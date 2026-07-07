Pozor na regulované ceny benzinu a nafty v Chorvatsku: Neplatí vždy a hlavně ne všude

Podobně jako ta česká, i chorvatská vláda reguluje ceny pohonných hmot. Jak se ale redaktoři Aktuálně.cz přesvědčili přímo na místě, někde se můžete setkat i s cenami podstatně vyššími.
Dvakrát do měsíce vyhlašuje chorvatská vláda maximální ceny benzinu a nafty. Ty současné platí do 13. července a pro obě paliva jde o 1,54 eur (37,27 Kč). To je v případě benzinu méně, než činí současné maximum v Česku, které je 41,10 Kč. U nafty je pak maximální cena v Česku prakticky stejná jako v Chorvatsku, 37,16 Kč.
Jenže na rozdíl od české regulace, kde platí cenový strop bez ohledu na umístění čerpací stanice, v Chorvatsku stát nemluví do cen PHM na dálnicích. Za státem diktovaných podmínek tak motoristé natankují jen mimo čtyřproudé komunikace, a nutno říci, že i tam se pumpaři ve vzácné shodě drží maxima možného. Na dálnicích jsou pak ceny ještě podstatně vyšší.
Například na dálnici A7 u Rijeky prodávali o víkendu benzin za 1,65 a naftu za 1,70 eur. U benzinu pak byla na totemu poznámka, že jde o aditivované palivo Q Max, zatímco nafta byl standardní „Eurodiesel“. Pokud by u této pumpy chtěl motorista tankovat aditivovanou naftu, zaplatil by za ni 2,04 eur, tedy 49,36 Kč. Na tomto místě je dobré poznamenat, že státní regulace se v Chorvatsku nevztahuje ani na dodatečně aditivovaná paliva, na která si mohou pumpaři říci libovolnou cenu i mimo rychlostní komunikace. A stejně jako v tomto konkrétním případě, také u jiných pump se lze setkat s s tím, že jiný než neaditivovaný benzin ani neprodávají.
Do Chorvatska Češi zpravidla směřují přes Rakousko a Slovinsko. A zatímco ještě nedávno platilo, že v Rakousku jsou ceny PHM podstatně vyšší než v okolních zemích, v současnosti už rozdíl není tak výrazný. Benzin se dá mimo dálnice běžně načepovat za 1,70 eur (41,14 Kč), nafta je s cenou kolem 1,76 (42,59 Kč) o něco dražší.
Pokud jde o Slovinsko, benzin zde stojí o jeden až tři eurocenty méně než v Chorvatsku: Na nejlevnější, za 1,51 eur / litr (36,71 Kč) jsme narazili u samoobslužné čerpačky sítě INA. Jednalo se vůbec o nejnižší cenu benzinu, kterou jsme po cestě k Jadranu potkali. A to i včetně pověstně levné české sítě Tank ONO, kde tou dobou stál benzin 37,50 Kč. Naopak nafta je ve Slovinsku zhruba o korunu dražší než v Chorvatsku.
Jak si tedy při cestě nejlépe rozvrhnout tankování auta? Pokud máte diesel, načerpejte plnou ještě v Česku - na tak nízké ceny, jaké zde nabízejí některé pumpy mimo dálnice, nikde jinde nenarazíte. U benzinu je ale situace jiná, levněji nebo za stejné peníze jako v Česku natankujete ve Slovinsku i Chorvatsku. Jen je v obou případech nutné vyhnout se dálnicím, kde jsou ceny podstatně vyšší. Tankovat se naopak nevyplatí v Rakousku, a to ani mimo dálnice.
Ceny PHM na cestě do Chorvatska zmapovala redakce také začátkem května. Od té doby klesla cena benzinu na většině pump zhruba o tři koruny za litr, u nafty pak ještě výrazně více. Největší cenový pohyb směrem dolů jsme během dvou měsíců zaznamenali u nafty v Česku: Zatímco při první cestě chtěl řetězec Tank ONO za diesel 40,90 Kč/litr, nyní cena spadla na příjemnějších 33,50. Přesvědčit se o tom můžete ve fotogalerii.
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