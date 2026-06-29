Pirátské odtahovky a trik se zrcátkem: Přehled evropských motoristických pastí

Rakouský autoklub ÖAMTC monitoruje stížnosti svých členů na podvody, které se šíří v oblíbených prázdninových destinacích. Triky, které organizované skupiny používají, sice nejsou nijak nové, někdy ale překvapí svou kreativitou. Je dobré o nich vědět, než vyrazíte na cestu.
Na začátek letní sezóny jsou kromě hoteliérů tradičně připraveni také nejrůznější podvodníci. Protože turisté jsou v cizí zemi obvykle snadnější kořistí než domorodci, zaměřují se přednostně právě na ně. Rakouský autoklub upozorňuje na tři typy podvodů, se kterými je možné se na evropských silnicích setkat poměrně často.
Na prvním místě nejčastějších triků uvádí ÖAMTC podvodné asistenční služby. Ty často používají barvy i zaměnitelné názvy velkých evropských autoklubů, takže motorista v nouzi si zprvu nemusí všimnout, že se dostal do spárů nekalých živlů. Tito údajní poskytovatelé pomoci na cestách číhají zejména poblíž dálnic, a když se někomu porouchá auto „jedou náhodu zrovna kolem“.
Zoufalý řidič si v tu chvíli možná řekne, jaké že to měl štěstí v neštěstí, jenže ochotná odtahovka, místo aby zavezla auto do nejbližšího servisu, odtáhne jej do mnohem vzdálenějšího. Majiteli auta pak naúčtuje přemrštěné částky za odtah, které mu pojišťovna zpravidla odmítne proplatit. Protože jsou takové „služby“ často provozovány bez licence, postižený motorista se většinou nedočká ani žádného písemného potvrzení o předání peněz.
S podvodnými asistenčními službami se lze podle Rakušanů nejčastěji potkat v Chorvatsku, zejména na trase Záhřeb-Rijeka a dále směrem na jih až do Zadaru. Několik zdokumentovaných případů pochází také ze Srbska, před výskytem těchto případů však varuje i slovinský autoklub AMZS.
V dalším oblíbeném triku hraje hlavní roli zpětné zrcátko. Celá akce začíná tím, že jeden ze zlodějů hodí po autě kámen, což způsobí hlasitou ránu. Vzápětí se k oběti zloději přiblíží se svým autem a gestikulací a troubením se jej snaží přinutit zastavit. Pokud se jim to podaří, zpravidla tvrdí, že jim dotyčný poškodil boční zpětné zrcátko a požadují od něj na místě 100 až 200 eur.
Případy tohoto druhy byly zaznamenány v severní Itálii, především na pobřeží Jadranu, ale také v okolí Livorna. Rada v tomto případě zní: Pokud jste si ničeho nevšimli, raději nezastavujte a pokračujte v jízdě. Když už zastavíte, zůstaňte v autě a trvejte na přivolání policie — to pachatele obvykle odradí.
Především ve Španělsku, konkrétně z dálnice A7 poblíž Peñíscoly, ale také z oblasti kolem Barcelony, jsou hlášeny případy s „ochotnými pomocníky“ při defektu kola. V tomto případě si kriminálníci vytipují auto bez posádky na odpočívadle, kde mu poškodí pneumatiku tak, aby to nebylo na první pohled znát. Když se pak auto rozjede na dálnici, pneumatika rychle ztratí tlak a postižený vůz skončí na krajnici. Současně však za ním zastaví i zloději předstírající pomoc, ve skutečnosti však další zúčastněné osoby prohledají vnitřek auta a ukradnou všechny cennosti.
Nejlepší obranou proti tomuto triku je nenechávat auto na odpočívadle bez dozoru. A pokud už je to nutné, před další jízdou zkontrolovat, zda pneumatiky nenesou známky poškození.
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