Škoda Auto používá neexistující písmeno. Chce si tím naklonit Španěly

Háček v písmenu S automobilka Škoda Auto před časem "uklidila" přímo do něj s vysvětlením, že ve světě stejně š neznají. Nyní ale na španělském trhu přidává vlnovku.
Automobilka Škoda Auto začala ve Španělsku používat nové písmeno. Háček v prvním slově svého názvu nahradila totiž vlnovkou zvanou tilda, kterou španělština používá pro své měkké písmeno ñ, informovala automobilka v tiskové zprávě. Písmeno S s tildou, jak ho zobrazuje Škoda Auto ve svých materiálech, ve španělské abecedě neexistuje.
Písmeno n s tildou patří podle automobilky k nejvíce charakteristickým prvkům španělského jazyka a abecedy. Písmeno se však vyskytuje i v některých dalších abecedách.
Novou podobou svého názvu chtěla Škoda Auto dle vyjádření mimo jiné poukázat na to, že svůj model Epiq vyrábí v závodu skupiny Volkswagen v Pamploně. Výroba na východě Španělska začala na začátku června.
Kde se vzal háček neháček
S logotypem Škoda navrženým tak, aby v prvním písmenu Š s malým přerušením Češi stále háček viděli, přišla automobilka v roce 2022 s vysvětlením, že téměř žádný cizinec nevysloví název automobilky správně.
„Š je v názvu pro nás, kteří ho používáme. I lidé, kteří třeba i deset let pracují ve Škodě, říkají nejčastěji Skouda. Nový logotyp působí mezinárodněji. Navzdory lásce k našemu okřídlenému šípu si nemůžeme myslet, že kde se objeví, lidé hned vědí, co je to za auto,“ popsal tehdy pro HN pragmatickou změnu Martin Jahn, člen představenstva automobilky Škoda Auto zodpovědný za prodej a marketing.
Na vývoji nové identity údajně pracovali zaměstnanci napříč celou firmou. Vítěznou podobu loga vybíralo z celkem 165 verzí 2200 respondentů ze šesti klíčových trhů – České republiky, Německa, Itálie, Norska, Indie a Izraele.
„S háčkem jsme se vážně velmi natrápili. Chtěl jsem řešení v rámci naší politiky Simply Clever, vymyslet něco jiného, odvážného, ale důvtipného. Zároveň pro mě byla podmínka zachovat v nějaké formě Š, jinak bychom do toho nešli. Teď se trochu v týmu přeme, kdo s tím přišel, ale hrdě se hlásím k tomu, že jsem to vymyslel já,“ řekl Jahn.
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