Prý se nedají pojistit, nebo jen nesmyslně draze. Jaká je realita majitelů čínských aut?

Když ve Velké Británii nedávno dělali průzkum trhu, zjistili, že některá populární čínská auta pojišťovny nechtějí pojistit, případně jen za výrazně vyšší ceny než modely zavedených značek. Jaká je situace v Česku? Překvapivě u některých modelů docela podobná. Na případu MG se ale nejspíše ukazuje, že stačí počkat, až se automobilka na trhu etabluje, a pak za pojistku připlácet nebudete.
Čínských aut na českých silnicích přibývá. Sice ne raketově, jak někteří ještě pár let zpátky předpovídali, přesto jen za první pololetí jich podle registrací Svazu dovozců automobilů přibylo téměř sedm tisíc. To už není nezanedbatelné číslo. Majitelé tak budou logicky řešit i provozní náklady a zdaleka ne jen v otázce paliva.
Jak totiž ukázal nedávný průzkum z Velké Británie, uskutečněný portálem CarWow, jako problematické se v některých případech ukazuje pojištění. Některá i populární čínská auta jako Jaecoo 7 pojišťovny nechtějí pojistit, případně jen za výrazně vyšší částky než u srovnatelné zavedené konkurence.
Redakce Aktuálně.cz proto oslovila společnost Pojišťovací servis, aby modelově spočítala povinné ručení a havarijní pojištění u trojice populárních čínských aut: Chery Tiggo 7, Jaecoo 7 a MG ZS. Ve všech případech jde o varianty s čistě benzinovým motorem o objemu 1,5 či 1,6 litru. Pro srovnání přibyla ještě zavedená konkurence v podobě Škody Karoq taktéž s benzinovým motorem 1.5 TSI.
Škoda Karoq 1.5 TSI / 110 kW – cena v době kalkulace 750 000 Kč
Chery Tiggo 7 1.6 T-GDI / 108 kW – cena v době kalkulace 699 000 Kč
Jaecoo 7 1.6 T-GDI / 108 kW – cena v době kalkulace 759 000 Kč
MG ZS 1.5 / 85 kW – cena v době kalkulace 449 990 Kč
Komplexní pojištění bylo vypracováno při ročním nájezdu 15 tisíc kilometrů, pojistitelem byl muž ročník 1960. Tabulka nabízí pohled na souhrnnou částku ročního pojištění, u havarijního srovnáváme vždy variantu s fixní spoluúčastí pět tisíc korun. Některé pojišťovny nabídly také variantu s pětiprocentní spoluúčastí, minimálně však pět tisíc korun. Ta byla zpravidla o něco málo levnější.
Komplexní pojištění pro Prahu
Karoq
Tiggo 7
Jaecoo 7
MG ZS
Generali Česká
9799 Kč
11 744 Kč
11 977 Kč
10 064 Kč
Allianz
15 727 Kč
—
18 763 Kč
17 206 Kč
ČPP
16 453 Kč
—
18 400 Kč
14 331 Kč
ČSOB
14 755 Kč
—
15 263 Kč
10 725 Kč
Direct
13 611 Kč
40 871 Kč
29 198 Kč
11 855 Kč
Kooperativa
18 811 Kč
27 496 Kč
29 519 Kč
21 006 Kč
Uniqa
16 168 Kč
15 860 Kč
17 142 Kč
22 639 Kč
Pillow
13 896 Kč
—
19 128 Kč
13 476 Kč
Jak vyplývá z tabulky, u všech čtyř modelů má nejdostupnější nabídku Generali Česká pojišťovna. Nepřekvapí nejspíše, že nejlevněji jde pojistit Škodu Karoq, nejdražší jsou naopak Chery a Jaecoo. MG na tom není cenově o tolik hůře než škodovka: je evidentní, že se značka působící v Česku od roku 2022 už stačila etablovat a existuje o ní dostatek relevantních dat. Paradoxně některé pojišťovny dnes nabízejí nižší pojistku na MG než na Škodu.
