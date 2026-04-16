Řidiči jsou v Česku nepoučitelní. Za jediný den od nich policisté vybrali statisíce

I když policisté dopředu avizovali, kde budou během středeční akce Speed Marathon hlídat dopravu, čeští řidiči jsou nejspíše nepoučitelní. Opět totiž vzrostl počet přestupků, které hlídky během jednoho dne měření zaznamenaly. Zdaleka přitom nešlo jen o překročení povolené rychlosti.
„Během akce (Speed Marathon, která se konala včera; ve středu 15. dubna – pozn. red.) policisté zjistili celkem 3188 dopravních přestupků, z toho 1910 případů se týkalo překročení stanovené rychlosti. Přestože byla veřejnost o konání akce i o vybraných lokalitách předem informována, výsledky opět potvrzují, že část řidičů stále podceňuje rizika spojená s nedodržováním rychlostních limitů,“ vypočítala policejní mluvčí Violeta Šiřišťová.
Stovky policistů, kteří hlídali dopravu napříč Českou republikou, nakonec zkontrolovaly asi 6414 vozidel. Skoro každé druhé zkontrolované vozidlo tak spáchalo nějaký dopravní přestupek.
Ačkoliv rychlost byla nejčastějším prohřeškem, nakonec nešlo o jediné porušení předpisů. Hned ve 230 případech policisté zjistili nevyhovující stav vozidla, ve 203 případech zvolili řidiči nevhodný způsob jízdy a ve 173 případech zase hlídky zaznamenaly používání mobilního telefonu. Dále policisté pokutovali i nezaplacenou dálniční známku, nepoužití bezpečnostních pásů nebo nesprávné předjíždění.
V devíti případech došlo k řízení pod vlivem alkoholu, v deseti pak pod vlivem jiné návykové látky. Hned jedenáct řidičů sedlo za volant bez řidičáku.
„Ve srovnání s rokem 2025 se zvýšil celkový počet zjištěných přestupků z 3005 na 3188 a počet případů překročení rychlosti z 1857 na 1910. Naopak poklesl počet případů řízení pod vlivem alkoholu ze 14 na 9, zatímco u jiných návykových látek došlo k nárůstu ze 6 na 10 případů,“ doplnila dále Siřišťová.
Například v Jihomoravském kraji policisté ve středu zkontrolovali na sedm stovek řidičů, rychlost jich porušilo přes dvě stě: „Většinu přestupků vyřešili policisté na místě. Necelá desítka šoférů jela výrazně rychleji, museli být tedy oznámeni správnímu orgánu k dalšímu opatření. Na místě rychle jedoucí řidiči zaplatili na pokutách více než tři sta tisíc korun. Téměř totožnou sumu vybrali policisté za jiné přestupky,“ řekl mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.
V Moravskoslezském kraji z 567 řidičů porušilo rychlost 168. Dalších 115 řidičů spáchalo jiný přestupek.
„Například v Krnově v místní části Ježník si dopoledne řidič Škody Octavia ‚svištěl‘ v padesátce rychlostí 89 km/h. Řidiči byla na místě uložena v příkazním řízení bloková pokuta a jeho bodové konto se zvýší o čtyři body. Odpoledne pak policisté na dálnici D1 ve směru na Olomouc ve zúžení, kde je rychlost omezena na 80 km/h, naměřili řidiči Mercedesu 142 km/h,“ řekla mluvčí Kateřina Kubzová. Dodala také, že v Jablunkově chytli policisté v poledne řidiče, který měl v dechu 1,4 promile alkoholu.
Celkem policisté napříč Českou republikou měřili rychlost a kontrolovali dopravu na 1173 místech. Ta byla dopředu oznámená, ostatně s jejich výběrem pomáhala i veřejnost. „Ve srovnání s rokem 2025 je patrný nárůst zájmu veřejnosti, kdy počet tipů (na místa, kde měřit - pozn. red.) vzrostl z více než 13 tisíc na více než 16 tisíc a počet hlasů ze 117 007 na více než 167 000,“ uvedla k tomu Violeta Siřišťová.
