Policisté už jsou na léto připravení. Připomeňte si, kde dát nohu z plynu a vyhnout se pivu

Doba dovolených se rychle blíží a tisíce Čechů vyrazí po Evropě nejen letadlem nebo vlakem, ale především autem. To s sebou přináší svobodu v podobě v podstatě neomezeného pohybu, ale i starosti v podobě různých dopravních předpisů. Abyste se v situaci na silnicích zvládli vyznat, podívejte se na přehled předpisů: kde si můžete dát po obědě pivo i kolik můžete jet po dálnici.
Alkohol za volantem
V Česku je tolerance alkoholu za volantem striktně nulová. Sem tam sice někdo opatrně debatu o prolomení limitu otevře, nicméně pravidla zůstávají striktní.
Navíc spousta zemí poslední dobou nezměnila povolený limit, ale zpřísnila postihy za jejich porušení. Typicky třeba Polsko za překročení 1,5 promile v krvi může zabavit auto. U recidivistů je limit ještě výrazně nižší.
Přitom právě Polsko patří k zemím, které nemají striktní nulovou toleranci, za volant tam můžete sednout i s 0,2 promile. Spousta států má povoleno dokonce 0,5 promile, ve Velké Británii je to dokonce 0,8 promile. Jiné to ale ve většině zemí je pro řidiče z povolání, případně začátečníky. Tam platí velká nula a naopak počítejte s výraznou pokutou.
S orientačním katalogem pokut, mimo jiné právě i za alkohol za volantem, přišel rakouský autoklub ÖAMTC. Data v tabulce tedy vycházejí z přepočtu jím uveřejněných částek.
Povolené promile
Pokuta
Belgie
0,5
od 4355 Kč
Bulharsko
0,5
od 6049 Kč
Dánsko
0,5
až jeden měsíční plat
Estonsko
0,2
od 19 356 Kč
Finsko
0,5
na místě podle denního platu
Francie
0,5
od 3266 Kč
Chorvatsko
0,5
od 9436 Kč
Irsko
0,5
od 4839 Kč
Itálie
0,5
od 13 186 Kč
Kypr
0,5
od 3024 Kč
Litva
0,4
od 19 356 Kč
Lotyšsko
0,5
od 10 404 Kč
Lucembursko
0,5
od 3508 Kč
Maďarsko
0,0
do 9678 Kč; přes 0,5 promile od 24 195 Kč
Malta
0,5
od 29 034 Kč
Německo
0,5
od 12 098 Kč
Nizozemsko
0,5
od 7259 Kč
Polsko
0,2
od 14 517 Kč; nad 0,5 promile násobně více
Portugalsko
0,5
od 6049 Kč
Rakousko
0,5
od 7259 Kč
Rumunsko
0,0
od 8710 Kč
Řecko
0,5
od 8468 Kč
Slovensko
0,0
od 4839 Kč
Slovinsko
0,5
od 7259 Kč
Španělsko
0,5
od 12 098 Kč
Švédsko
0,2
od 40 denních platů
Velká Británie
0,8
nemá limit
Alkohol za volantem
V Česku je tolerance alkoholu za volantem striktně nulová. Sem tam sice někdo opatrně debatu o prolomení limitu otevře, nicméně pravidla zůstávají striktní.
Navíc spousta zemí poslední dobou nezměnila povolený limit, ale zpřísnila postihy za jejich porušení. Typicky třeba Polsko za překročení 1,5 promile v krvi může zabavit auto. U recidivistů je limit ještě výrazně nižší.
Přitom právě Polsko patří k zemím, které nemají striktní nulovou toleranci, za volant tam můžete sednout i s 0,2 promile. Spousta států má povoleno dokonce 0,5 promile, ve Velké Británii je to dokonce 0,8 promile. Jiné to ale ve většině zemí je pro řidiče z povolání, případně začátečníky. Tam platí velká nula a naopak počítejte s výraznou pokutou.