Naopak u Chery, které je v Česku teprve od loňského podzimu, některé pojišťovny ani kalkulaci nenabídly. Třeba u Directu je kvůli havarijní pojistce trojnásobná oproti Karoqu. Uniqa ale pro změnu na Chery nabídla nižší pojistku než na Škodu a naopak nejvyšší na MG.
Dodejme, že Slavia pojišťovna nabídla pojištění na MG a Škodu, na Jaecoo a Chery nikoliv, Hasičská vzájemná pojišťovna by pro změnu pojistila Chery a Škodu, zbytek nikoliv. A Pojišťovna VZP by pojistila pouze Škodu Karoq, po Generali České pojišťovně ale za druhou nejnižší částku.
Všechny kalkulace jsou platné ke konci června, limity plnění jsou většinou 100 milionů na zdraví a 100 milionů na majetek. Výjimkou je Pillow, kde je v obou případech 150 milionů, a ČPP, kde je dokonce 200 milionů.
Pro zajímavost si redakce nechala spočítat cenu komplexního pojištění v případě, že by auto nebylo přihlášené v Praze, ale v menším městě – v tomto případě jde o Opavu. Nepřekvapí, že pojištění by vycházelo většinou o pár tisícovek levněji než v Praze.
Komplexní pojištění pro Opavu
Karoq
Tiggo 7
Jaecoo 7
MG ZS
Generali Česká
8151 Kč
9702 Kč
9891 Kč
8329 Kč
Allianz
12 748 Kč
—
15 637 Kč
14 703 Kč
ČPP
15 348 Kč
—
17 246 Kč
13 487 Kč
ČSOB
14 032 Kč
—
14 306 Kč
9730 Kč
Direct
12 167 Kč
35 255 Kč
26 085 Kč
10 509 Kč
Kooperativa
14 849 Kč
21 863 Kč
23 497 Kč
16 500 Kč
Uniqa
13 280 Kč
12 976 Kč
14 046 Kč
18 263 Kč
Pillow
10 260 Kč
—
14 280 Kč
10 236 Kč
Jak je nakonec z obou tabulek patrné, situace ve Velké Británii není ohledně pojištění čínských aut ojedinělá. Nové značky jako Jaecoo nebo Chery mají vyšší pojistky než zavedené značky typu Škoda, nicméně na příkladu MG je patrné, že taková situace nemusí trvat věčně. Za pár let tak možná pojistky čínských aut bez rozdílu spadnou na úroveň zavedených konkurentů. Zatím tomu tak ale ne vždy je.
Zachrání Stuart vesmír? Spin-off Teorie velkého třesku nabídne ty nejdivočejší nápady
Nešikovný obchodník s komiksy se pokusí spasit svět v bláznivém sci-fi dobrodružství. Nový spin-off seriálového hitu slibuje multivesmír, staré známé tváře i výživnou dávku absurdního humoru. Seriál Jak Stuart nezachránil vesmír bude mít premiéru na HBO 23. července.
Komentář: Podporujeme klinické „montovny“ pro farmaceutické firmy, nebo skutečnou pomoc pacientům?
Připouštím, že téma klinických studií na první pohled nepůsobí příliš atraktivně. Přesto si myslím, že na něm lze ukázat obecnější problém toho, jak dnes stát komunikuje své priority. A možná i to, co za své priority vlastně považuje.
Ruské problémy s palivy rostou. Ve frontách na benzín už i umírají lidé
Palivová krize v Rusku se dál prohlubuje. Zatímco Kreml řeší výpadky rafinerií po ukrajinských útocích a rostoucí nedostatek pohonných hmot v regionech, ve frontách u čerpacích stanic už zemřeli nejméně dva lidé
„Obrovská porce nenávisti.“ S ministrem Klempířem o tom, proč ho mnozí začali nenávidět
Oto Klempíř zažívá takový propad oblíbenosti u lidí jako možná žádný jiný člověk v Česku. Jako člen populární kapely J.A.R. slýchal řadu let potlesk a pochvaly. Jakmile ale před rokem vstoupil do politiky na kandidátce Motoristů a následně byl jmenován ministrem kultury, pro část společnosti se stal vyvrhelem. Aktuálně.cz zajímalo, jak to vnímá a zda uznává, že na tom má svůj podíl.