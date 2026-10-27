Pozor na prodejce známek, tváří se jako dopravní autorita. O nezávislost jim přitom nejde

KOMENTÁŘ: Do redakcí dorazila zpráva o „Indexu evropských dálničních odpočívek“. Nabízí žebříček zemí, nejhorší benzinku i experta, který výsledky komentuje. Na první pohled solidní studie. Jenže jejím autorem je prodejce dálničních známek, který si účtuje nehorázný příplatek, a hlavním zdrojem dat hvězdičky z Google Maps. Takto se dnes vyrábí PR, které vypadá jako nezávislá analýza.
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V redakční poště nám dnes přistála tisková zpráva o „Indexu evropských dálničních odpočívek“. Má všechno, co taková tiskovka potřebuje, a dokáže novináře na první pohled zaujmout. Žebříček, hezké číslo (Česko je deváté z 23 zemí), zmiňuje nejhorší pumpu i ředitele, který ochotně komentuje výsledky.
Chybí jedna podstatná informace, kterou by měl čtenář znát hned na začátku. Autorem není žádná relevantní a nezávislá dopravní instituce, je to prodejce dálničních známek, v tomto případě Czechvignette.
Ano, jsou to ty firmy, před kterými ministerstvo dopravy a především Česká obchodní inspekce už měsíce varuje, protože si za přeprodej oficiální „dálničky“ účtují nekřesťanské příplatky a na Googlu se díky reklamám řadí před oficiální instituci, která má adresu končící na gov.cz.
Podkladem tohoto „odborníka“ nejsou měření ani průzkum mezi řidiči, ale hvězdičky z Google Map. Ty vypovídají především o tom, kdo se rozhodl napsat recenzi. Kdo má chuť recenze psát? Většinou někdo po mimořádně dobré nebo špatné zkušenosti, takže nejde o reprezentativní vzorek.
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Minimální rozdíl mezi Českem s hodnocením 4,14 a Polskem s 4,30 proto nelze ani vydávat za důkaz rozdílné kvality dálničních odpočívek.
Nejlépe hodnocená česká odpočívka Krsice je otevřená od prosince 2024. Má 246 parkovacích stání, hřiště a nabíječky. Hodnotilo ji 164 lidí. Že v takovém žebříčku uspěje nová odpočívka, není žádný velký objev. Spíš očekávatelný důsledek toho, že nabízí moderní zázemí a zatím si nestihla nastřádat tolik negativních zkušeností jako starší místa.
Nejhorší Kocourovec je soukromá stanice, která je v noci zavřená, má jen mobilní toalety a placené parkování. V tiskové zprávě z toho ale zůstala především nálepka „nejhorší“. A tvrzení této „společnosti“, že osm z deseti nejhůře hodnocených stanic patří Shellu, samo o sobě neříká téměř nic, protože neuvádí poměr zastoupení jednotlivých značek pump na dálnicích.
Co je ale nejvíc varující, je právě fakt, kdo tuto studii do redakcí posílá. Czechvignette se tu tváří jako zavedená instituce a „přední autorita v oblasti silniční dopravy“. To má čtenáři i novinářům signalizovat důvěryhodnost. Opravdu bude zajímavé sledovat, které redakce si takovou zprávu nepokrytě převezmou a budou tím takovým „odborníčkům“ dodávat kredibilitu.
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Obchodní zájem je přitom do očí bijící. Česká obchodní inspekce neustále doporučuje nakupovat dálniční známky přes oficiální e-shop edalnice.gov.cz, kde se neplatí nic navíc. Zároveň upozornila na weby, které si za zprostředkování nákupu účtují poplatek. Czechvignette patří do kategorie zprostředkovatelů, před kterými instituce varuje.
Podle webu firmy vychází roční známka na 3050 korun, zatímco oficiální cena je 2570 korun. Rozdíl činí 480 korun. Firma sice připouští, že zákazník může nakoupit přímo na oficiálním webu, ale kdo na její stránku přijde s dojmem, že jde o oficiální registraci, to nemusí vědět.
Je proto smutné, že bohužel některé redakce v úmyslu publikovat články se zajímavě se tvářícími daty dávají prostor zrovna takovým, jako je Czechvignette.
Každý takový článek pak firmě pomáhá budovat dohledatelnost a důvěryhodnost, na kterou může navázat další tiskovou zprávou.
Schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků v prvním čtení po divokém nočním jednání ve sněmovně vyvolalo vlnu protestů. Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že nejde o spontánní odpor občanů, ale o práci organizovaných aktivistů. Varoval před vyvoláváním společenského konfliktu a mluvil dokonce o občanské válce.
