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Pro řidiče

Šéfka Dacie to říká natvrdo: Regulace ničí malá auta. Evropa potřebuje pauzu

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Levná auta v Evropě mizí mimo jiné proto, že jejich vývoj a výroba jsou stále složitější a dražší, říká šéfka Dacie Katrin Adtová. Zatímco automobilky podle ní v posledních letech splnily kolem stovky nových bezpečnostních a emisních požadavků, do konce dekády jich má přibýt 107. Dacia proto spolu s dalšími výrobci žádá Evropskou komisi, aby alespoň u malých vozů nové regulace na čas zmrazila.

Katrin Adtová, šéfka Dacie
Katrin Adtová, šéfka DacieFoto: Dacia
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Generální ředitelka Dacie Katrin Adtová vyzývá evropské zákonodárce, aby zmírnili regulaci malých aut. Podle ní je totiž právě přemíra předpisů hlavním důvodem, proč ceny automobilů v Evropě rostou a proč se celý trh dlouhodobě propadá.

Evropa ztratila celé Německo

Adtová svá slova pronesla během představení nové generace modelu Dacia Spring, kde hovořila s novináři britského serveru Autocar. Podle ní se evropský automobilový trh od roku 2019 nikdy nevrátil na úroveň před covidem, a tak přišel o tři miliony prodaných vozů ročně, což odpovídá objemu například německého trhu. Ten je přitom největší v Evropě.

„Když řeknete tři miliony aut, tak si to spočítejte: to je deset továren, dvanáct milionů pneumatik, možná patnáct milionů sedaček, devět milionů stěračů,“ popsala Adtová rozsah propadu.

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Sto regulací splněno, 107 ještě zbývá

Podle šéfky Dacie věnuje značka bezmála čtvrtinu svého vývojového rozpočtu a inženýrské kapacity právě na to, aby auta splnila bezpečnostní a emisní předpisy.

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„Odškrtli jsme si zhruba sto regulací, do konce dekády nás čeká dalších sto sedm,“ uvedla Adtová. A dodává, že by se měl někdo zamyslet nad tím, zda všechna tato opatření skutečně odpovídají tomu, co zákazníci chtějí a potřebují.

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Jako příklad uvedla takzvané „kouzelné tlačítko“, kterým řidiči vypínají zvukové bezpečnostní asistenty (ADAS) – podle ní jde o vůbec nejpoužívanější ovládací prvek v autech Dacia.

Šéfka rumunské značky proto spolu s dalšími výrobci požádala Evropskou komisi alespoň o dočasné zmrazení regulací týkajících se malých vozů, aby značky dostaly prostor nabídnout skutečně dostupnou mobilitu. Podobně se nedávno vyjádřil i Fabrice Cambolive, šéf mateřské značky Renault, který mluvil o „tsunami regulací“ přicházejících z Bruselu a rovněž žádal o jejich zmrazení.

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