S orientačním katalogem pokut, mimo jiné právě i za alkohol za volantem, přišel rakouský autoklub ÖAMTC. Data v tabulce tedy vycházejí z přepočtu jím uveřejněných částek.
Povolené promile
Pokuta
Belgie
0,5
od 4355 Kč
Bulharsko
0,5
od 6049 Kč
Dánsko
0,5
až jeden měsíční plat
Estonsko
0,2
od 19 356 Kč
Finsko
0,5
na místě podle denního platu
Francie
0,5
od 3266 Kč
Chorvatsko
0,5
od 9436 Kč
Irsko
0,5
od 4839 Kč
Itálie
0,5
od 13 186 Kč
Kypr
0,5
od 3024 Kč
Litva
0,4
od 19 356 Kč
Lotyšsko
0,5
od 10 404 Kč
Lucembursko
0,5
od 3508 Kč
Maďarsko
0,0
do 9678 Kč; přes 0,5 promile od 24 195 Kč
Malta
0,5
od 29 034 Kč
Německo
0,5
od 12 098 Kč
Nizozemsko
0,5
od 7259 Kč
Polsko
0,2
od 14 517 Kč; nad 0,5 promile násobně více
Portugalsko
0,5
od 6049 Kč
Rakousko
0,5
od 7259 Kč
Rumunsko
0,0
od 8710 Kč
Řecko
0,5
od 8468 Kč
Slovensko
0,0
od 4839 Kč
Slovinsko
0,5
od 7259 Kč
Španělsko
0,5
od 12 098 Kč
Švédsko
0,2
od 40 denních platů
Velká Británie
0,8
nemá limit
Rychlostní limity
50 km/h ve městě, 90 km/h mimo město a 130 km/h na dálnici. To jsou standardní rychlostní limity v Česku, k nimž se ještě na rychlostních silnicích přidává 110 km/h. Lokálně se mohou omezení odlišovat, některé dálniční úseky mají omezenou rychlost na 120 km/h, případně 90 km/h, ale obecně jsou to čísla uvedená na začátku.
Ne všude ale platí stejná omezení, stačí vyrazit do Polska a rázem můžete po dálnici 140 km/h. V Německu dokonce neomezeně, ačkoliv také s výjimkami a periodicky opakujícími se debatami o zavedení rychlostních limitů.
V tabulce najdete rychlostní limity pro jízdu mimo město, na rychlostních silnicích a dálnicích. Někde se povolené maximum odlišuje třeba podle denní doby, v níž jedete. Ve městě je prakticky napříč Evropskou unií obecně povolených nejvýše 50 km/h s lokálními změnami, které zavedly třeba místní vlády. Výjimkou je Rumunsko, tam i ve městě můžete 60 km/h. Ve Velké Británii je pak limit 30 mil za hodinu, to je asi 48 km/h.
Mimo město
Rychlostní silnice
Dálnice
Belgie
70/90 km/h
120 km/h
120 km/h
Bulharsko
90 km/h
90 km/h
120/140 km/h
Dánsko
80 km/h
80 km/h
130 km/h
Estonsko
90 km/h
90/110 km/h
90/110 km/h
Finsko
80/100 km/h
100 km/h
120 km/h
Francie
80 km/h
110 km/h
130 km/h
Chorvatsko
90 km/h
110 km/h
130 km/h
Irsko
60 km/h
80/100 km/h
120 km/h
Itálie
90 km/h
110 km/h
130 km/h
Kypr
65 km/h
80 km/h
100 km/h
Litva
70/90 km/h
110/120 km/h
110/130 km/h
Lotyšsko
90 km/h
—
100/110/120 km/h
Lucembursko
90 km/h
—
130 km/h
Maďarsko
90 km/h
110 km/h
130 km/h
Malta
80 km/h
100 km/h
120 km/h
Německo
100 km/h
100 km/h
neomezená
Nizozemsko
80 km/h
100 km/h
100/130 km/h
Polsko
90 km/h
100 km/h
140 km/h
Portugalsko
90/100 km/h
100 km/h
120 km/h
Rakousko
100 km/h
100 km/h
130 km/h
Rumunsko
90 km/h
100 km/h
130 km/h
Řecko
90 km/h
—
110/130 km/h
Slovensko
90 km/h
90 km/h
130 km/h
Slovinsko
90 km/h
110 km/h
130 km/h
Španělsko
90 km/h
100 km/h
120 km/h
Švédsko
70/80/90/100 km/h
—
110/120 km/h
Velká Británie
96 km/h
112 km/h
112 km/h
Pokuty za rychlost
Kromě alkoholu za volantem se v zahraničí může prodražit i překračování povolené rychlosti. Pokuty mohou jít v přepočtu do desítek tisíc korun, zvláště přísné je na vysoké překračování rychlosti Rakousko. Přepočty opět vycházejí z orientačního ceníku rakouského autoklubu ÖAMTC.
