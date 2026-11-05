Řidiči často dělají přesný opak toho, co by měli. Tohle je nejhorší chyba při smyku

Moderní auta mají stále dokonalejší bezpečnostní systémy, fyziku ale oklamat nedokážou. Stačí nevhodná kombinace rychlosti, zatáčení a kluzkého povrchu. Podzimní silnice umí řidiče překvapit i při zdánlivě nevinné jízdě. Smyk přitom nemusí přijít ve vysoké rychlosti. Připomínáme, jak reagovat.
Na řízení je listopad jeden z nejnáročnějších měsíců. Přichází první ranní mrazíky, všude se válí mokré listí. To spolu se studeným asfaltem dokáže chování auta změnit během okamžiku.
A nemusíte jet vůbec rychle, riziko může přijít i při vašem běžném normálním tempu. Stačí o trochu později zabrzdit před zatáčkou nebo otočit volantem naopak trochu prudčeji, přestože v létě to vůbec nevadilo. A tak se hodí si připomenout, jak se auto při ztrátě přilnavosti chová a jak správně reagovat.
První mrazivá rána jsou totiž záludná tím, že cesta většinou vypadá normálně. Hlavní silnice je oschlá, ale mostek, stinný úsek v lese nebo zatáčka pod svahem mohou být pokryté tenkou vrstvou ledu. I proto se mu říká „černý“, není vidět.
Řidič si toho často všimne až ve chvíli, kdy auto přestane reagovat podle očekávání. Podobně nebezpečné je mokré spadané listí, které na asfaltu vytváří kluzkou vrstvu. Smyk může přijít i při relativně nízké rychlosti.
Základ prevence je jednoduchý, byť pro řadu řidičů nepříliš oblíbený: zpomalit ještě před zatáčkou, držet větší odstup a vyhnout se prudkým pohybům, ať už jde o řízení, brzdy, nebo plyn. Pokud totiž současně chceme intenzivně brzdit, zatáčet a zrychlovat, pneumatiky se dostávají za hranici svých možností. Auto pak nemusí jet tam, kam řidič zamýšlí.
Důležitý je také stav pneumatik. Ty zimní jsou povinné od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze takové podmínky vzhledem k počasí očekávat. U osobních aut musí mít zimní pneumatiky nejméně čtyři milimetry dezénu.
V praxi ovšem nejde jen o hloubku dezénu, ale i o správný tlak a jejich směs. Zimní pneumatiky se od letních liší nejen vzorkem, ale také složením, které jim pomáhá zachovat pružnost při nízkých teplotách. Pokud tedy i v listopadu jezdíte stále na letních gumách, měli byste počítat s tím, že se budou na mokru chovat trochu jinak než zimní.
Auto dává najevo, že se blíží k limitu
Ztrátu přilnavosti nemusí řidič poznat až ve chvíli, kdy automobil začne viditelně klouzat. „První náznaky může vnímat prostřednictvím volantu nebo sedadla. Právě schopnost rozpoznat chování auta a včas správně reagovat patří mezi dovednosti, které je potřeba si osvojit,“ radí instruktoři bezpečné jízdy z mosteckého polygonu.
Při ztrátě přilnavosti předních kol se může změnit odezva řízení. Řidič otáčí volantem, ale auto pokračuje rovně. Zadní část vozu při začínajícím přetáčivém smyku naopak začne utíkat. Pohyb může řidič pocítit i prostřednictvím sedadla.
„Právě proto má význam správný posed s opřenými zády a přiměřenou vzdáleností od volantu. Řidič tak může lépe vnímat pohyb vozidla a zároveň přesněji pracovat s řízením. Nejde však o neomylné varovné signály,“ dodávají instruktoři z Autodromu Most.
