Smrdí a zdraví škodí? Test zkoumal zdravotní nezávadnost nových aut

Někomu voní, někomu smrdí. První usednutí do nového auta je každopádně silný čichový vjem. Nové plasty, ještě ne zcela vyzrálá lepidla nebo nová kůže — to všechno může vonět příjemně, ale také nemusí. A může být nové auto v tomto směru zdraví škodlivé? Vždyť novopečení majitelé mohou vdechovat formaldehyd nebo těkavé aromatické uhlovodíky. Na to se podíval test německého autoklubu ADAC.
Test proběhl ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro stavební fyziku. ADAC do něj vybral 39 dní starý VW Golf, který následně zkoušel ještě jednou ve stáří 200 dnů, 92 dní starou Dacii Spring, 116 dní starý BYD Seal 6 DM-i Touring a Hyundai Kona, který byl v době testu na světě 216 dní.
Zkoumaly se dvě věci: zaprvé senzorika daného auta (zda testerům voní, nebo smrdí) a zadruhé podstatnější otázka, zda vůně či zápach nového auta škodí zdraví.
Obavy ze zdravotní škodlivosti evidentně sdílí i zástupci Evropské unie. Od příštího srpna má začít platit limit na přítomnost formaldehydu v interiéru nových aut. Jeho koncentrace nebude smět při vnější teplotě 23 °C přesáhnout 0,062 mg/m³. V současné době se výrobci mohou řídit jen doporučeným limitem 0,1 mg/m³.
Právě formaldehyd přitom může být zodpovědný za nepříjemný zápach. Ve vysokých koncentracích navíc způsobuje podráždění očí a horních cest dýchacích a je klasifikován jako karcinogenní. Uvolňuje se z plastů, lepidel, textilu i čalounění.
Dacia smrdí méně než Volkswagen
Alespoň to tvrdí testeři, kteří „očichávali“ vybraná auta jak při vnější teplotě 23 °C, tak při simulaci vozu zaparkovaného na slunci. Auta mohla dostat jedničku za neznatelný zápach, dvojku za znatelný ale nerušivý, trojku za jasně znatelný, stále však nerušivý, čtyřku za rušivý, pětku za velmi rušivý a šestku za neúnosný.
Nejlépe v tomto směru dopadla v Číně vyráběná Dacia Spring. Získala známku 2,5 (při 23 °C), respektive 3,0 na slunci. BYD si v obou případech odneslo 3,5. Hyundai dostal trojku, na slunci pak 3,5.
Největší rozdíl vykázal Volkswagen. Za běžných podmínek dostal trojku, na slunci ale čtyřku. Zápach se navíc nezlepšil ani po přeměření u vozu starého 200 dnů. Další měření však alespoň ukázalo, že koncentrace škodlivin výrazně poklesla.
Nevoní, ale (zase tolik) neškodí
Co se týče plánovaného limitu formaldehydu, test ukázal, že výrobci mohou být v klidu: za běžných podmínek limity plní. Při vnějších 23 °C byla všechna testovaná auta pod hranicí 0,062 mg/m³. Měření na slunci už tak příznivé nebylo — Dacia Spring, VW Golf, Hyundai i BYD překročily i benevolentnější doporučení 0,1 mg/m³. Pomoci ale může zapnutí ventilace: jakmile se rozběhne větrák, hodnoty škodlivin výrazně klesnou.
U pouhých 39 dní starého Golfu pak došlo také k výraznému překročení doporučeného limitu pro benzen. Koncentrace dosáhla 11 µg/m³, doporučená hodnota je přitom 4,5 µg/m³. I zde ale pomáhá aktivní klimatizace, která karcinogenní látku z interiéru vyžene.
Neplatí to ale vždy. Když ADAC zkoumal přítomnost jedovatého xylenu, naměřil v případě BYD koncentraci 0,25 mg/m³, doporučení je přitom 0,1 mg/m³. Puštěná klimatizace zde nepomohla a hodnota klesla jen na 0,23 mg/m³ — tedy stále na více než dvojnásobek oproti doporučení.
BYD nedopadlo dobře ani při měření celkové koncentrace škodlivin (aromatických těkavých látek). Doporučuje se nepřekročit 0,95 mg/m³, u čínského vozu ale hodnota dosáhla 4,8 mg/m³ a se spuštěnou ventilací dokonce vzrostla na 6,2 mg/m³.
Neslavně dopadl i 39 dní starý VW Golf: 5,5 mg/m³ při okolní teplotě a 2,4 mg/m³ při puštěné klimatizaci. U něj je ale patrný výrazný posun — po 200 dnech koncentrace škodlivin klesla na úroveň limitu, případně pod něj. „Novost“ Golfu mu v testu byla jednoznačně na obtíž.
Větrejte, větrejte, větrejte
Máte se tedy bát toho, že vás nové auto otráví? Test ADAC ukazuje, že nikoli. Koncentrace škodlivin se stárnutím auta postupně klesají. Zejména při parkování na přímém slunci, kdy se interiér výrazně rozehřívá, je doporučení jasné: před odjezdem se vyplatí důsledně vyvětrat. Jinak se koncentrace škodlivin mohou pohybovat na hraně, zejména pro citlivější jedince, jako jsou malé děti nebo těhotné ženy.
U nového auta je také lepší vyvarovat se používání vnitřního okruhu ventilace. Škodliviny si v takovém případě budete jen „honit“ v interiéru vozu. Raději ho nechte vypnutý a pusťte dovnitř čerstvý vzduch zvenku.
Vyplatí se také nevozit do auta další zdroje chemického zápachu — pocit v kabině totiž mohou zhoršit i populární gumové rohože.
Co se týče limitů, zástupci německého autoklubu zavedení omezení pro formaldehyd vítají. Zároveň ale upozorňují, že spotřebitelé si splnění limitu jen obtížně ověří.