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Pozor na prodejce známek, tváří se jako dopravní autorita. O nezávislost jim přitom nejde
KOMENTÁŘ: Do redakcí dorazila zpráva o „Indexu evropských dálničních odpočívek“. Nabízí žebříček zemí, nejhorší benzinku i experta, který výsledky komentuje. Na první pohled solidní studie. Jenže jejím autorem je prodejce dálničních známek, který si účtuje nehorázný příplatek, a hlavním zdrojem dat hvězdičky z Google Maps. Takto se dnes vyrábí PR, které vypadá jako nezávislá analýza.
V redakční poště nám dnes přistála tisková zpráva o „Indexu evropských dálničních odpočívek“. Má všechno, co taková tiskovka potřebuje, a dokáže novináře na první pohled zaujmout. Žebříček, hezké číslo (Česko je deváté z 23 zemí), zmiňuje nejhorší pumpu i ředitele, který ochotně komentuje výsledky.
Chybí jedna podstatná informace, kterou by měl čtenář znát hned na začátku. Autorem není žádná relevantní a nezávislá dopravní instituce, je to prodejce dálničních známek, v tomto případě Czechvignette.
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Ano, jsou to ty firmy, před kterými ministerstvo dopravy a především Česká obchodní inspekce už měsíce varuje, protože si za přeprodej oficiální „dálničky“ účtují nekřesťanské příplatky a na Googlu se díky reklamám řadí před oficiální instituci, která má adresu končící na gov.cz.
Podkladem tohoto „odborníka“ nejsou měření ani průzkum mezi řidiči, ale hvězdičky z Google Map. Ty vypovídají především o tom, kdo se rozhodl napsat recenzi. Kdo má chuť recenze psát? Většinou někdo po mimořádně dobré nebo špatné zkušenosti, takže nejde o reprezentativní vzorek.
Minimální rozdíl mezi Českem s hodnocením 4,14 a Polskem s 4,30 proto nelze ani vydávat za důkaz rozdílné kvality dálničních odpočívek.
Nejlépe hodnocená česká odpočívka Krsice je otevřená od prosince 2024. Má 246 parkovacích stání, hřiště a nabíječky. Hodnotilo ji 164 lidí. Že v takovém žebříčku uspěje nová odpočívka, není žádný velký objev. Spíš očekávatelný důsledek toho, že nabízí moderní zázemí a zatím si nestihla nastřádat tolik negativních zkušeností jako starší místa.
Levnější paliva na dálnicích. Tank ONO staví nové pumpy a překvapuje cenovou politikou
Nejhorší Kocourovec je soukromá stanice, která je v noci zavřená, má jen mobilní toalety a placené parkování. V tiskové zprávě z toho ale zůstala především nálepka „nejhorší“. A tvrzení této „společnosti“, že osm z deseti nejhůře hodnocených stanic patří Shellu, samo o sobě neříká téměř nic, protože neuvádí poměr zastoupení jednotlivých značek pump na dálnicích.
Co je ale nejvíc varující, je právě fakt, kdo tuto studii do redakcí posílá. Czechvignette se tu tváří jako zavedená instituce a „přední autorita v oblasti silniční dopravy“. To má čtenáři i novinářům signalizovat důvěryhodnost. Opravdu bude zajímavé sledovat, které redakce si takovou zprávu nepokrytě převezmou a budou tím takovým „odborníčkům“ dodávat kredibilitu.
Obchodní zájem je přitom do očí bijící. Česká obchodní inspekce neustále doporučuje nakupovat dálniční známky přes oficiální e-shop edalnice.gov.cz, kde se neplatí nic navíc. Zároveň upozornila na weby, které si za zprostředkování nákupu účtují poplatek. Czechvignette patří do kategorie zprostředkovatelů, před kterými instituce varuje.
„Pruhy jako polární záře.“ Sotva čínská auta vyjedou z prodejny, už mají problémy
Podle webu firmy vychází roční známka na 3050 korun, zatímco oficiální cena je 2570 korun. Rozdíl činí 480 korun. Firma sice připouští, že zákazník může nakoupit přímo na oficiálním webu, ale kdo na její stránku přijde s dojmem, že jde o oficiální registraci, to nemusí vědět.
Je proto smutné, že bohužel některé redakce v úmyslu publikovat články se zajímavě se tvářícími daty dávají prostor zrovna takovým, jako je Czechvignette.
Každý takový článek pak firmě pomáhá budovat dohledatelnost a důvěryhodnost, na kterou může navázat další tiskovou zprávou.
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