Překročení do 20 km/h
Překročení o 50 km/h a více
Belgie
od 2782 Kč
od 7259 Kč
Bulharsko
od 484 Kč
od 7259 Kč
Dánsko
od 4355 Kč
od 15 243 Kč
Estonsko
5807 Kč
38 712 Kč
Finsko
4839 Kč
na místě podle denního platu
Francie
od 3266 Kč
36 293 Kč
Chorvatsko
3145 Kč
od 31 937 Kč
Irsko
od 3871 Kč
od 3871 Kč
Itálie
od 4234 Kč
od 13 186 Kč
Kypr
od 847 Kč
od 2057 Kč
Litva
726 Kč
od 10 888 Kč
Lotyšsko
od 484 Kč
od 5807 Kč
Lucembursko
od 1210 Kč
od 3508 Kč
Maďarsko
od 3145 Kč
do 6170 Kč
Malta
od 1964 Kč
od 1964 Kč
Německo
od 1452 Kč
od 11 614 Kč
Nizozemsko
od 5565 Kč
v závislosti na příjmu
Polsko
od 1210 Kč
od 8831 Kč
Portugalsko
od 2903 Kč
od 7259 Kč
Rakousko
od 1452 Kč
do 181 463 Kč
Rumunsko
od 1936 Kč
od 8710 Kč
Řecko
2420 Kč
16 937 Kč
Slovensko
od 968 Kč
od 8952 Kč
Slovinsko
od 968 Kč
od 9678 Kč
Španělsko
2420 Kč
od 9678 Kč
Švédsko
od 5444 Kč
od 9194 Kč
Velká Británie
2782-28 066 Kč
2782-70 166 Kč
Projetí na červenou
Další z přestupků, na nějž je potřeba důsledně dávat pozor, je projetí křižovatky na červenou. Hodně draho tato chyba může přijít v Řecku, ale také Chorvatsko není z levného kraje.
Pokuta
Belgie
od 4234 Kč
Bulharsko
od 1210 Kč
Dánsko
6533 Kč
Estonsko
od 9678 Kč
Finsko
2420 Kč
Francie
od 3266 Kč
Chorvatsko
od 9436 Kč
Irsko
od 1936 Kč
Itálie
od 4113 Kč; mezi 22. a 7. hodinou o třetinu nižší
Kypr
7259 Kč
Litva
od 1452 Kč
Lotyšsko
od 726 Kč
Lucembursko
3508 Kč
Maďarsko
od 4960 Kč
Malta
od 4839 Kč
Německo
2178-8710 Kč
Nizozemsko
7742 Kč
Polsko
2903 Kč
Portugalsko
od 2903 Kč
Rakousko
od 1694 Kč
Rumunsko
od 5807 Kč
Řecko
16 937 Kč
Slovensko
od 2420 Kč
Slovinsko
6049 Kč
Španělsko
od 4839 Kč
Švédsko
6775 Kč
Velká Británie
od 2782 Kč
Telefonování za volantem
Nová auta už dnes bez výjimky mají bluetooth a naprostá většina i funkci Android Auto a Apple CarPlay se zrcadlením chytrého telefonu přímo do displeje multimediálního systému. Nicméně ne všichni tyto funkce využívají, takže na mobil za volantem pozor. Primárně kvůli bezpečnosti, ale třeba ve Slovinsku, Dánsku či Itálii se to může i pěkně prodražit.
