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Pro řidiče

Past na elektromobily prošla. První velký trh je dodatečně zdaní, prý je to spravedlivější

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Mohlo se to zdát jako další z mnoha návrhů vládních politiků, spotřební daň z provozu elektromobilů ale ve Velké Británii skutečně prošla. Státní rozpočet tak na chvíli zastaví úbytek spojený s rostoucím počtem aut do zásuvky, každý jejich kilometr bude totiž nově zpoplatněný. Dotknout se to má milionů aut.

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Nabíjení elektromobilu, ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Když loni v listopadu přišla britská média s informací, že vládnoucí labouristé chtějí každý kilometr ujetý elektromobilem zpoplatnit, označil to mluvčí kabinetu jako „spravedlivější systém pro všechny řidiče“. Minulý týden – v polovině července – pak po připomínkovém řízení došlo k definitivnímu schválení: Elektromobily zaplatí od 1. dubna 2028 tři pence (asi 0,85 koruny) za každou ujetou míli, plug-in hybridy polovinu.

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Od roku 2029 bude výše daně stoupat spolu s inflací, vyjmuty z ní mají zatím být elektrické dodávky.

Britská vláda tím chce v první řadě zastavit propad příjmů do státního rozpočtu ze spotřební daně na fosilní paliva. Počet aut tankujících benzin či naftu totiž ubývá právě na úkor elektromobilů. Jen v prvním pololetí rostly prodeje elektromobilů o 26,6 procenta a plug-in hybridů o 38,4 procenta (dohromady se jich prodalo skoro 433 tisíc kusů), zatímco prodeje aut na benzin i naftu meziročně poklesly (celkem se jich prodalo necelých 544 tisíc kusů). Pouze klasické samodobíjecí hybridy si připsaly růst o 10,2 procenta na necelých 162 tisíc kusů.

Zatímco v rozpočtu pro zúčtovací období (začíná 1. dubna a končí 31. března roku následujícího) 2026 a 2027 má státní kasa tratit 10 milionů liber a v období 2027 a 2028 dokonce 15 milionů liber, v období 2028 až 2029, kdy se má dotknout 5,6 milionu aut, má nové opatření přinést zisk 1,1 miliardy liber. S dalšími roky se budou navíc vybrané finance zvyšovat.

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Magazín What Car? už dříve spočítal, že majitel elektromobilu, který ujede osm tisíc mil – to je asi 12 875 kilometrů – ročně, by na nové dani zaplatil 240 liber (necelých 6830 korun). Běžný britský motorista s autem se spalovacím motorem podle dřívějších odhadů odvede v průměru na spotřební dani státu asi 600 liber, tedy zhruba 17 tisíc korun, ročně.

Specifický bude výběr nové daně. Při každoroční technické kontrole řidič odhadne svůj roční nájezd. Podle toho pak zaplatí novou daň, přičemž po roce dojde k odečtení počítadla kilometrů. Tím se vyhodnotí, jestli nezaplatil málo, nebo naopak moc. Platbu si pak budou moci řidiči rozložit i do několika splátek v průběhu roku.

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Tady je ale háček, na nějž upozorňují někteří experti oslovení britskými médii. Není totiž příliš jasné, jak chce vláda bojovat s podvody na počítadlech kilometrů, případně různými anomáliemi. Představuje to prý i riziko pro stanice technických kontrol, které budou mít klíčovou roli v odečtu kilometrů.

Zároveň to samozřejmě pokládá otázku, jestli se podobně jako britská nezachovají i další vlády napříč Evropou. Situace s přibývajícími elektromobily, které neodvádějí spotřební daň z paliva, je totiž všude stejná. Ostatně ještě před Velkou Británií podobný systém zavedl i Island.

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