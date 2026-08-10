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Pro řidiče

Rozzuřený traktorista rozoral novou silnici. Pokračovat chtěl i po zadržení

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Spravili mu před domem rozbitou silnici, naštvaný traktorista ale čerstvý asfalt rozoral pluhem. Bizarní incident se stal na konci minulého týdne v polských Hlivicích. Důvod? Silnice prý patří jemu. Město má ale jiný názor.

Rozbitá silnice po řádění traktoristy v polských Hlivicích.
Rozbitá silnice po řádění traktoristy v polských Hlivicích.Foto: Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
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Téměř 200 metrů čerstvě položeného asfaltu na ulici Rybacká rozoral v pátek 7. srpna pluhem 60letý farmář v polských Hlivicích. Silnici prý město opravilo nelegálně, protože patří jemu. Proto se rozhodl vzít „spravedlnost“ do vlastních rukou. Větší škodě stačili silničáři zabránit svými stroji, které zablokovaly traktoristův Ursus, napsala místní policie.

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Radnice polského města se proti tvrzení, že silnice v ulici Rybacká patří traktoristovi, důrazně ohradila. „Po ověření vlastnického práva bylo potvrzeno, že cesta patří městu Hlivice. Není to soukromá cesta, soukromá osoba nevlastní ani žádnou její část,“ tvrdí v prohlášení.

Jenže šedesátiletý muž byl zřejmě jiného názoru, protože policii při výslechu vyhrožoval, že po propuštění bude v ničení asfaltu pokračovat. Zajímavostí je, že traktor Ursus, kterým byla silnice poškozená, neměl v době zadržení povinné pojištění odpovědnosti. To by znamenalo pokutu v přepočtu přes devět tisíc korun.

Podle starostky Hlivic způsobil muž škodu ve výši nejméně 400 tisíc zlotých, přes 2,25 milionu korun, zároveň to prý nebylo poprvé, kdy farmář poškodil veřejný majetek. Policie uvedla, že v pátek po zadržení skončil muž ve vazbě, kde podle rozhodnutí soudu zůstane nejméně tři měsíce. Za poškození majetku s vysokou hodnotou může podle polských médií strávit ve vězení až deset let.

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