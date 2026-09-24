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Pro řidiče

Řidiče čekají dvě velké změny u dálničních známek. Nejvíc potěší ta s cenou

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Dálniční známky budou od příštího roku fungovat trochu jinak. Jedna změna řidičům ušetří peníze, druhá konečně napraví nelogičnost jednodenní viněty, která dnes může platit jen několik hodin. Změny už jsou schválené a vejdou v platnost od ledna příštího roku.

Dálnice D4, ilustrační foto
Dálnice D4, ilustrační fotoFoto: Eva Srpová
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Řidiči se příští rok vyhnou dalšímu zdražení dálničních známek. Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona, která ruší automatické každoroční zvyšování poplatků.

Spolu s tím prošla změna, která může být pro některé řidiče praktický přínos. Jednodenní dálniční známka už nebude platit jen do půlnoci téhož dne, ale celých 24 hodin od zvoleného začátku platnosti. Předpokládá se, že změny vejdou v platnost od 1. ledna příštího roku.

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Konec automatického zdražování

Dosavadní systém totiž počítal s automatickou valorizací ceny dálničních známek. Ta zohledňuje mimo jiné inflaci a změnu délky dálniční sítě. Právě tento mechanismus má novela zrušit. Pokud tedy bude chtít některá z příštích vlád ceny opět zvýšit, bude muset opět prosadit změnu zákona.

Pro příští rok tak ceny zůstanou stejné jako letos, kdy roční známka stojí 2570 korun.

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Ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD) změnu zdůvodňuje mimo jiné tím, že cena roční známky v posledních letech rostla výrazně rychleji než poplatek za mýto pro kamiony.

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„Stát nemůže každý rok automaticky sahat lidem hlouběji do peněženek. Od roku 2022 jejich cena vzrostla o 70 procent, zatímco mýtné pro nejtěžší kamiony se za stejné období zvýšilo o 19 procent. Takový nepoměr není vůči řidičům osobních aut fér,“ uvedl Bednárik.

Podle ministra chce stát zároveň změnit systém mýtného tak, aby se na financování údržby českých silnic více podílela tranzitní kamionová doprava, včetně zahraničních kamionů, které přes Česko projíždějí. Bednárik proto uvedl, že jeho resort připravuje změny v mýtném systému.

Praktická změna se s novelou dotkla časově nejkratšího typu známky. Dnes „jednodenní“ známka neplatí 24 hodin, řidič si ji může koupit například v deset hodin večer, ale platnost skončí o půlnoci. Oficiální pravidla dnes stanovují konec platnosti ve 23:59:59 zvoleného kalendářního dne.

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Od ledna tak řidiče, kteří chtějí zpoplatněné úseky v Česku využít jen krátkodobě, čeká změna, z jednodenní známky se stává „24hodinová viněta“, kdy se platnost bude odvíjet od okamžiku jejího začátku a ne od půlnoci daného dne.

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Kolik budou známky stát

Pokud novelu schválí i Senát a vstoupí v platnost podle předpokládaného termínu, ceny zůstanou stejné jako letos, tedy takto:

Typ známky

Cena

Roční

2570 Kč

30denní

480 Kč

10denní

300 Kč

24hodinová

230 Kč

Současná podoba novely zachovává také zvýhodnění pro nízkoemisní vozidla. Plug-in hybridy a auta na CNG či LNG dál platí snížený poplatek. Elektromobily a vodíková vozidla zůstávají od poplatku za užívání dálnic osvobozena.

Bednárik přitom ještě zkraje letošního roku prosazoval, aby elektromobily platily stejně jako klasické spalovací vozy. Zcela jasně se tak vyjádřil například v lednovém rozhovoru pro iRozhlas.

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Tisková zpráva Ministerstva dopravy nicméně uvádí, že úřad změnil názor na základě připomínek a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.

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Pozor na falešné e-shopy

Oficiálním místem pro nákup elektronické dálniční známky zůstává státní e-shop edalnice.gov.cz. Dříve byl prodej umístěn na adrese edalnice.cz. Změna na státní doménu má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu.

Na internetu totiž fungují také stránky, které oficiální e-shop napodobují. Známku přes ně lze koupit, ale provozovatel si k její ceně připočítává poplatek za zprostředkování, který se v extrémních případech může vyšplhat i do desetitisíců korun. Na takový případ před nedávnem upozornila policie.

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