Spalovací motory ještě nemají vyhráno. O změny zákazu se bude bojovat

Jedno z nejdůležitějších evropských hlasování pro automobilový průmysl se blíží. Už v prosinci by mělo být jasno o podobě emisních pravidel od roku 2035. A jakkoliv panuje široká shoda, že úplný zákaz spalovacích motorů už není na stole, jak konkrétně budou pravidla vypadat, ještě jasné není. Některé členské státy totiž úplně nesouhlasí s francouzsko-německým návrhem.
Že spalovací motory v roce 2035 úplně neskončí, je víceméně jasné už od loňského prosince. Už téměř rok se ale v zákulisí pracuje na tom, o kolik konkrétně se emise CO2 oproti roku 2021 sníží.
S prvním návrhem přišla Francie spolu s Německem jakožto největší a nejvlivnější státy Evropské unie. Podle nich by se emise měly snížit o 90 procent, zbylých deset by ale automobilky navzdory původním plánům z loňského roku nemusely nijak kompenzovat.
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí ENVI pro změnu v minulém týdnu schválil návrh, podle něhož by výrobci museli snížit v roce 2035 emise CO2 o 87,5 procenta s tím, že 7,5 procenta by museli kompenzovat prostřednictvím nízkouhlíkové oceli vyrobené v EU. Zbylých pět procent by pak kompenzaci nepodléhalo.
Podle agentury Reuters, odvolávající se také na Bloomberg, ale teď Irsko, které do konce roku předsedá Radě EU, přišlo s vlastním nápadem. Ten má navíc údajně podporu i dalších členských států. Francouzsko-německý se totiž nelíbí právě kvůli tomu, že nepočítá s žádnou kompenzací.
Irský návrh souhlasí se snížením o 90 procent, nicméně chce, aby automobilky zbývajících deset procent musely kompenzovat použitím nízkouhlíkových paliv, oceli a hliníku.
Důvodem prý je strach z čínské konkurence a ještě větší otevření dveří v případě, že by se pravidla rozvolnila až moc. Přísnější pravidla mají ještě urychlit přechod na elektromobily a tím přispět k zastavení čínské konkurence. Reuters upozorňuje, že jen v říjnu měly čínské automobilky podíl na evropských prodejích 14,5 procenta. Navíc zdaleka nejde jen o elektromobily, ale také plug-in hybridy či čistě benzinové modely.
Na boj proti čínské konkurenci a obraně evropského autoprůmyslu myslí i původní francouzsko-německý návrh prostřednictvím pravidel „vyrobeno v EU“. Ten určuje, jaký podíl auta má být vyroben a vyvinut v Evropě. Trhlinou nicméně je, že čínské automobilky ve velkém skupují nebo staví své výrobní závody na evropské půdě a pravidlům by tak zřejmě brzy vyhověly.
Nápad Francie a Německa na snížení emisí mimo jiné podporují i velké evropské automobilky v čele s Volkswagenem, Stellantisem a Renaultem.
V prohlášení citovaném Reuters nicméně mluvčí za irské předsednictví diplomaticky uvedl, že cílem je dosáhnout shody na CO2 předpisech pro osobní a lehká užitková vozidla. Na kompromisu se pracuje se všemi členskými státy.
Ve hře by momentálně měly být všechny návrhy, o nichž se bude jednat. Už zítra 11. listopadu se mají zástupci vlád jednotlivých členských států na půdě EU sejít a o emisních plánech jednat. Hlasovat o konečné podobě návrhu se má ještě před koncem letošního roku.
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