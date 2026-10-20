Těmto autům se raději vyhněte, rozhodli řidiči. Hříšníci spolehlivosti jsou i oblíbené modely

Spolehlivost trápí při koupi auta asi většinu řidičů. Existují různé statistiky založené na datech STK nebo Žlutých andělů ADAC v Německu. Britové se dlouhodobě snaží získávat data od skutečných majitelů. Letos se jich sešlo skoro 40 tisíc a dohromady dala seznam aut, kterým byste se možná raději chtěli ve svém výběru vyhnout. Všechna bez problémů koupíte i v Česku.
„Je to více než průzkum spokojenosti. Majitelů se do detailu ptá na počet a příčiny závad, kolik stálo jejich odstranění, jestli bylo správné a jak dlouho je trvalo napravit,“ popisuje spotřebitelský magazín What Car? svůj průzkum spolehlivosti.
Přihlásilo se do něj 39 332 majitelů aut, kteří popisovali své zkušenosti za poslední dva roky vlastnictví konkrétního vozu. Tady přichází také jedna pozitivní zpráva, spolehlivost aut ve stáří do pěti let roste. Jestliže v roce 2018 se něco pokazilo u 27 procent vozidel, v letošním roce to bylo jen 23 procent aut.
Etalonem spolehlivosti jsou nadále benzinové motory, jen u 20 procent z nich se něco pokazilo. Naproti tomu u dieselů je to 32 procent, u elektromobilů 27 procent a u hybridů 23 procent.
Kromě benzinových motorů je lídrem spolehlivosti podle řidičů i Suzuki jako automobilka. Jen málokdy se u jejích modelů něco pokazí. Na opačné straně žebříčku je Land Rover a jeho sesterská automobilka Jaguar. Mezi ně se dokázalo vklínit Audi a nedaleko, jako čtvrtá nejméně spolehlivá značka, skončil Volkswagen.
U něj to přitom má velmi jednoduché vysvětlení, které se jmenuje Tiguan. Jestli se nějakému modelu vyhnout, pak to podle britských řidičů je právě třetí generace oblíbeného SUV prodávaná od roku 2024. Ta dosáhla skóre spolehlivosti jen 55,3 procenta a obhájila loňské nelichotivé prvenství. Zřejmě to tak nebude náhoda.
„Můj Tiguan trpí neustálým přívalem problémů a některé trvalo opravit až příliš dlouho,“ postěžoval si magazínu jeden z majitelů.
A zatímco čas strávený v britském servisu asi české majitele tolik trápit nemusí, problémy samotného Tiguanu už ano. Tři čtvrtiny všech aut totiž postihla nějaká závada, nejčastěji přitom různá elektronika mimo motor. To ovšem neznamená, že by motorová elektronika byla bez problémů, jen není rozbitá tak často. Spousta lidí zmiňuje problémy s multimediálním systémem, ty jsou ale u vozů koncernu VW docela dobře zdokumentované. Často se objevují i problémy s karoserií nebo brzdami.
Tiguan navíc v žebříčku nejméně spolehlivých aut figuruje hned dvakrát, na osmém místě je totiž předchozí druhá generace modelu s benzinovými motory. Jeho skóre spolehlivosti 74,4 procenta je ale o poznání vyšší než u nástupce a nějaký problém postihl „jen“ 40 procent aut. Co je to nejčastěji? Opět elektronika mimo motor. Dále 12V baterie, brzdy a karoserie. S motorovou elektronikou nebo multimediálním systémem byl problém v méně než deseti procentech případů.
Druhým nejméně spolehlivým autem je Renault Arkana, jehož výroba v loňském roce skončila. Skóre spolehlivosti je u něj 58,5 procenta a podobně jako Tiguan bojuje s různými elektronickými problémy. Primárně těmi mimo motorový prostor, nicméně i pod kapotou se sem tam objeví. Častou příčinou nespokojenosti je i nefunkční klimatizace, převodovka nebo zavěšení.
Stupně vítězů, pokud se tomu tak dá říkat, doplnila současná generace Mercedesu GLE. Tu trápí nejčastěji problémy s motorem i s elektronikou právě pod kapotou i mimo ni. Dalším zdrojem nepříjemností jsou 12V baterie, karoserie, brzdy a multimediální systém.
S elektromotorem má problém Volkswagen ID.4. Elektrické SUV postihují i další elektronické problémy nebo již zmíněné a široce popsané závady multimediálního systému. Až 43 procent aut mělo nějakou poruchu. Na pátém místě je pak Land Rover Discovery Sport, který bojuje s „elektrickými šotky“ pod kapotou i mimo motorový prostor.
Zajímavé je šesté místo, protože čínských aut se zatím do podobných statistik moc nedostává. A když, jde většinou o modely MG, které jsou mezi zákazníky nejrozšířenější. Tentokrát se ale jedná o Jaecoo 7, mimo jiné hvězdu letošních britských prodejních statistik. Svým vzhledem si vysloužilo Jaecoo 7 přezdívku „Range Rover z Temu“, oproti originálu se ale prodává za zlomek ceny.
Přitom závadami vlastně trpí docela podobně. „Co se mi na mém autě nejméně líbí, je spolehlivost. Nevědomí, jestli se závadu povedlo opravit, a nejistota, že když s autem pojedu, nic se nepokazí,“ postěžoval si magazínu What Car? jeden z majitelů čínského SUV.
Nejčastěji trápí SUV velikosti Škody Karoq problémy s elektronikou. Dále si majitelé stěžují na závady karoserie, elektroniky pohonné jednotky, multimediálního systému nebo elektrického motoru, pokud jde o verzi s hybridním či plug-in hybridním pohonem. Zároveň si majitelé stěžují na dlouhé termíny oprav, což je ale společný jmenovatel u mnoha modelů nových čínských značek v Evropě.
Ostatně nedávno s tím měla problém jedna z největších nizozemských pojišťoven, která mimo jiné právě vozy Omoda a Jaecoo odmítá pojistit.
„Originál“, v tomto případě Range Rover Evoque, je pak v žebříčku na desátém místě. Je to vlastně taková černá ovce, protože What Car? zmiňuje, že Range Rover i Range Rover Sport si v posledních letech v otázce spolehlivosti hodně polepšily, Evoque ale britského výrobce táhne zase dolů. Až 39 procent aut mělo nějakou závadu, a to nejčastěji na elektrickém motoru mildhybridní nebo plug-in hybridní verze. Jeden z majitelů dokonce prohlásil, že za tři roky vlastnictví fungoval mildhybrid sotva polovinu času.
Méně často, i když stále v docela hodně případech, utrpěl závadu i klasický spalovací motor, dále palivový systém, elektronika nebo karoserie.
10 nejméně spolehlivých aut podle What Car?
Model
Skóre spolehlivosti
Nejčastější závada
Volkswagen Tiguan
55,3 %
elektronika
Renault Arakana
58,5 %
elektronika
Mercedes-Benz GLE
63,7 %
motor, elektronika pohonné jednotky, elektronika, provedení kabiny
Volkswagen ID.4
66,9 %
elektromotor
Land Rover Discovery Sport
68,2 %
elektronika pohonné jednotky
Jaecoo 7
71,9 %
elektronika
BMW X3 s benzinovým motorem
73,5 %
elektronika
Volkswagen Tiguan s benzinovým motorem
74,4 %
elektronika
Nissan Qashqai s benzinovým motorem
74,9 %
klimatizace
Range Rover Evoque
76,4 %
elektromotor
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