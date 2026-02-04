Řidič dostal absurdní pokutu za rychlost. Kvůli 1 km/h musí zaplatit 70 tisíc

Švýcarsko je známé poměrně striktním vymáháním pravidel a přísnými postihy i za drobné přestupky. Přesvědčil se o tom i řidič z kantonu Jura. Za překročení rychlosti o jediný kilometr musí podle Federálního nejvyššího soudu zaplatit v přepočtu asi 70 tisíc korun.
Jsou to už tři roky, co radar ve městě Delémont, ležící ve švýcarském kantonu Jura blízko francouzských hranic, nachytal řidiče při rychlosti 64 km/h. V úseku je přitom povolená maximálně šedesátka. Po odpočtu odchylky ve výši tří kilometrů za hodinu to tak znamenalo, že řidič překročil rychlost o 1 km/h. Dostal za to pokutu 40 franků, necelých 1100 korun.
Příběh, o němž informoval před pár dny lokální deník Le Quotidien Jurassien, by tady mohl skončit s tím, že nachytaný řidič a majitel vozu pokutu zaplatil. Jenže absurdita na tomto místě teprve začíná.
Řidič totiž pokutu odmítl zaplatit s tím, že radar nenachytal jeho. Odstartovalo tak vyšetřování, kdo vlastně za volantem v danou chvíli seděl. Podle soudce to nakonec byl znovu dotyčný řidič, kterého identifikoval podle fotografie z radaru. Ta byla údajně jasně prokazatelná, takže k pokutě přidal ještě administrativní poplatky.
Ani to ale řidiči nestačilo a rozhodl se odvolat k vyššímu – v tomto případě kantonálnímu – soudu. Ten rozhodl v jeho prospěch a uznal, že na fotografii není on, takže neexistuje důkaz, že by auto v době přestupku skutečně řídil.
Jenomže ani tím švýcarské zákony nepřechytračil. Jako majitel vozu má totiž povinnost informovat policii o tom, kdo ve skutečnosti jeho auto v době přestupku řídil. To nicméně neudělal, a protože ani policii se nepovedlo řidiče ztotožnit, pokuta spadla na něj jako majitele auta.
Kantonální soud mu tak uložil zaplatit znovu oněch 40 franků a k tomu i soudní výlohy. Ani to se ale majiteli auta nelíbilo, a odvolal se k Federálnímu nejvyššímu soudu v Lausanne. Ten ale verdikt soudu nižší instance potvrdil, a majitel auta (ale nikoliv řidič v době přestupku) tak musí zaplatit kromě pokuty samotné ještě asi 2600 franků – v přepočtu necelých 70 tisíc korun – na poplatcích a soudních výlohách.
Jak poznamenávají různá švýcarská a francouzská média, která o případu také informovala, pro řidiče je vlastně jedinou pozitivní zprávou, že nakonec nejde jako při původním udělení pokuty o trestný čin, ale jen administrativní pokutu.
