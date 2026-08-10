Rozzuřený traktorista rozoral novou silnici. Pokračovat chtěl i po zadržení

Spravili mu před domem rozbitou silnici, naštvaný traktorista ale čerstvý asfalt rozoral pluhem. Bizarní incident se stal na konci minulého týdne v polských Hlivicích. Důvod? Silnice prý patří jemu. Město má ale jiný názor.
Téměř 200 metrů čerstvě položeného asfaltu na ulici Rybacká rozoral v pátek 7. srpna pluhem 60letý farmář v polských Hlivicích. Silnici prý město opravilo nelegálně, protože patří jemu. Proto se rozhodl vzít „spravedlnost“ do vlastních rukou. Větší škodě stačili silničáři zabránit svými stroji, které zablokovaly traktoristův Ursus, napsala místní policie.
Radnice polského města se proti tvrzení, že silnice v ulici Rybacká patří traktoristovi, důrazně ohradila. „Po ověření vlastnického práva bylo potvrzeno, že cesta patří městu Hlivice. Není to soukromá cesta, soukromá osoba nevlastní ani žádnou její část,“ tvrdí v prohlášení.
Jenže šedesátiletý muž byl zřejmě jiného názoru, protože policii při výslechu vyhrožoval, že po propuštění bude v ničení asfaltu pokračovat. Zajímavostí je, že traktor Ursus, kterým byla silnice poškozená, neměl v době zadržení povinné pojištění odpovědnosti. To by znamenalo pokutu v přepočtu přes devět tisíc korun.
Podle starostky Hlivic způsobil muž škodu ve výši nejméně 400 tisíc zlotých, přes 2,25 milionu korun, zároveň to prý nebylo poprvé, kdy farmář poškodil veřejný majetek. Policie uvedla, že v pátek po zadržení skončil muž ve vazbě, kde podle rozhodnutí soudu zůstane nejméně tři měsíce. Za poškození majetku s vysokou hodnotou může podle polských médií strávit ve vězení až deset let.
Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu
Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Podnikatel podezřelý z objednání bombového útoku na italského novináře je ve vězení
Italské úřady v pondělí oznámily další zatčení v případu bombového útoku na vozidla italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho z loňského října. Z objednání útoku je podezřelý podnikatel Valter Lavitola, považovaný za blízkého spolupracovníka zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, napsala agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajinský útok v Nižněkamsku zabil podle úřadů 13 lidí, mířil na rafinérii
Třináct lidí zemřelo a skoro pět desítek dalších utrpělo zranění při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk v Tatarstánu, uvedly úřady v této republice ve středním Rusku. Cílem útoku byl jeden z největších rafinérských komplexů v Rusku, oznámil ukrajinský generální štáb.
Třicet let po vraždě hiphopové legendy stane obviněný před soudem. Ze čtyř podezřelých je naživu už jen on
Téměř třicet let po zastřelení amerického rappera Tupaca Shakura v pondělí výběrem poroty začal soud s Duanem "Keffem D" Davisem obviněným ze zosnování vraždy hiphopové legendy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může výběr poroty trvat většinu týdne.
Fukal: Chlácholení Sparty neberu, soupeři nemáš dát takovou šanci. Slavii čeká dilema
Po dvou gólových jízdách doma se Slováckem 5:1 a v Ostravě 4:0 porazila Slavia na vlastní půdě Pardubice jen 2:1 a bála se o výhru do poslední minuty. Náznak určitého poklesu v tom ovšem nevidím.