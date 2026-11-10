Příliš drahé kilometry. Co dělat, když přešvihneme limit u auta na leasing

Podle inzerátů by se mohlo zdát, že vzít si auto na „operák“ je jedno z nejmoudřejších rozhodnutí v životě. Za pár tisíc korun jezdíte a o nic se nestaráte, lákají automobilky. Jenže realita bývá o něco složitější, například nelze jednoduše ignorovat dohodnutý kilometrový nájezd. Protože pak se vrácení auta leasingové společnosti zbytečně prodraží.
Nejvýhodnější nabídky operativního leasingu zpravidla bývají ty, u kterých je limit nastaven na 10 tisíc kilometrů za rok. Když pak po třech letech auto vracíte, nemělo by mít na tachometru větší číslo, než je trojka a čtyři nuly.
To znamená, že v průměru můžete ujet nějakých 27 kilometrů denně. Na pravidelné dojíždění do práce a k tomu sem tam nákupy to tedy asi stačit nebude. A kde je teprve dovolená v zahraničí, na které kilometry přibývají po tisících.
Leasingovka ale není zaopatřovací ústav – smlouvy zabíhají do podrobností a ne náhodou vypadají jako klasický bankovní úvěr. Každá možnost, která během pronájmu auta může nastat, má v ceníku „příplatků“ svou kolonku.
Tak například za ztrátu papírové servisní knížky si největší poskytovatel operativního leasingu v ČR, společnost Arval, účtuje 2420 korun. Nebo pokud se s autem včas nedostavíte na předepsanou servisní prohlídku, bude vás to stát 1210 korun za každých 1000 kilometrů nad termín stanovený výrobcem vozu.
Některé pokuty se ale vypočítávají individuálně a odvíjejí se od hodnoty samotného auta. To platí i o těch, které se vztahují k většímu než dohodnutému množství najetých kilometrů.
Třeba u Arvalu má vzorec pro stanovení ceny nadměrných kilometrů tři řádky a každý zákazník má vypočtenou částku uvedenou ve své smlouvě.
Leasingovka se ale snaží nadměrným kilometrům předejít. „Když zjistíme odchylku 10 až 15 procent od sjednaného nájezdu, klienta kontaktujeme s rekalkulací,“ říká tisková mluvčí Arvalu Renáta Michlová.
„V průběhu leasingu by zákazník obdržel rekalkulaci celkového nájezdu a po jeho odsouhlasení bychom upravili výši měsíční splátky spolu s novým nájezdem tak, aby nedošlo velkému doplatku na konci leasingové smlouvy“, dodává.
Kromě toho existuje u Arvalu tolerance 3000 kilometrů, do které si společnost nadměrné kilometry neúčtuje. Když už ale k překročení nad limit dojde, stojí každý kilometr od 2 do 4 korun.
Další velká leasingovka, Volkswagen Financial Services, dává nadlimitní nájezd bez sankcí do 5000 kilometrů. Pokud ale ani tato tolerance nestačí, zaplatí zákazník za každý kilometr 3 až 5 korun podle ceny konkrétního auta.
„Pokud klient během leasingu zjistí, že jezdí výrazně více, nebo naopak méně, než původně předpokládal, může požádat o přepočet smlouvy a úpravu sjednaného nájezdu. Podle nových podmínek se upraví také měsíční splátka,“ říká Kateřina Picková z VWFS. Včasná úprava smlouvy podle Pickové umožňuje lépe plánovat náklady a předejít vyššímu doplatku při vrácení auta.
Také Jan Jakl, zastupující leasingový program Toyoty Kinto One, míní, že kilometry navíc by měl nájemce auta řešit včas. „Není problém se domluvit na rekalkulaci smlouvy a odpovídající úpravě splátky. Určitě je to výhodnější než hradit případné sankce za kilometry nad limit,“ upozorňuje.
U Kinto One se za každý kilometr navíc platí nejméně 3,50 Kč, u vozů vyšších kategorií i více. Nad rámec smlouvy může nájemce najet 3000 kilometrů, aniž by ho za to leasingovka penalizovala.
Fakt, že leasingové společnosti vyžadují peníze za kilometry nad rámec smlouvy, je pochopitelný. Auto je při vrácení více opotřebované a jeho zůstatková hodnota je nižší, než s jakou kalkulovaly původní propočty. Nezřídka je nutné pronajatému autu poskytnout i další neplánovanou servisní prohlídku, která stojí leasingovku další peníze.
Pro nájemce auta však platí, že vyšší než předpokládaný nájezd má ve vlastním zájmu řešit ještě před tím, než k němu dojde. Všechny redakcí oslovené leasingové společnosti se shodují, že takový postup je vždy levnější.
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