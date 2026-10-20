„Pro Evropu to je katastrofa.“ Experti se hádají o zákaz spalovacích motorů, vzniká nový konflikt

O osudu spalovacích motorů se zdá být od minulého týdne jasno. Představitelé Německa a Francie se dohodli na kompromisu, který má pomoci zachránit nejdůležitější odvětví evropského průmyslu. Ne všichni jsou ale nadšení. Někdo označuje dohodu za historickou chybu, jiný v ní vidí ohrožení desetitisíců pracovních míst.
„Konec spalovacích motorů je nyní minulostí,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz o dohodě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Připomeňme, že limit emisí CO2 by se měl v roce 2035 nakonec oproti roku 2021 snížit o 90 procent, zbylých 10 procent ale nebudou automobilky muset jakkoliv kompenzovat. Mohou tedy nadále vyrábět, vedle elektromobilů, část aut se spalovacími motory.
Spolu s tím obě země odsouhlasily pravidla plánu „vyrobeno v EU“. Podle něj by od roku 2028 měly nárok na státní pobídky či veřejné zakázky jen auta, u nichž bude minimálně 70 procent jejich hodnoty získáno z Evropské unie a Velké Británie, která by měla být do plánu zahrnuta jako důvěryhodný partner. Znamená to výrobu, vývoj nebo jednotlivé komponenty od evropských dodavatelů.
Neplatí to však pro baterie u elektromobilů. Tam by pravidla o zemi původu měla být na počátku výrazně mírnější a až postupně by měl podíl akumulátorů s evropskými komponenty narůstat. Je to i proto, že produkce vlastních baterek zatím v Evropě stagnuje. A právě i to se nelíbí německé odnoži největší evropské skupiny věnující se dopravě a životnímu prostředí Transport & Environment (T&E).
„Tato dohoda je katastrofa pro Evropu jako průmyslovou lokalitu, pro naše klima i zákazníky. Zatímco motoristé musí čelit rekordně vysokým cenám paliv, tato dohoda jen prodlouží naši závislost na ropě a sníží nabídku levných elektromobilů,“ postěžovala si Susanne Goetzová z T&E. Skupině se nelíbí ani to, že by elektroauta s čínskou baterkou dostala nálepku „vyrobeno v EU“, a vyzvala zástupce Evropského parlamentu, aby tento plán odmítli.
Automobilky jsou k dohodě mnohem vstřícnější. Stellantis nebo Volkswagen dohodu vítají, mluví o „rozumné flexibilitě“ v otázce emisí a především jasných pravidlech, podle nichž se budou moci řídit. Toyota pro změnu uvítala zařazení Velké Británie mezi partnery EU a doufá, že se seznam bude dále rozšiřovat třeba o Turecko nebo Japonsko.
„Pokud by nebyly žádné limity na dovoz z Číny, nemohli bychom se jim v nákladové složce vyrovnat,“ řekl Reuters k dohodě šéf Renaultu Francois Provost.
Evropské sdružení automobilových výrobců ACEA snahu obou zemí sice uvítalo, nicméně přišlo s řadou výhrad a nedostatků, které by měly být minimálně vyjasněné. Využít by se podle sdružení měl plný potenciál kompenzace emisí CO2 nízkouhlíkovými materiály, chybí také jasnější plán pro elektrifikaci lehkých užitkových vozů i těžké nákladní dopravy.
Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA dohodu také vítá, problém však vidí v plánu „vyrobeno v EU“. Minimálních 70 procent hodnoty jeho zástupcům nepřijde dostatečných. Pět procent z toho si totiž mohou výrobci zahrnout do nákladů čili efektivně „jen“ 65 procent hodnoty musí být ze zemí EU. „Každý procentní bod, o nějž se hodnota sníží, ohrožuje v EU až 15 tisíc kvalifikovaných pracovních míst, dohromady pak hrozí ztráta až 150 tisíc pracovních míst ve prospěch jiných regionů,“ píše CLEPA.
Německý oborový magazín Automobilwoche k tomu dodává, že právě mezi výrobci aut a dodavateli dílů tak vzniká nový konflikt. První skupina chce do pravidel zahrnout co nejširší okruh zemí, protože spousta z nich vyrábí v Turecku či Maroku, ta druhá chce naopak zahrnout do pravidel co nejužší okruh zemí. Zřejmě i kvůli strachu ze ztráty pracovních míst vůči levnějším destinacím.
Je zřejmé, že aby francouzsko-německá dohoda prošla Evropským parlamentem a Radou EU, bude potřebovat ještě několik kompromisů a upřesnění. Mluvila o tom vedle zástupců ACEA i prezidentka německého Sdružení automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová. Na druhou stranu ale dohoda podle ní vysílá jasný signál, že udržení konkurenceschopnosti i pracovních míst, respektive cesta ke klimatické neutralitě, musí být dílem společného rozhodnutí.
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