špatného pruhu, který je určen pouze pro auta vybavená transpondérem. A v nich se nedá zaplatit ani hotovostí, ani kartou. Co teď? Většina řidičů by se zřejmě snažila z místa vycouvat a zařadit se správně. Jenže právě na ty číhá chorvatská dopravní policie.
Zbrklé rozhodnutí může stát víc než celá dovolená. Kdo se na mýtnici ocitne ve špatném pruhu a situaci vyřeší couváním, draze za to zaplatí. „Takový manévr vás v Chorvatsku může stát až 920 eur,“ varuje místní deník Jutarnji.
O co jde? „Couvání nebo otáčení u mýtných bran je přísně zakázáno,“ vysvětlují chorvatské noviny. A ze silničního zákona citují paragraf 140, kde je minimální pokuta za tento přestupek stanovena na 390 eur. Ale dopraváci mohou podle situace sáhnout k vyšší částce, teoreticky právě až k 920 eurům.
Důvodem tak drakonických pokut je podle Jutarnji bezpečnost: Na chorvatských mýtnicích, kde v létě bývá přetlak aut, taková situace ohrožuje plynulost provozu a vysoce zvyšuje riziko nehody. Chorvatská policie tedy na couvání před závorou mýtné brány pohlíží stejně, jako by auto couvalo na dálnici — má to svou logiku, protože na dálnici se v tu chvíli skutečně nachází.
„Když zjistíte, že jste u mýtnice vjeli do špatného pruhu, nepanikařte. Zachovejte klid, bez ohledu na frontu řidičů za vámi, kteří nervózně troubí,“ radí deník s tím, že řešení je na dosah: U každé mýtné brány je tlačítko, po jehož zmáčknutí bude motorista propojen s obsluhou, se kterou se může domluvit na dalším postupu.
„Obsluha může na dálku zvednout závoru, vydat kartu nebo vás poučit, jak zaplatit, aniž byste museli provést nebezpečný manévr. Ať už se věc vyvine jakkoliv, necouvejte, i když je to jen pár metrů,“ zdůrazňuje list.
Obdobně přísně jako couvání na mýtnici hodnotí policisté v Chorvatsku i jízdu na červenou, i v tomto případě může pokuta dosáhnout až 930 eur. Naopak povolená hladina alkoholu v krvi řidiče je v této dovolenkové destinaci benevolentních půl promile, což odpovídá například dvěma pivům.
Profesionální řidiči, řidiči aut nad 3,5 tuny, řidiči do 21 let nebo ti, kteří vlastní řidičský průkaz méně než dva roky, však před jízdou pít alkohol vůbec nesmí. Odmítnutí dechové zkoušky znamená v Chorvatsku pokutu 1300 eur a zákaz řízení až na jeden rok.
