Pozdrav z radaru po pěti letech. Italové chtějí radikálně prodloužit vymáhání pokut

Letošní dovolená v Itálii byla pro mnohé české řidiče poslední se starými dopravními předpisy. Letos na podzim se chystá rozsáhlá novela zákona, která počítá třeba s progresivními pokutami za rychlost. Je to ale jen jedna z mnoha změn, a některé z nich se dokonce ani nedotknou řidičů. V plánu byly i tvrdé restrikce pro řidiče starší 85 let, to si ale ministerstvo dopravy rozmyslelo.
Už příští týden by mělo italské ministerstvo dopravy vydat přesné znění nového silničního zákona, tamní média ale prakticky měsíc nepřetržitě přinášejí nové a nové informace o tom, co všechno řidiče čeká.
Výrazně se má nový silniční zákon dotknout i věci, na niž Aktuálně.cz upozorňovalo už před několika týdny: Především v Neapoli se množí auta s cizími (většinou polskými) registračními značkami. Může za to drahé pojištění, Neapol patří k italským regionům s nejvyššími sazbami povinného ručení.
Majitelé aut to tak obcházejí pomocí polských agentur. Funguje to následovně: Řidič odhlásí své auto z italského registru, prodá ho agentuře, která jej na značky přihlásí v Polsku. Agentura se tak oficiálně stává vlastníkem vozidla a obratem jej dlouhodobě pronajme bývalému majiteli. Poplatek agentuře bývá většinou násobně levnější než italské povinné ručení. Celé to ale vede k problémům s pojistkami a případným plněním.
Nově by proto měla být zavedena povinnost mít auto i se zahraniční registrační značkou pojištěné buď přímo u italské pojišťovny, nebo pojišťovny s povolením fungovat v Itálii. Trik s polskou kanceláří a pojistkou, která navíc neobsahuje pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám v Polsku ani Itálii, by tak měl skončit.
Navíc má existovat databáze aut s cizí registrační značkou, kam bude povinnost se zaregistrovat v případě pobytu v Itálii delšího než tři měsíce. Pak bude následovat povinnost zřídit si zmíněné pojištění. Jinými slovy, Italové chtějí podvody s pojistkami potírat zvýšeným dohledem a evidencí.
Kromě toho by mělo končit i něco, čemu italská media říkají „evropská propustka“. To znamená velmi snadný únik pokutě třeba za překročení rychlosti, pokud má řidič auto se zahraniční registrační značkou. Doručení oznámení o přestupku má podle magazínu Quattroruote roční deadline, jenže ani v něm není pro italskou policii jednoduché pokutu od řidičů vymáhat. Ti v praxi pokutu často prostě ignorují.
Teď by se vymáhání přeshraničních pokut, jestliže nastal problém s jejich doručením, mělo zpřísnit. Zmíněný magazín píše, že policie bude moci pokutu vymáhat až pět let, pokud auto s cizí SPZ (neřeší se tedy majitel vozu, ale jeho registrační značka) opět přijede do Itálie. Pomoci má databáze aut se zahraničními registračními značkami, která spáchala nějaký přestupek, ale neuhradila pokutu. To má vést k lehčímu přehledu o nezaplacených pokutách. Přístup do databáze mají mít kromě policistů v omezené formě třeba i zájemci o koupi ojetiny, kteří by si tak mohli ověřit, jestli předchozí majitel nespáchal v Itálii nějaký neuhrazený přestupek.
Senioři v hledáčku
Velký rozruch vzbudila snaha výrazně ztížit řízení lidem starších 85 let. Původní plán přitom počítal s úplným zákazem jízdy po dálnicích, možností jezdit nejvýše v okruhu 100 kilometrů od domova a úplným zákazem alkoholu za volantem (tolerance je v Itálii nyní pro všechny řidiče 0,5 promile).
Reakce na nápad ale byly nejspíše rozporuplné (připomeňme, že návrh silničního zákona teď připomínkují odborníci napříč dopravním odvětvím) a ministr dopravy Matteo Salvini se rozhodl ustoupit. Na jeho vlastní žádost se tedy tento nápad v konečném návrhu zákona neobjeví, mimo jiné aby nedocházelo ke zbytečné diskriminaci žádné věkové skupiny.
Co se ale nemění, to je požadavek na důkladnější zdravotní prohlídky, které jsou už dnes poměrně přísné. Dodejme také, že zatímco až do padesáti let platí v Itálii řidičák deset let, nad osmdesát let už je nutné obnovovat jeho platnost každé dva roky; s dokladem o fyzické i mentální zdatnosti řídit. V Česku platí povinnost každé dva roky ve věku nad 70 let absolvovat lékařskou prohlídku, nikoliv ale samotná obnova řidičáku.
Jedna kontroverzní věc se tedy do zákona nedostane, jiná ale ano. A netýká se řidičů. Chodci totiž nově na přechodech, případně při chůzi po silnici, nebudou moci používat mobilní telefon. Leda by šlo o stav nouze. Podobně jako v autě jsou povolená handsfree zařízení, v případě mobilních telefonů tedy hlavně sluchátka. Za předpokladu, že jejich uživatel s nimi alespoň částečně slyší na obě uši.
Magazín Quattroruote napsal, že podle nového zákona není povinností chodce jen rozhlédnout se při přecházení, ale během přecházení se zdržet náhlých a nepředvídatelných změn směru chůze. Pokud by nešlo o nouzovou situaci. Pokuta za porušení, stejně jako mobil na přechodu, bude 75 euro (asi 1800 korun).
Především ale změna formulace zákona podle magazínu znamená, že chodec nemá vždy absolutní přednost. Pokud je totiž sražený, tak řidič neponese vinu tehdy, pokud se prokáže nemožnost jakkoliv srážce zabránit. To znamená, že se chodec zachoval nepředvídatelné či nenormálně a řidič nemohl v takovém případě jeho přítomnost zaznamenat, případně nemohl předvídat náhlou změnu v jeho chování.
A připomenout můžeme i změnu ve výběru pokut za rychlost. Její výše bude nově progresivní. Podle místa přestupku a výše překročení rychlosti dostane řidič nově pokutu za každý kilometr nad limit daný typem komunikace.
Jestliže řidič překročí na silnici, kde je omezení na 50 km/h, rychlost o 20 km/h nebo méně, dostane za každý km/h nad limit pokutu pět eur. Pokud však na té samé silnici překročí rychlost o 20 km/h a více, bude pokuta za každý km/h nad limit stát 10 eur. Odlišné to má být na dálnicích s nejvyšší povolenou rychlostí 130 km/h. Vždy by měl řidič platit 10 eur za každý km/h nad uvedený limit. K tomu je potřeba počítat i s udělováním trestných bodů nebo zákazem řízení až na 90 dnů.
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