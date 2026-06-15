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Pro řidiče

Policisté už jsou na léto připravení. Připomeňte si, kde dát nohu z plynu a vyhnout se pivu

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Doba dovolených se rychle blíží a tisíce Čechů vyrazí po Evropě nejen letadlem nebo vlakem, ale především autem. To s sebou přináší svobodu v podobě v podstatě neomezeného pohybu, ale i starosti v podobě různých dopravních předpisů. Abyste se v situaci na silnicích zvládli vyznat, podívejte se na přehled předpisů: kde si můžete dát po obědě pivo i kolik můžete jet po dálnici.

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Alkohol za volantem

Alkohol za volantem
Alkohol za volantemFoto: E+

V Česku je tolerance alkoholu za volantem striktně nulová. Sem tam sice někdo opatrně debatu o prolomení limitu otevře, nicméně pravidla zůstávají striktní.

Navíc spousta zemí poslední dobou nezměnila povolený limit, ale zpřísnila postihy za jejich porušení. Typicky třeba Polsko za překročení 1,5 promile v krvi může zabavit auto. U recidivistů je limit ještě výrazně nižší.

Přitom právě Polsko patří k zemím, které nemají striktní nulovou toleranci, za volant tam můžete sednout i s 0,2 promile. Spousta států má povoleno dokonce 0,5 promile, ve Velké Británii je to dokonce 0,8 promile. Jiné to ale ve většině zemí je pro řidiče z povolání, případně začátečníky. Tam platí velká nula a naopak počítejte s výraznou pokutou.

S orientačním katalogem pokut, mimo jiné právě i za alkohol za volantem, přišel rakouský autoklub ÖAMTC. Data v tabulce tedy vycházejí z přepočtu jím uveřejněných částek.


Povolené promile

Pokuta

Belgie

0,5

od 4355 Kč

Bulharsko

0,5

od 6049 Kč

Dánsko

0,5

až jeden měsíční plat

Estonsko

0,2

od 19 356 Kč

Finsko

0,5

na místě podle denního platu

Francie

0,5

od 3266 Kč

Chorvatsko

0,5

od 9436 Kč

Irsko

0,5

od 4839 Kč

Itálie

0,5

od 13 186 Kč

Kypr

0,5

od 3024 Kč

Litva

0,4

od 19 356 Kč

Lotyšsko

0,5

od 10 404 Kč

Lucembursko

0,5

od 3508 Kč

Maďarsko

0,0

do 9678 Kč; přes 0,5 promile od 24 195 Kč

Malta

0,5

od 29 034 Kč

Německo

0,5

od 12 098 Kč

Nizozemsko

0,5

od 7259 Kč

Polsko

0,2

od 14 517 Kč; nad 0,5 promile násobně více

Portugalsko

0,5

od 6049 Kč

Rakousko

0,5

od 7259 Kč

Rumunsko

0,0

od 8710 Kč

Řecko

0,5

od 8468 Kč

Slovensko

0,0

od 4839 Kč

Slovinsko

0,5

od 7259 Kč

Španělsko

0,5

od 12 098 Kč

Švédsko

0,2

od 40 denních platů

Velká Británie

0,8

nemá limit

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