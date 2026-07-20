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Pro řidiče

Prý se nedají pojistit, nebo jen nesmyslně draze. Jaká je realita majitelů čínských aut?

Jaecoo 7 je nejprodávanější čínské auto v Česku.
Pojistí ho hned několik pojišťoven, cenový rozptyl je ale velký od necelých 12 až skoro po 30 tisíc korun ročně.
V modelovém případě jsme se snažili pojistit základní verzi s přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 108 kW.
Stejný motor má i Chery Tiggo 7, které patří mezi novinky českého trhu.
Možná i proto ji zatím spousta pojišťoven nepojistí, ty, které ano, jsou pak většinou dražší.
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12 fotografií
Jaecoo 7 je nejprodávanější čínské auto v Česku. |
Foto: Jaecoo
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Když ve Velké Británii nedávno dělali průzkum trhu, zjistili, že některá populární čínská auta pojišťovny nechtějí pojistit, případně jen za výrazně vyšší ceny než modely zavedených značek. Jaká je situace v Česku? Překvapivě u některých modelů docela podobná. Na případu MG se ale nejspíše ukazuje, že stačí počkat, až se automobilka na trhu etabluje, a pak za pojistku připlácet nebudete.

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Čínských aut na českých silnicích přibývá. Sice ne raketově, jak někteří ještě pár let zpátky předpovídali, přesto jen za první pololetí jich podle registrací Svazu dovozců automobilů přibylo téměř sedm tisíc. To už není nezanedbatelné číslo. Majitelé tak budou logicky řešit i provozní náklady a zdaleka ne jen v otázce paliva.

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Jak totiž ukázal nedávný průzkum z Velké Británie, uskutečněný portálem CarWow, jako problematické se v některých případech ukazuje pojištění. Některá i populární čínská auta jako Jaecoo 7 pojišťovny nechtějí pojistit, případně jen za výrazně vyšší částky než u srovnatelné zavedené konkurence.

Redakce Aktuálně.cz proto oslovila společnost Pojišťovací servis, aby modelově spočítala povinné ručení a havarijní pojištění u trojice populárních čínských aut: Chery Tiggo 7, Jaecoo 7 a MG ZS. Ve všech případech jde o varianty s čistě benzinovým motorem o objemu 1,5 či 1,6 litru. Pro srovnání přibyla ještě zavedená konkurence v podobě Škody Karoq taktéž s benzinovým motorem 1.5 TSI.

  • Škoda Karoq 1.5 TSI / 110 kW – cena v době kalkulace 750 000 Kč

  • Chery Tiggo 7 1.6 T-GDI / 108 kW – cena v době kalkulace 699 000 Kč

  • Jaecoo 7 1.6 T-GDI / 108 kW – cena v době kalkulace 759 000 Kč

  • MG ZS 1.5 / 85 kW – cena v době kalkulace 449 990 Kč

Komplexní pojištění bylo vypracováno při ročním nájezdu 15 tisíc kilometrů, pojistitelem byl muž ročník 1960. Tabulka nabízí pohled na souhrnnou částku ročního pojištění, u havarijního srovnáváme vždy variantu s fixní spoluúčastí pět tisíc korun. Některé pojišťovny nabídly také variantu s pětiprocentní spoluúčastí, minimálně však pět tisíc korun. Ta byla zpravidla o něco málo levnější.

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Komplexní pojištění pro Prahu


Karoq

Tiggo 7

Jaecoo 7

MG ZS

Generali Česká

9799 Kč

11 744 Kč

11 977 Kč

10 064 Kč

Allianz

15 727 Kč

18 763 Kč

17 206 Kč

ČPP

16 453 Kč

18 400 Kč

14 331 Kč

ČSOB

14 755 Kč

15 263 Kč

10 725 Kč

Direct

13 611 Kč

40 871 Kč

29 198 Kč

11 855 Kč

Kooperativa

18 811 Kč

27 496 Kč

29 519 Kč

21 006 Kč

Uniqa

16 168 Kč

15 860 Kč

17 142 Kč

22 639 Kč

Pillow

13 896 Kč

19 128 Kč

13 476 Kč

Jak vyplývá z tabulky, u všech čtyř modelů má nejdostupnější nabídku Generali Česká pojišťovna. Nepřekvapí nejspíše, že nejlevněji jde pojistit Škodu Karoq, nejdražší jsou naopak Chery a Jaecoo. MG na tom není cenově o tolik hůře než škodovka: je evidentní, že se značka působící v Česku od roku 2022 už stačila etablovat a existuje o ní dostatek relevantních dat. Paradoxně některé pojišťovny dnes nabízejí nižší pojistku na MG než na Škodu.

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Naopak u Chery, které je v Česku teprve od loňského podzimu, některé pojišťovny ani kalkulaci nenabídly. Třeba u Directu je kvůli havarijní pojistce trojnásobná oproti Karoqu. Uniqa ale pro změnu na Chery nabídla nižší pojistku než na Škodu a naopak nejvyšší na MG.

Dodejme, že Slavia pojišťovna nabídla pojištění na MG a Škodu, na Jaecoo a Chery nikoliv, Hasičská vzájemná pojišťovna by pro změnu pojistila Chery a Škodu, zbytek nikoliv. A Pojišťovna VZP by pojistila pouze Škodu Karoq, po Generali České pojišťovně ale za druhou nejnižší částku.

Všechny kalkulace jsou platné ke konci června, limity plnění jsou většinou 100 milionů na zdraví a 100 milionů na majetek. Výjimkou je Pillow, kde je v obou případech 150 milionů, a ČPP, kde je dokonce 200 milionů.

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Pro zajímavost si redakce nechala spočítat cenu komplexního pojištění v případě, že by auto nebylo přihlášené v Praze, ale v menším městě – v tomto případě jde o Opavu. Nepřekvapí, že pojištění by vycházelo většinou o pár tisícovek levněji než v Praze.

Komplexní pojištění pro Opavu


Karoq

Tiggo 7

Jaecoo 7

MG ZS

Generali Česká

8151 Kč

9702 Kč

9891 Kč

8329 Kč

Allianz

12 748 Kč

15 637 Kč

14 703 Kč

ČPP

15 348 Kč

17 246 Kč

13 487 Kč

ČSOB

14 032 Kč

14 306 Kč

9730 Kč

Direct

12 167 Kč

35 255 Kč

26 085 Kč

10 509 Kč

Kooperativa

14 849 Kč

21 863 Kč

23 497 Kč

16 500 Kč

Uniqa

13 280 Kč

12 976 Kč

14 046 Kč

18 263 Kč

Pillow

10 260 Kč

14 280 Kč

10 236 Kč

Jak je nakonec z obou tabulek patrné, situace ve Velké Británii není ohledně pojištění čínských aut ojedinělá. Nové značky jako Jaecoo nebo Chery mají vyšší pojistky než zavedené značky typu Škoda, nicméně na příkladu MG je patrné, že taková situace nemusí trvat věčně. Za pár let tak možná pojistky čínských aut bez rozdílu spadnou na úroveň zavedených konkurentů. Zatím tomu tak ale ne vždy je.

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