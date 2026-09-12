Přerušovaná čára ho nezachránila. Řidič předjížděl kamion, dostal pokutu

Přerušovaná čára není hned povolenka k předjíždění. Policie zveřejnila video, které ukazuje řidiče, jenž minulý týden na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem čekal na příležitost, až konečně bude moct předjet kamion. Sice si počkal na přerušovanou čáru, jenže proti němu jela škodovka. Ta musela vybočit až na krajnici, aby se srážce vyhnula.
Mnoho řidičů si stále myslí, že přerušovaná čára automaticky znamená „tady předjíždět mohu“. Zákon to ale nevidí takhle jednoduše – přerušovaná čára jen říká, že předjíždění není vodorovným značením zakázané.
Neruší to ale základní podmínku § 17 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: předjíždět smíte jen tehdy, máte-li před sebou dostatečný rozhled a manévr neohrozí ani neomezí protijedoucí vozidla.
Přesně tuhle podmínku nesplnil řidič červeného auta, který se minulý čtvrtek odpoledne rozhodl předjet kamion na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem. Proti němu už se blížila škodovka, jejíž řidič musel prudce vyjet až na krajnici, aby zabránil čelnímu střetu.
A který měl tu smůlu, že celou dobu za ním jel policejní vůz, který manévr natočil na kameru.
Podle bodového systému patří ohrožení protijedoucího řidiče při předjíždění mezi nejpřísněji trestané přestupky – hodnotí se šesti body. Pokuta na místě se pohybuje v mezi 4500 až 5500 korun, ve správním řízení může dosáhnout až 25 000 Kč, a pokud by při takovém manévru došlo k nehodě, horní hranice pokuty se zdvojnásobuje.
Ke dvěma šestibodovým přestupkům během tří let navíc platí pravidlo „dvakrát a dost“ – řidičský průkaz propadá bez ohledu na celkový počet bodů.