Pokuta
Belgie
od 2782 Kč
Bulharsko
od 1210 Kč
Dánsko
6533 Kč
Estonsko
od 3871 Kč
Finsko
2420 Kč
Francie
od 3266 Kč
Chorvatsko
3145 Kč
Irsko
2903 Kč
Itálie
od 6049 Kč
Kypr
3629 Kč
Litva
od 1452 Kč
Lotyšsko
od 605 Kč
Lucembursko
6049 Kč
Maďarsko
od 1573 Kč
Malta
4839 Kč
Německo
od 2420 Kč
Nizozemsko
10 646 Kč
Polsko
2903 Kč
Portugalsko
od 2903 Kč
Rakousko
od 2420 Kč
Rumunsko
od 3871 Kč
Řecko
8468 Kč
Slovensko
od 3629 Kč
Slovinsko
6049 Kč
Španělsko
od 4839 Kč
Švédsko
3266 Kč
Velká Británie
od 5565 Kč
Nezapnutý bezpečnostní pás
Především ve Velké Británii může jízda bez bezpečnostních pásů vyjít pořádně draho, nehledě opět na ohrožení sebe i ostatních při možné dopravní nehodě. Podobné je to v Řecku. Levný takový přestupek není ani v Dánsku, Estonsku nebo Španělsku.
Pokuta
Belgie
od 2782 Kč
Bulharsko
od 605 Kč
Dánsko
4839 Kč
Estonsko
do 4839 Kč
Finsko
1694 Kč
Francie
od 3266 Kč
Chorvatsko
3145 Kč
Irsko
2903 Kč
Itálie
od 2057 Kč
Kypr
3629 Kč
Litva
od 726 Kč
Lotyšsko
od 726 Kč
Lucembursko
od 3508 Kč
Maďarsko
od 1210 Kč
Malta
od 1089 Kč
Německo
726 Kč
Nizozemsko
4597 Kč
Polsko
od 605 Kč
Portugalsko
od 2903 Kč
Rakousko
od 1210 Kč
Rumunsko
od 1936 Kč
Řecko
8468 Kč
Slovensko
od 1210 Kč
Slovinsko
2903 Kč
Španělsko
od 4839 Kč
Švédsko
3387 Kč
Velká Británie
do 14 033 Kč
Špatné parkování
V Praze nejčastěji dostanete pokutu za neoprávněné parkování v modrých zónách placeného stání. Povětšinou je to v řádech vyšších stokorun. V zahraničí ale pokuty za špatné parkování mohou být mnohem vyšší. Pozor si dávejte zvláště třeba v Maďarsku a Estonsku.
Pokuta
Belgie
od 1452 Kč
Bulharsko
od 605 Kč
Dánsko
od 1694 Kč
Estonsko
do 9678 Kč
Finsko
od 484 Kč
Francie
od 363 Kč
Chorvatsko
od 726 Kč
Irsko
od 1936 Kč
Itálie
od 1089 Kč
Kypr
2057 Kč
Litva
od 484 Kč
Lotyšsko
od 726 Kč
Lucembursko
od 605 Kč
Maďarsko
do 9678 Kč
Malta
od 605 Kč
Německo
242-2662 Kč
Nizozemsko
od 3145 Kč
Polsko
od 605 Kč
Portugalsko
od 726 Kč
Rakousko
od 484 Kč
Rumunsko
od 1936 Kč
Řecko
od 968 Kč
Slovensko
od 726 Kč
Slovinsko
od 968 Kč
Španělsko
do 4839 Kč
Švédsko
od 484 Kč
Velká Británie
od 1331 Kč
Švédský koncert na MS. Seveřané krutě zadupali ambiciózní Tunisko
Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat.
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