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Pro řidiče

Řidičák na 15 let, těžké obytňáky pojedou až stovkou. Ministerstvo chystá změny pro řidiče

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Řidičské průkazy by mohly nově platit 15 let a v plánu je, že by těžší obytné vozy na dálnicích zrychlily z 80 na 100 km/h. Ministerstvo dopravy chystá změnu pravidel silničního provozu, která se dotkne také pokut ze zahraničí, řidičů záchranek a hasičů nebo některých elektromobilů.

Řidičský průkaz
Řidičský průkazFoto: Eva Trendlová
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Řidičské průkazy pro osobní auta a motocykly by mohly nově platit 15 let. Těžší obytné automobily by na dálnicích zrychlily z 80 na 100 km/h.

Ministerstvo dopravy poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu, která přináší i snazší vymáhání pokut ze zahraničí nebo změny u řidičů vozidel s přednostním právem jízdy. Pokud projde schválením, účinnosti má nabýt od 1. července 2027.

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Řidičák bude platit 15 let

Nově vydávané řidičské průkazy pro skupiny AM, A1, A2, A, B a B+E by měly mít platnost 15 let místo dosavadních deseti. Týká se to tedy řidičů motocyklů, osobních aut a osobních aut s přívěsem.

Podle ministra dopravy Ivana Bednárika jde o standard, který funguje i v dalších evropských zemích, například v Německu, Dánsku nebo Rakousku. Delší platnost má podle ministerstva znamenat méně administrativy pro řidiče i úřady.

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Změna se ale bude týkat pouze nově vydaných dokladů. Kdo má řidičský průkaz vydaný podle současných pravidel, tomu se jeho platnost automaticky neprodlouží. „Žádost o výměnu řidičského průkazu je přitom už dnes možné podat online přes Portál dopravy a hotový doklad si nechat doručit například do výdejního boxu,“ připomíná tisková zpráva resortu.

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Některá obytná auta zrychlí na stovku

Majitelé těžších obytných automobilů by mohli na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla jezdit rychleji. U obytných automobilů s největší povolenou hmotností nad 3500 a do 7500 kilogramů návrh zvyšuje nejvyšší dovolenou rychlost z dosavadních 80 na 100 km/h.

Na ostatních silnicích se pro tuto kategorii vozidel rychlostní limit nemění.

Ministerstvo změnu zdůvodňuje přiblížením českých pravidel zahraniční praxi a také technickým možnostem současných obytných vozů. Nejde tedy o zvýšení limitu pro všechny karavany a obytná auta, ale pouze pro obytné automobily v uvedeném hmotnostním rozmezí.

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Novela také rozšiřuje přeshraniční spolupráci při vymáhání dopravních pokut. Počet dopravních deliktů, u nichž si budou členské státy EU vyměňovat informace a pomáhat s jejich vymáháním, se má rozšířit z osmi na 18.

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„Cílem je, aby přestupek spáchaný v Česku zahraničním řidičem nebo naopak v jiné zemi EU nezůstal bez postihu jen proto, že vozidlo má registrační značku jiného státu,“ uvádí František Jemelka z tiskového oddělení ministerstva.

Změna se dotkne také řidičského oprávnění skupiny B. Nově by za stanovených podmínek umožnila řídit některá vozidla na alternativní pohon s hmotností nad 3500 až do 4250 kilogramů.

Výjimka se bude týkat řidičů, kteří mají oprávnění skupiny B nebo B+E. Smyslem je mimo jiné zohlednit vyšší hmotnost některých elektromobilů kvůli těžší baterii v podlaze.

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Součástí novely je také povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření mezi řidiči vozidel s právem přednostní jízdy, například hasiče nebo zdravotnické záchranné služby, kteří jí dosud nepodléhali.

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