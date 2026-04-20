Použitý motor z eBay přímo od výrobce? Automobilky prodávají díly z vyřazených aut se zárukou

Kdo potřebuje levně opravit Fiat nebo Citroën, dost možná se po vhodném dílu podívá na vrakovišti. Řešení to je sice levné, ale většinou bez záruky. Do stejného byznysu nově vstupují i automobilky. Italsko-francouzsko-americký koncern Stellantis dokonce použité náhradní díly začal nabízet na eBay.
Díly pochází z aut, které se dostanou do recyklačního střediska Sustainera, které Stellantis provozuje v Mirafiori v Turíně. Může se jednat buď o auta, která prostě řečeno dosloužila v rukou zákazníků. Rozebírají se tam ale rovněž „zánovní“ vozy z vývoje, které již není možné prodat jako ojetiny.
Většinou tak v katalogu naleznete díly z aut značek italské odnože Stellantisu: Fiat, Jeep a Alfa Romeo. Relativně hojně zastoupené jsou ale i francouzské Peugeot a Citroën a samozřejmě německý Opel.
Stellantis se chlubí tím, že díly relativně pečlivě vybírá a kromě toho, že je správně z vozidla vyjme a vyčistí, zkouší i jejich funkčnost. Pro označení se také využívá klasický kódový systém výrobce, aby servis nemusel odhadovat, jestli se jedná o vhodný komponent. Každý nabízený díl také doprovází fotogalerie dokumentující jeho skutečný stav.
V porovnání s novými díly jsou ty použité logicky levnější. Stellantis tvrdí, že až o 70 %. Kromě toho na ně ale nabízí roční záruku a při prodeji koncovým zákazníkům je možné zboží standardně do 14 dní vrátit, jak to ostatně požadují předpisy na ochranu spotřebitele.
V nabídce naleznete aktuálně zhruba 20 tisíc dílů, jedná se o součásti karoserie, mechanické komponenty, elektronické a elektrické součástky i prvky interiéru. Třeba díly výfuku včetně filtrů pevných částic v nabídce chybí. Cenové rozpětí je značné: v nabídce je startér do Fiatu Panda 1.2 za pár desítek eur i motor z plug-in hybridní Alfy Romeo Tonale za necelé 4000 eur, tedy asi 100 000 korun.
Použité díly z Mirafiori byly již dříve dostupné autoservisům napojeným na systém distribuce náhradních dílů Stellantisu a prostřednictvím specializovaného e-shopu B-parts, který prodává použité díly i z aut dalších výrobců. Nově pak mezi distribuční kanály Stellantisu patří rovněž populární eBay.
Stellantis si pro tyto účely založil účet zatím na francouzské, italské, španělské a německé verzi portálu s tím, že další země budou přibývat. Toto omezení bohužel nejde obejít tak, že byste si díl z Německa objednali do Česka. Pokud se o to pokusíte, web vás upozorní na to, že prodejce do Česka zboží neposílá.
Koho nicméně řešení zaujalo, dá se využít zmíněný e-shop B-parts, kde se ale bohužel složitěji odlišuje, že vybraný díl je přímo od Stellantisu. Dodací lhůty do Česka se v takovém případě pohybují do jednoho týdne.
Výrobce si zpřístupněním dílů z vyřazených aut plní i své závazky v rámci cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí. Použité součástky mohou ušetřit 50 procent emisí oxidu uhličitého a nevyžadují logicky žádné dodatečné suroviny.
