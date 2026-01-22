Praha schválila regulaci emisí pro taxi, návrh prosadit jen elektromobily neprošel

V Praze budou od srpna příštího roku moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d. Tu s jistotou plní pouze auta uvedená do provozu od 1. ledna 2021. Příslušnou vyhlášku dnes schválili zastupitelé hlavního města.
Zastupitelé však současně odmítli druhou část původního návrhu, podle které by od roku 2030 mohly taxislužby využívat jen elektromobily nebo vozy na vodíkový pohon. Nepodpořily to kluby Spolu a ANO a opatření tedy v platnost nevstoupí.
Důvodem regulace je výrazný nárůst vozidel taxislužeb z posledních let, kterých bylo v roce 2024 v metropoli registrováno 16 290, zatímco ještě v roce 2017 to byly pouhé dva tisíce. Zvýšilo se i jejich průměrné stáří. Nyní mají přes deset let, zatímco v roce 2017 to byly čtyři roky.
Podle primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) to vede k vyšším emisím, a to i s ohledem na fakt, že vozy taxi najezdí denně mnohonásobně více kilometrů než běžné osobní automobily. Od roku 2030 navíc budou pro znečišťující látky platit poloviční limity než dosud, uvádí schválený materiál.
Strany v zastupitelstvu se shodly na regulaci emisní normy spalovacích motorů vozů od srpna příštího roku, většina jich však odmítla záměr povolit provoz taxi od roku 2030 jen úplně bezemisním automobilům. Hlasovali i o tom, že by omezení platilo až od roku 2031 a 2032, ani to však většinu hlasů nezískalo.
Omezení jen na elektromobily odmítlo opoziční ANO i koaliční Spolu. "Jsem si skoro jist, že není možné, abychom v roce 2030 měli k dispozici nabíjecí infrastrukturu, která by umožnila zavést takovéto nařízení," uvedl předseda dopravního výboru zastupitelstva Martin Sedeke (ODS). Podobně se vyjádřili i zástupci ANO. Zastupitelé také schválili, že magistrát nechá zpracovat analýzu a koncepci rozšiřování dobíjecí infrastruktury.
Na jednání vystoupili také zástupci taxikářů, kteří uvedli, že omezení jen na elektromobily by pro ně bylo likvidační a vyhovuje podle nich především velkým firmám, jako je Uber nebo Bolt. "Mnoho z nás nedávno investovalo do nových vozidel," uvedl například taxikář Lukáš Kurdějovský. Dodal, že v jiných evropských městech se podobné omezení týkalo jen nově registrovaných vozů, některá navíc na nákup elektromobilů řidičům taxi poskytují dotace.
Beránek opatření obhajoval s tím, že městu nejde o likvidaci živnostníků, ale zajištění veřejného zdraví a taxikáři by o pravidlech věděli čtyři roky dopředu. "Pokud chceme dosáhnout do roku 2030 vyčištění vzduchu, tak nemáme jinou možnost než přistoupit k regulacím těch odvětví, pokud používají vozidla, která produkují nadměrné množství částic," uvedl. Dodal, že návrh s oběma fázemi regulace na jednání městské rady podpořili i členové Spolu.