Když předek nechce zatáčet
Nedotáčivý smyk nastává ve chvíli, kdy přední kola ztrácejí přilnavost a automobil přestává zatáčet tak, jak řidič požaduje. Typicky se to stává při příliš rychlém nájezdu do zatáčky. Volant je natočený, ale auto pokračuje ven z oblouku.
Přirozenou reakcí bývá otočit volant ještě víc. Jenže právě to může situaci zhoršit. Přední pneumatiky už totiž nemají dostatek přilnavosti a další zvětšování úhlu natočení jim nepomůže. Vhodnější je přiměřeně ubrat natočení volantu a uvolnit plyn, aby přední kola mohla znovu získat přilnavost. Vyhnout se je potřeba také prudkým zásahům do brzd.
To neznamená, že při každém nedotáčivém smyku existuje jeden univerzální pohyb, který auto zachrání. Záleží na rychlosti, povrchu i konkrétním průběhu situace. Základní chybou ale zůstává snaha přetlačit ztrátu přilnavosti dalším otáčením volantem.
Když začne ujíždět zadní část
Přetáčivý smyk je pro řadu řidičů ještě nepříjemnější. Zadní kola ztratí přilnavost a záď automobilu začne vybočovat ze směru jízdy. Řidič má v takové chvíli tendenci prudce brzdit nebo se lekne a pustí volant. Ani jedno nepomůže.
Podle instruktorů polygonu Most je u automatické převodovky potřeba uvolnit plynový pedál, u manuální převodovky sešlápnout spojku a současně včas natočit volant směrem, kterým zadní část vozu ujíždí. Tomuto pohybu se říká kontra.
Stejně důležité je správné načasování dalšího kroku: jakmile se auto začne srovnávat, musí řidič přiměřeně vracet volant do původní polohy. Pokud řízení nechá natočené příliš dlouho, může zadní část vozu začít ujíždět na opačnou stranu a vyvolat další, někdy ještě hůř zvládnutelný smyk.
Záleží také na tom, zda má auto pohon předních, zadních, nebo všech kol. Každé uspořádání může v krizové situaci reagovat trochu jinak. Čtyřkolka přitom není zárukou, že se do smyku nedostanete. Pohon všech kol pomáhá především při přenosu hnací síly.
Elektronika není kouzelná pojistka
Moderní automobily mají řadu systémů, které řidiči pomáhají udržet kontrolu. Nejdůležitější je stabilizační systém ESP, který sleduje skutečný směr jízdy a porovnává ho s tím, kam chce řidič jet. Pokud zjistí, že se auto dostává do smyku, může cíleně přibrzdit jednotlivá kola a omezit výkon motoru.
Zásah systému prozradí blikající kontrolka na přístrojové desce. To je pro řidiče signál, že elektronika právě pomáhá stabilizovat vůz. Pokud ale řidič vjede příliš rychle do zatáčky na náledí, ani nejmodernější elektronika nedokáže překonat fyzikální limity.
Podobně je to s ABS. Systém brání zablokování kol při intenzivním brzdění a umožňuje řidiči zachovat určitou možnost řízení. Brzdnou dráhu na ledu nebo mokrém listí ale samo nevyřeší.
Když pneumatiky jedou po vodě
Další podzimní komplikací je aquaplaning. Ten nastává, když se mezi pneumatikou a vozovkou vytvoří vrstva vody, kterou dezén nedokáže dostatečně rychle odvádět. Kolo pak ztratí kontakt s asfaltem a automobil přestává správně reagovat na řízení. Řidič může mít pocit, že volant jde až nepříjemně lehce.
V takové chvíli je důležité nepanikařit, držet volant pokud možno rovně a vyhnout se prudkému brzdění či pohybům řízení. Pomoci může také plynule ubrat plyn a počkat, až pneumatiky znovu získají kontakt s vozovkou. Riziko aquaplaningu roste s rychlostí, množstvím vody na silnici a opotřebením pneumatik. I proto má smysl nepodceňovat jejich stav a za silného deště výrazně zpomalit.
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