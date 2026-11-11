Tahle auta se nekazí. Česká data z půl milionu kontrol ukázala nečekané pořadí

Čtyřletá auta musí v Česku na svou první technickou kontrolu. Ačkoliv jsou ještě docela mladá, pro některá z nich je návštěva STK i tak nad jejich síly. Naproti tomu jsou však modely, které si při prohlídce vedou nadprůměrně dobře. Seznamte se s třicítkou těch nejlepších.
Auta mají vydržet 10 až 15 let provozu, první kontrola technického stavu po čtyřech letech by jim tedy neměla dělat velké problémy. A je to tak, z první prohlídky napoprvé vypadne jen 2,5 procenta z nich. Vycházet z průměru je ale zrovna v případě aut ošidné, protože mezi nejlepšími a nejhoršími jsou až sedminásobné rozdíly.
Zatímco statisticky nejhorší Dacia Lodgy neuspěje ve více než šesti procentech případů, nejlépe hodnocený Suzuki Ignis má smůlu jen v necelém půl procentu. V závěsu za ním jsou pak Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GLC a trojice škodovek.
Ministerstvo dopravy zveřejňuje o každé technické kontrole v Česku samostatný záznam. U osobních aut, která byla jako nová koupena v Česku, jde od ledna 2019 do září 2026 o 523 922 prvních pravidelných prohlídek.
Týkají se 106 modelů, z nichž každý prošel STK alespoň tisíckrát. Z těchto veřejně dostupných dat pak vznikla analýza, kterou exkluzivně pro Aktuálně.cz vypracovali analytici platformy Carvago, která se specializuje na přeshraniční online prodej aut.
U auta, které u STK neuspěje, musí technik objevit vážnou nebo dokonce nebezpečnou závadu. Majitel auta je pak povinen ji do 30 dní odstranit a vrátit se k opakované prohlídce, jinak za ni platí znovu plnou cenu.
Nejčastěji jsou závady identifikovány na osvětlení (3,6 % případů), nápravách, pneumatikách, kolech a jejich zavěšení (2,9 %), brzdách (2,7 %), emisích (2,5 %) a podvozku (1,9 %) – bez ohledu na stáří přistaveného vozidla.
Následující žebříček 30 modelů ukazuje ty, které si vedou u STK nejlépe. Samotný podíl závad by ovšem zvýhodňoval auta, která málo jezdí: například medián nájezdu Suzuki Ignis při první STK je 30 tisíc kilometrů, zatímco Škoda Octavia jich má za sebou 88 tisíc a Volkswagen Touareg 79 tisíc.
Žebříček proto porovnává každý model s průměrem aut, která do první technické najezdila podobně a byla kontrolována ve stejném roce. K tomu slouží v tabulce kolonka Index, kde číslo 1,00 reprezentuje průměr všech kontrolovaných aut. Pokud je tedy indexové číslo nižší než 1, znamená to, že si auto při STK vedlo nadprůměrně dobře.
I po tomto očištění zůstává v tabulce na prvním místě Suzuki Ignis, který má o 53 procent méně vážných závad, než by odpovídalo jeho nájezdu. Těsně za ním jsou Volkswagen Touareg a Mercedes-Benz GLC. Následuje trojice škodovek: Octavia, Kodiaq a Rapid. Octavia je přitom nejčastějším modelem celé analýzy, data zahrnují přes 49 tisíc jejích prvních prohlídek.
„Octavia do první technické najezdí skoro třikrát víc než malé městské auto, a přesto u ní technik najde vážnou závadu méně často než u průměrného auta. Bez zohlednění nájezdu by v žebříčku skončila dvacátá, což by vůči ní bylo nefér,“ vysvětluje metodiku tiskový mluvčí Carvaga Jiří Červenka.
30 aut, která mají na první STK nejméně problémů
Pořadí
Značka, model
Neprošlo napoprvé
Medián nájezdu (km)
Index
1.
Suzuki Ignis
0,98 %
30 000
0,47
2.
Volkswagen Touareg
1,42 %
79 000
0,48
3.
Mercedes GLC
1,43 %
58 000
0,55
4.
Škoda Octavia
1,72
88 000
0,57
5.
Škoda Kodiaq
1,68 %
78 000
0,58
6.
Škoda Rapid
1,40 %
48 000
0,59
7.
Kia Stonic
1,28 %
33 000
0,59
8.
Volkswagen Golf
1,55 %
57 000
0,60
9.
Mazda CX-30
1,47 %
41 000
0,60
10.
Mitsubishi ASX
1,43 %
41 000
0,63
11.
BMW X5
1,84 %
77 000
0,63
12.
Škoda Karoq
1,65 %
52 000
0,64
13.
Volvo XC60
1,79 %
68 000
0,64
14.
Mazda CX-3
1,38 %
37 000
0,64
Volkswagen Arteon
1,96 %
85 000
0,64
16.
Volkswagen T-Roc
1,53 %
40 000
0,66
17.
BMW X1
1,63 %
51 000
0,66
18.
Škoda Yeti
1,68 %
50 000
0,67
19.
Audi A6
2,16 %
91 000
0,68
20.
Honda Civic
1,69 %
49 000
0,70
21.
Suzuki Vitara
1,61 %
42 000
0,71
22.
Seat Leon
1,87 %
57 000
0,72
23.
Škoda Superb
2,31 %
96 000
0,73
24.
Volvo XC40
1,83 %
48 000
0,73
25.
VW Golf Sportsvan
1,68 %
43 000
0,74
26.
Volkswagen Tiguan
1,89 %
54 000
0,75
27.
Hyundai Bayon
1,68 %
32 000
0,75
28.
Opel Astra
1,85 %
51 000
0,75
29.
Mazda 3
1,81 %
48 000
0,75
30.
Škoda Fabia
1,81 %
43 000
0,75
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