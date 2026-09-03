Poplatky za registraci čeká velká změna. V některých případech si motoristé pořádně připlatí

Registrace vozidel se má od července příštího roku zjednodušit, některé řidiče ale změna přijde draho. Ministerstvo dopravy chce sjednotit dosavadních dvacet sazeb do čtyř skupin. Majitelé osobních aut nezaplatí ani korunu navíc, některým motorkářům však má poplatek vyskočit z 300 až na 800 korun. V jiných případech ale poplatky zlevní.
Ministerstvo dopravy připravuje zásadní změnu správních poplatků spojených s registrací vozidel. Místo dosavadních dvaceti sazeb, které se pohybují od 50 do 800 korun, mají vzniknout jen čtyři jednotné skupiny.
Pro majitele osobních aut se nic nemění, citelně si ale připlatí lidé, kteří registrují motocykl nebo přípojné vozidlo. Redakce oslovila mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelku, aby změny podrobně vysvětlil.
Co se přesně mění
Podle aktuálně platného sazebníku platí, že registrace osobního auta nebo jiného motorového vozidla se čtyřmi a více koly stojí 800 korun. Motocykl do 50 cm³ vyjde na 300 korun, silnější motocykl (nebo motocykl s přívěsným vozíkem, tříkolka či čtyřkolka) na 500 korun. Přípojné vozidlo do 750 kg stojí 500 korun, nad 750 kg pak 700 korun. Registrace vozidla nabytého děděním a registrace elektromobilu jsou zdarma.
Sazby u registrace a přepisu vlastníka by se měly sjednotit takto:
Kategorie vozidla
Poplatek dnes
Poplatek podle novely
Změna
Motocykl do 50 cm³
300 Kč
800 Kč
zdražení
Motocykl nad 50 cm³
500 Kč
800 Kč
zdražení
Osobní a jiná vozidla se 4 a více koly
800 Kč
800 Kč
beze změny
Přípojné vozidlo (podle hmotnosti)
500 Kč / 700 Kč
800 Kč
zdražení
Třetí registrační značka na nosič kol
600 Kč
300 Kč
zlevnění
Změna údajů v registru
50 Kč
200 Kč
zdražení
Jemelka v odpovědi redakci potvrdil, že u hlavních položek týkajících se registrace vozidel má nově platit jednotná sazba: motocykl do 50 cm³ i nad 50 cm³ podraží, u osobních a jiných motorových vozidel se čtyřmi a více koly se sazba 800 korun nemění a přípojná vozidla čeká zdražení. Naopak u vydání třetí registrační značky na nosič kol nebo u výměny poškozené tabulky se má naopak platit méně.
Nejvýraznější je propočet u nejmenších motocyklů — poplatek za jejich registraci se má zvednout z 300 na 800 korun, tedy o 500 korun neboli o 166 procent.
Proč k tomu ministerstvo přistupuje
„Z 20 poplatků uděláme 4 skupiny se stejnou hodnotou: jednodušší zpracování, menší zátěž na systémy. Žadatel si sám jednoduše spočítá, za kolik to bude,“ vysvětlil Jemelka v odpovědi redakci. Podle něj dosavadní roztříštěná soustava sazeb — od 50 přes 100, 200, 300, 500, 600, 700 až po 800 korun — brání tomu, aby šlo poplatky automaticky vypočítat v online systému bez zásahu úředníka. Cílem je tedy podle mluvčího hlavně zjednodušení a příprava na plnou digitalizaci agendy.
Novela má dle Jemelky odstranit nesystémové výjimky tam, kde bude mít změna nejmenší dopad, a sjednotit strukturu poplatků kvůli automatizovanému zpracování žádostí.
Zdražení navíc podle mluvčího souvisí s tím, že se sazby dlouhodobě neměnily.
Koho se změna dotkne a koho ne
Podle vyjádření, které Jemelka poskytl redakci, jde v souhrnu o poměrně úzkou skupinu řidičů. Ministerstvo odhaduje, že navýšení pocítí jen asi 15 procent žadatelů, zatímco pro zbylých 85 procent zůstanou poplatky beze změny.
V absolutních číslech mluvčí uvedl, že motocyklů do 50 kubických centimetrů bylo loni nově registrováno zhruba 500 kusů, u větších motocyklů šlo o zhruba 40 tisíc registrací ročně — v porovnání s téměř půl milionem registrací osobních aut, u nichž se poplatek nemění.
„Ty největší skupiny registrací, jako jsou osobní auta, zůstanou beze změny,“ zdůraznil Jemelka. Naopak podražení podle jeho slov čeká segmenty s menším objemem registrací, kde je i dopad zdražení na celkové příjmy z poplatků marginální.
Připomeňme, že v roce 2024 se v Česku registrovalo 30 tisíc nových motocyklů, loni to bylo letce přes 27 tisíc. Loni se podle SDA do Česka dovezlo okolo 14 tisíc ojetých jednostopých vozidel. Právě tato rostoucí skupina motoristů tak zaplatí citelně víc než dosud - stát v případě 40 tisíc registrací vybere u jednostopých vozidel o minimálně 12 milionů korun více.
Online vyřízení
Podle informací, které mluvčí poskytl redakci, by novela měla nabýt účinnosti k 1. červenci 2027. V současnosti prochází legislativním procesem, takže konečná podoba sazeb ani přesné datum účinnosti zatím nejsou definitivní.
Součástí připravovaných změn je i další rozšíření online agendy. Podle Jemelky bude i nadále možné vyřídit registraci osobně na úřadě, zároveň ale zůstává zachována i sleva 20 procent pro žadatele, kteří si registraci vyřídí elektronicky, tedy i přes Portál dopravy.
„V tomto případě je ale třeba uvažovat i nový komfort pro žadatele, kteří nebudou muset osobně na úřad — úspora času a cestovních nákladů, dovolená,“ dodal mluvčí.
Novinkou má být také možnost nechat si registrační značku i technický průkaz doručit do výdejního boxu, podobně jako dnes funguje doručování řidičských průkazů. Přijetí žádosti o doručení do výdejního místa má být podle mluvčího zpoplatněno částkou 100 korun navíc oproti standardnímu poplatku za registraci.
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