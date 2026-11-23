Budoucí řidiči se budou muset naučit nejen dopravní značky a paragrafy, ale také číst situace za jízdy. Ministerstvo dopravy chystá novou podobu elektronických testů, které mají být přehlednější a postupně nabídnout i úlohy založené na videu.
Teoretická zkouška v autoškole se mění. Ministerstvo dopravy chce testy postupně posunout od znalosti správně naučených pouček k tomu, aby si začínající řidič osvojil schopnost vyhodnotit situaci a včas reagovat.
Od ledna příštího roku proto má přijít nová verze aplikace eTesty. Ta bude sloužit jak při ostrých zkouškách, tak lidem, kteří se na ně připravují doma. Teoretickou část řidičské zkoušky každoročně absolvuje více než 120 tisíc uchazečů.
Samotné rozhraní bude méně připomínat starý počítačový test. Uchazeč uvidí přehled všech 25 otázek, bude mezi nimi moci přeskakovat, nevyřešené si označit a vrátit se k nim později. Zůstane také odpočet času a přehled bodů, které lze za jednotlivé odpovědi získat.
Například uchazeč místo statického obrázku sleduje video z provozu. Na záběru předjíždí oranžové vozidlo cyklisty a člověk u obrazovky musí vyhodnotit, zda řidič dodržel bezpečný boční odstup, předjížděl příliš těsně, nebo nemusel dávat znamení o změně směru jízdy.
„Právě takové úlohy mají prověřit, zda uchazeč dokáže pravidla uplatnit v konkrétní situaci, nikoli jen poznat správnou formulaci mezi třemi možnostmi,“ vysvětluje Ministerstvo dopravy. Dynamické otázky mají propojit teorii s reálným provozem.
Další rozšíření tohoto typu úloh se chystá. Tentokrát se zaměří na železniční přejezdy, kde patří nepozornost, špatný odhad situace nebo ignorování výstrahy k nejnebezpečnějším chybám.
„Bezpečnost na železničních přejezdech patří dlouhodobě mezi priority ministerstva dopravy,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik. Nové otázky podle něj mají budoucím řidičům pomoci lépe pochopit rizikové situace a správně reagovat.
Změny se dotknou také samotné databáze otázek. Ta dnes čítá přibližně 1200 zadání, ministerstvo ji průběžně reviduje. Některé otázky upravuje, jiné vyřazuje, pokud jsou zastaralé, nejasné nebo neodpovídají současnému provozu, uvádí resort. Naopak přibývat mají úlohy, které lépe zachycují skutečné situace na silnicích.
Cílem podle ministerstva není uchazeče nachytat na nejednoznačném zadání, ale ověřit, zda pravidlům opravdu rozumějí. Zkouška má upozorňovat na rizika, která člověk za volantem může potkat, a učit ho o nich přemýšlet.
Novou podobu testů i současnou databázi otázek si budou zájemci zkoušet zdarma na oficiálním portálu etesty.md.gov.cz. K dispozici jsou cvičné testy i tematické sady podle jednotlivých skupin řidičských oprávnění.
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