Šéfka Dacie to říká natvrdo: Regulace ničí malá auta. Evropa potřebuje pauzu

Levná auta v Evropě mizí mimo jiné proto, že jejich vývoj a výroba jsou stále složitější a dražší, říká šéfka Dacie Katrin Adtová. Zatímco automobilky podle ní v posledních letech splnily kolem stovky nových bezpečnostních a emisních požadavků, do konce dekády jich má přibýt 107. Dacia proto spolu s dalšími výrobci žádá Evropskou komisi, aby alespoň u malých vozů nové regulace na čas zmrazila.
Generální ředitelka Dacie Katrin Adtová vyzývá evropské zákonodárce, aby zmírnili regulaci malých aut. Podle ní je totiž právě přemíra předpisů hlavním důvodem, proč ceny automobilů v Evropě rostou a proč se celý trh dlouhodobě propadá.
Evropa ztratila celé Německo
Adtová svá slova pronesla během představení nové generace modelu Dacia Spring, kde hovořila s novináři britského serveru Autocar. Podle ní se evropský automobilový trh od roku 2019 nikdy nevrátil na úroveň před covidem, a tak přišel o tři miliony prodaných vozů ročně, což odpovídá objemu například německého trhu. Ten je přitom největší v Evropě.
„Když řeknete tři miliony aut, tak si to spočítejte: to je deset továren, dvanáct milionů pneumatik, možná patnáct milionů sedaček, devět milionů stěračů,“ popsala Adtová rozsah propadu.
Sto regulací splněno, 107 ještě zbývá
Podle šéfky Dacie věnuje značka bezmála čtvrtinu svého vývojového rozpočtu a inženýrské kapacity právě na to, aby auta splnila bezpečnostní a emisní předpisy.
„Odškrtli jsme si zhruba sto regulací, do konce dekády nás čeká dalších sto sedm,“ uvedla Adtová. A dodává, že by se měl někdo zamyslet nad tím, zda všechna tato opatření skutečně odpovídají tomu, co zákazníci chtějí a potřebují.
Jako příklad uvedla takzvané „kouzelné tlačítko“, kterým řidiči vypínají zvukové bezpečnostní asistenty (ADAS) – podle ní jde o vůbec nejpoužívanější ovládací prvek v autech Dacia.
Šéfka rumunské značky proto spolu s dalšími výrobci požádala Evropskou komisi alespoň o dočasné zmrazení regulací týkajících se malých vozů, aby značky dostaly prostor nabídnout skutečně dostupnou mobilitu. Podobně se nedávno vyjádřil i Fabrice Cambolive, šéf mateřské značky Renault, který mluvil o „tsunami regulací“ přicházejících z Bruselu a rovněž žádal o jejich zmrazení.
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